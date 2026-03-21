ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

«Θα συνεχίσουμε να αμυνόμαστε όσο είναι απαραίτητο και για όσο χρειαστεί», διαμηνύει ο Αραγτσί

Η Τεχεράνη θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από μια απλή κατάπαυση του πυρός για να τερματιστεί ο πόλεμος με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο ιαπωνικό πρακτορείο Kyodo News ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

«Το μήνυμά μας είναι ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός μας πόλεμος. Είναι ένας πόλεμος που μάς έχει επιβληθεί. Διαπραγματευόμασταν με τις Ηνωμένες Πολιτείες όταν αποφάσισαν να μας επιτεθούν. Αυτή ήταν μια κατάφωρη πράξη επιθετικότητας. μια παράνομη, αδικαιολόγητη και απρόκλητη πράξη επιθετικότητας», δήλωσε ο Αραγτσί στο ειδησεογραφικό πρακτορείο την Παρασκευή.

«Αυτό που κάνουμε είναι καθαρά αυτοάμυνα. Θα συνεχίσουμε να αμυνόμαστε, όσο είναι απαραίτητο και για όσο χρειαστεί», διεμήνυσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, σύμφωνα με ένα αντίγραφο της συνέντευξης που κοινοποιήθηκε στον λογαριασμό του στο Telegram.

«Η θέση μας είναι, και πρέπει να το επαναλάβω, ότι δεν δεχόμαστε κατάπαυση του πυρός επειδή δεν θέλουμε να επαναληφθεί το σενάριο του περασμένου έτους. Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί ολοκληρωτικά και οριστικά και πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις ότι αυτή η κατάσταση δεν θα επαναληφθεί», είπε ο Αραγτσί.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι το Ιράν θα βοηθήσει τα ιαπωνικά πλοία να περάσουν με ασφάλεια από το Στενό του Ορμούζ, εφόσον συντονιστούν με την Τεχεράνη.

Πούτιν: «Η Μόσχα παραμένει πιστή φίλη και αξιόπιστος εταίρος για την Τεχεράνη»

Μέση Ανατολή: Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά της βάσης Ντιέγκο Γαρσία – Μπαράζ βομβαρδισμών από το Ισραήλ, όλες οι εξελίξεις

CNN: ΗΠΑ και Ισραήλ «έθαψαν» το 77% των πυραυλικών εγκαταστάσεων του Ιράν στα βουνά

