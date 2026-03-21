«Το Ισραήλ επωφελείται από τις διαφορές μας»: Μήνυμα Πεζεσκιάν στα μουσουλμανικά κράτη

Έκκληση για ενότητα μεταξύ των μουσουλμανικών χωρών απηύθυνε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν έχει «καμία διαφορά» με τους γείτονές της.

Στο μήνυμα που ανάρτησε στο X με αφορμή τον εορτασμό του Ιντ αλ-Φιτρ, ο Πεζεσκιάν προειδοποίησε πως μόνο το Ισραήλ ωφελείται από τις διαιρέσεις στον ισλαμικό κόσμο.

إلى الدول الإسلامية وجيراننا الأعزاء، أنتم إخوتنا ولسنا في صدد أي نزاع معكم. المستفيد الوحيد من خلافاتنا هو الكيان الصهيوني.

نسأل الله في #عيد_الفطر أن يمنحنا القوة والوحدة بالعمل بتعاليم #رسول_الله لنيل رضاه. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 21, 2026

Ο πρόεδρος του Ιράν χαρακτήρισε τα γειτονικά κράτη «αδέλφια» και ζήτησε μεγαλύτερη ενότητα: «Δεν έχουμε καμία διαμάχη μαζί σας» τόνισε.

«Ο μόνος που επωφελείται από τις διαφορές μας είναι η σιωνιστική οντότητα», έγραψε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στο Ισραήλ.

«Θα συνεχίσουμε να αμυνόμαστε όσο είναι απαραίτητο και για όσο χρειαστεί», διαμηνύει ο Αραγτσί



Πούτιν: «Η Μόσχα παραμένει πιστή φίλη και αξιόπιστος εταίρος για την Τεχεράνη»

Μέση Ανατολή: Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά της βάσης Ντιέγκο Γαρσία – Μπαράζ βομβαρδισμών από το Ισραήλ, όλες οι εξελίξεις