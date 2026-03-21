Μέση Ανατολή: Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά της βάσης Ντιέγκο Γαρσία – Μπαράζ βομβαρδισμών από το Ισραήλ, όλες οι εξελίξεις

Επίθεση με δύο βαλλιστικούς πυραύλους ενδιάμεσου βεληνεκούς (IRBM) κατά της κοινής αμερικανο-βρετανικής στρατιωτικής βάσης στο Ντιέγκο Γκάρσια, στον Ινδικό Ωκεανό, εξαπέλυσε το Ιράν, 28 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, που επικαλείται πολλαπλές πηγές εντός της αμερικανικής κυβέρνησης, ο ένας από τους δύο πυραύλους απέτυχε κατά τη διάρκεια της πτήσης, ενώ ο δεύτερος αναχαιτίστηκε από αμερικανικό αντιτορπιλικό που χρησιμοποίησε πύραυλο τύπου SM-3, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν αναχαίτιση ήταν επιτυχής.

The Khorramshahr-4 is likely the intermediate-range ballistic missile that Iran used in the attempted attack on Diego Garcia, which analysts had previously assessed may have a range of +4,000km, though it had only been proven at between 2,000-3,000km. Such an attack would suggest… https://t.co/bLj7XzvKlz pic.twitter.com/fGMPtDs2Ih — OSINTdefender (@sentdefender) March 21, 2026

Κανένας από τους δύο πυραύλους δεν έπληξε τελικά τη βάση.

CBS: Εντατικές προετοιμασίες για πιθανή χρήση χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν

Στο μεταξύ, πηγές που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο CBS αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει χερσαίες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

«Όχι, δεν στέλνω στρατεύματα πουθενά, αλλά αν το είχα αποφασίσει, σίγουρα δεν θα το αποκάλυπτα», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Αμερικανοί αξιωματούχοι σημειώνουν ότι περίπου 2.500 πεζοναύτες, μαζί με το αμφίβιο πλοίο Boxer και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία, θα αναπτυχθούν στην περιοχή, ενώ εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου υπογράμμισε ότι η αποστολή θα απαιτήσει τέσσερις έως έξι εβδομάδες για να ολοκληρωθεί.

Με ενισχύσεις από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία καθ’ οδόν, η ομάδα πεζοναυτών που αναχώρησε από την Ιαπωνία αναμένεται να φτάσει σε πέντε έως επτά ημέρες, ενώ η άφιξη των υπόλοιπων 2.500 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή υπολογίζεται σε τουλάχιστον 30 ημέρες.

Ο σχεδιασμός επικεντρώνεται στις πιθανές επιχειρήσεις της Κοινής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων, μονάδας υπεύθυνης για τις πιο ευαίσθητες αποστολές, όπως η πρόληψη της διάδοσης πυρηνικών όπλων. Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν αποκλείουν την πιθανότητα ανάκτησης αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, ενώ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, τονίζει ότι η επιλογή παραμένει στο τραπέζι.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι, γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, δήλωσε στο CBS ότι πρόκειται για πολύ δύσκολη διαδικασία, καθώς οι κυλίνδροι περιέχουν ουράνιο με εμπλουτισμό 60%. Παρόλα αυτά, όπως ανέφερε, δεν είναι αδύνατο και υπάρχουν στρατιωτικές δυνατότητες για να υλοποιηθεί μια τέτοια επιχείρηση.

Νέο κύμα ιρανικών πυραύλων προς το Ισραήλ

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα προειδοποίηση για πυραυλική επίθεση – τουλάχιστον την 4η μέσα σε λίγες ώρες – καλώντας τους πολίτες να μετακινηθούν σε καταφύγια και να παραμείνουν εκεί μέχρι να περάσει η απειλή.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα συστήματα αεράμυνας λειτουργούν για να αναχαιτίσουν τους πυραύλους, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν στις τελευταίες ώρες.

Η συνεχής εκτόξευση πυραύλων αποτελεί μέρος της ευρύτερης κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με πολλαπλές επιθέσεις και απαντήσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες.

