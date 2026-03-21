«Το Ισραήλ επωφελείται από τις διαφορές μας»: Μήνυμα Πεζεσκιάν στα μουσουλμανικά κράτη

Έκκληση για ενότητα μεταξύ των μουσουλμανικών χωρών απηύθυνε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν έχει «καμία διαφορά» με τους γείτονές της.
Στο μήνυμα που ανάρτησε στο X με αφορμή τον εορτασμό του Ιντ αλ-Φιτρ, ο Πεζεσκιάν προειδοποίησε πως μόνο το Ισραήλ ωφελείται από τις διαιρέσεις στον ισλαμικό κόσμο.
Ο πρόεδρος του Ιράν χαρακτήρισε τα γειτονικά κράτη «αδέλφια» και ζήτησε μεγαλύτερη ενότητα: «Δεν έχουμε καμία διαμάχη μαζί σας» τόνισε.
«Ο μόνος που επωφελείται από τις διαφορές μας είναι η σιωνιστική οντότητα», έγραψε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στο Ισραήλ.
