search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.03.2026 12:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

21.03.2026 10:10

CNN: ΗΠΑ και Ισραήλ «έθαψαν» το 77% των πυραυλικών εγκαταστάσεων του Ιράν στα βουνά

Μια εκτενής έρευνα του CNN αποκαλύπτει τη στρατηγική των ΗΠΑ και του Ισραήλ να θέσουν εκτός λειτουργίας το οπλοστάσιο του Ιράν, στοχεύοντας συστηματικά τις εισόδους των υπόγειων εγκαταστάσεών του.

Σύμφωνα με την ανάλυση δορυφορικών εικόνων από 32 πυραυλικές βάσεις —οι περισσότερες εκ των οποίων βρίσκονται βαθιά μέσα σε βουνά— διαπιστώθηκε ότι όλες έχουν πληγεί από αεροπορικές επιδρομές, με στόχο κυρίως τις εισόδους των τούνελ, επιφανειακά κτίρια ή οδικούς κόμβους.

Συνολικά, το CNN ανέλυσε 107 εισόδους σηράγγων, εκ των οποίων τουλάχιστον το 77% έχει βομβαρδιστεί.

Η ταχεία αεροπορική εκστρατεία στοχεύει στην εξουδετέρωση των λεγόμενων «υπόγειων πόλεων», όπου το Ιράν σχεδίαζε να αποθηκεύει με ασφάλεια τους εκτοξευτές πυραύλων πριν τους οδηγήσει στην επιφάνεια για να πλήξει αμερικανικές θέσεις και συμμάχους.

Η στρατηγική

Παρά τη σφοδρότητα των επιθέσεων, οι ειδικοί επισημαίνουν τους περιορισμούς των συμβατικών όπλων απέναντι σε τέτοιες οχυρώσεις.

Ο Άνκιτ Πάντα, εμπειρογνώμονας ασφαλείας στο Carnegie Endowment for International Peace, εξήγησε: «Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στερούνται του οπλοστασίου για να καταστρέψουν πλήρως αυτές τις εγκαταστάσεις, και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που είναι χτισμένες μέσα σε βουνά».

«Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ υπήρξαν αποτελεσματικοί στο να ενταφιάσουν… τις πυραυλικές και drone ικανότητες του Ιράν μέσα σε αυτές τις εξαιρετικά ανθεκτικές πόλεις. Αυτό έχει επηρεάσει σημαντικά την ικανότητά τους να πραγματοποιούν εκτοξεύσεις πυραύλων με υψηλό ρυθμό», πρόσθεσε.

Πράγματι, οι εκτοξεύσεις πυραύλων και drones από το Ιράν έχουν σημειώσει κατακόρυφη πτώση άνω του 90% από την έναρξη του πολέμου.

Παρ’ όλα αυτά, η Τεχεράνη φαίνεται να διατηρεί την ικανότητα για πλήγματα σε στρατηγικούς στόχους, όπως πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Η μάχη των επισκευών

Πριν από τον πόλεμο, εκτιμάται ότι το Ιράν διέθετε χιλιάδες βαλλιστικούς πυραύλους αλλά μόνο μερικές εκατοντάδες εκτοξευτές.

Αυτή η δυσαναλογία δημιούργησε ένα «στενό σημείο» (bottleneck) στην επιχειρησιακή του ικανότητα, το οποίο έγινε ακόμη πιο ασφυκτικό μετά την καταστροφή τουλάχιστον 15 εκτοξευτών που εντοπίστηκαν στις δορυφορικές εικόνες.

Το Ιράν, από την πλευρά του, προχωρά σε άμεσες επισκευές.

Σε μια βάση βόρεια του Ισφαχάν, οι δορυφόροι κατέγραψαν μηχανήματα κατασκευών να σκάβουν μια αποκλεισμένη είσοδο λιγότερο από 48 ώρες μετά τον βομβαρδισμό της.

Σχολιάζοντας την επόμενη μέρα, ο Σαμ Λερ, ερευνητής στο James Martin Center for Nonproliferation Studies, δήλωσε: «Θα συνεχίσετε να βλέπετε κάποιες εκτοξεύσεις. Δεν νομίζω ότι θα σταματήσουν τελείως, αλλά νομίζω ότι θα συνεχίσουν να μειώνονται αργά».

Διαβάστε επίσης:

Σοκ στις ΗΠΑ: 31χρονη κατηγορείται για ανθρωποκτονία επειδή πήρε χάπια άμβλωσης – Κρατείται στη φυλακή από τις 4 Μαρτίου

Μέση Ανατολή: Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά της βάσης Ντιέγκο Γαρσία – Μπαράζ βομβαρδισμών από το Ισραήλ, όλες οι εξελίξεις

Γκουτέρες: Ο ΟΗΕ θα συμβάλει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIFESTYLE

Σοκάρει η Λόλα Νταϊφά: «Είδα κοσμήματα που μου είχαν κλέψει να τα πουλάει ο Τσαγκαράκης» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Γκαλερί Τσαγκαράκης: Κατάσχεση 190.000 ευρώ και σύλληψη υπαλλήλου – 7 μόνο γνήσια έργα ανάμεσα σε εκατοντάδες πλαστά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 27 Μαρτίου

ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν στη Νατάνζ – Bαλλιστικούς πυραύλους στον Ινδικό Ωκεανό εκτόξευσε η Τεχεράνη, όλες οι εξελίξεις

ΚΟΣΜΟΣ

«Το Ισραήλ επωφελείται από τις διαφορές μας»: Μήνυμα Πεζεσκιάν στα μουσουλμανικά κράτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

ΕΛΛΑΔΑ

Η Θεσσαλονίκη κοιτάζει ψηλότερα: Η μεγάλη ανάπλαση στα Κεραμεία Αλλατίνη και ο ουρανοξύστης που θα «βλέπει» αφ' υψηλού το Λευκό Πύργο

LIFESTYLE

Τσακ Νόρις – Μπρους Λι: Η επική αναμέτρηση on camera και η αληθινή ιστορία πίσω από τη θρυλική σκηνή

ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: 300 πλαστοί πίνακες βρέθηκαν στην αποθήκη του, φέρεται να πωλούσε «Τσαρούχη» και «Παρθένη» έναντι 3.000-5.000

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3