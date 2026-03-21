Ανάλυση Reuters: Ο Τραμπ έχει παγιδευτεί στον πόλεμο στο Ιράν και δυσκολεύεται να βρει διέξοδο

Για μια κρίση που δείχνει να ξεφεύγει από τον έλεγχο του αμερικανού προέδρου κάνει λόγο το Reuters σε ανάλυσή του για τον πόλεμο στο Ιράν που συνεχίζεται χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης για τέταρτη εβδομάδα.

Οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύονται σε παγκόσμιο επίπεδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνονται απομονωμένες από τους παραδοσιακούς τους συμμάχους τους και, παρά τις αρχικές δεσμεύσεις Τραμπ για μια «σύντομη επιχείρηση», οι στρατιωτικές δυνάμεις που ετοιμάζονται να αναπτυχθούν στην περιοχή είναι περισσότερες από ποτέ.

Ο Τραμπ, ο οποίος υποσχέθηκε να κρατήσει τις ΗΠΑ μακριά από «ανόητες» στρατιωτικές επεμβάσεις, φαίνεται πλέον να μην ελέγχει ούτε την έκβαση ούτε την επικοινωνιακή διαχείριση της σύγκρουσης στην οποία συνέβαλε. Η έλλειψη σαφούς στρατηγικής εξόδου εγκυμονεί κινδύνους τόσο για την προεδρική του παρακαταθήκη όσο και για τις πολιτικές προοπτικές του κόμματός του, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί προσπαθούν να υπερασπιστούν τις οριακές πλειοψηφίες τους στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, αναφέρει.

«Δυσκολεύεται να βρει διέξοδο»

«Ο Τραμπ έχει παγιδευτεί στον πόλεμο στο Ιράν και δυσκολεύεται να βρει διέξοδο», σχολίασε σχετικά ο Ααρον Ντέιβιντ Μίλερ, πρώην διαπραγματευτής για τη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας πως «αυτή η κατάσταση αποτελεί την κύρια πηγή της απογοήτευσής του».

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υποστήριξε, ωστόσο, ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να έχουν αποτελέσματα: Πολλοί κορυφαίοι ηγέτες του Ιράν έχουν εξουδετερωθεί, μεγάλο μέρος του ναυτικού έχει καταστραφεί και οι βαλλιστικοί πύραυλοι έχουν σημαντικά περιοριστεί. «Αυτό συνιστά αδιαμφισβήτητη στρατιωτική επιτυχία», τόνισε.

Αναλυτές σημειώνουν ότι ο Τραμπ βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, χωρίς σαφή ένδειξη για την επόμενη στρατηγική του κίνηση. Μπορεί να κλιμακώσει τις επιθέσεις, ακόμη και με κατάληψη ενεργειακών κόμβων όπως το νησί Χαργκ ή ανάπτυξη δυνάμεων κατά μήκος των ιρανικών ακτών για τον εντοπισμό εκτοξευτών πυραύλων. Ωστόσο, ένα τέτοιο βήμα -αναφέρουν- θα μπορούσε να οδηγήσει σε μακροχρόνια στρατιωτική εμπλοκή, αντιμετωπίζοντας αντίσταση από την αμερικανική κοινή γνώμη.

Από την άλλη, η κήρυξη «νίκης» και η απόσυρση θα δυσαρεστούσε τους συμμάχους στον Κόλπο, αφήνοντας τους αντιμέτωπους με ένα αποδυναμωμένο αλλά ακόμα επικίνδυνο Ιράν, ικανό να επηρεάσει τις θαλάσσιες μεταφορές και πιθανώς να επιδιώξει την ανάπτυξη πυρηνικού οπλοστασίου — κάτι που η Τεχεράνη αρνείται.

Ο πόλεμος φαίνεται πως δοκιμάζει και τη στήριξη της βάσης του Τραμπ στο κίνημα MAGA. Αν και εξακολουθεί να υπάρχει υποστήριξη, αναλυτές προειδοποιούν ότι η συνέχιση της ανόδου των τιμών καυσίμων και η περαιτέρω στρατιωτική εμπλοκή θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τη βάση αυτή.

«Θα συνεχίσουμε να αμυνόμαστε όσο είναι απαραίτητο και για όσο χρειαστεί», διαμηνύει ο Αραγτσί