Ισραήλ και χώρες του Κόλπου απαντούν σε επιθέσεις

Το Ισραήλ απάντησε σε αρκετές επιθέσεις τις τελευταίες ώρες. Οι IDF επιβεβαίωσαν ότι στάλθηκαν ειδοποιήσεις στο κοινό ως προληπτικό μέτρο, ενώ τα συστήματα αεράμυνας λειτουργούσαν για να «αναχαιτίσουν την απειλή».

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δεκάδες drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ το γειτονικό Κουβέιτ επιβεβαίωσε ότι το σύστημα αεράμυνάς του ενεργοποιήθηκε σε απάντηση σε «εχθρικούς πυραύλους και drones».

Νωρίτερα, το Ιράν απείλησε να πλήξει την πόλη Ras Al Khaimah στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο πλαίσιο μιας διαμάχης για δύο νησιά που κατέχει το Ιράν αλλά διεκδικούν εδώ και καιρό τα Εμιράτα.

Τεχεράνη: Προειδοποίηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε σήμερα ότι θα στοχοθετήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εάν χρησιμοποιηθεί το έδαφός τους για επιθέσεις εναντίον νησιών του Κόλπου που ελέγχονται από το Ιράν, τα οποία όμως διεκδικούν τα Εμιράτα.

«Προειδοποιούμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι, εάν εξαπολυθούν νέες επιθέσεις από το έδαφός τους εναντίον των ιρανικών νησιών Αμπού Μούσα και Μεγάλο Τουνμπ στον Περσικό Κόλπο, οι ισχυρές ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα εξαπολύσουν ισχυρά πλήγματα εναντίον του Ρας αλ Χάιμα, στα ΗΑΕ», ανέφερε το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν Χάταμ αλ Ανμπίγια σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Τα νησιά Αμπού Μούσα και Μεγάλο και Μικρό Τουνμπ, που βρίσκονται στον Κόλπο κοντά στην είσοδο του Στενού του Χορμούζ μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, αποτελούν εδώ και καιρό πηγή έντασης μεταξύ του Ιράν και των ΗΑΕ.

Το Ιράν κατηγορεί τους γείτονές του στον Κόλπο ότι επιτρέπουν στις αμερικανικές δυνάμεις να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον του από τα εδάφη τους. Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου έχει εξαπολύσει πολλές επιθέσεις με πυραύλους και drone εναντίον αμερικανικών συμφερόντων σε αυτές τις χώρες.

Το Ιράν προσφέρει ασφαλή διέλευση σε ιαπωνικά πλοία μέσω του Στενού του Ορμούζ

Ο ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Ιάπωνα ομόλογό του, δημιουργώντας έναν διάλογο μεταξύ των δύο χωρών. Το Ιράν προσφέρει στα ιαπωνικά πλοία τη δυνατότητα να διέρχονται ξανά από το Στενό του Ορμούζ χωρίς προβλήματα.

Οι λεπτομέρειες των όρων που ενδέχεται να πρέπει να εκπληρώσει η Ιαπωνία δεν έχουν γίνει γνωστές, αλλά η κίνηση αυτή φαίνεται να στοχεύει στο να απομακρυνθεί η Ιαπωνία από τις ΗΠΑ, δεδομένου ότι ο Ιάπωνας πρωθυπουργός επισκέφτηκε τον Λευκό Οίκο και καταδίκασε την ιρανική επιθετικότητα.

Η προσφορά αυτή αποτελεί ταυτόχρονα δήλωση ελέγχου από το Ιράν και μια προσπάθεια να αποθαρρύνει τους συμμάχους των ΗΠΑ από το να συμμετάσχουν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Οι αμερικανοί έχουν ζητήσει από πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, να στείλουν πολεμικά πλοία στο Στενό για να το ανοίξουν δια της βίας, κάτι που το Ιράν δεν επιθυμεί. Οι ιρανοί παρακολουθούν με ικανοποίηση τη διστακτικότητα των Ευρωπαίων και θα ήθελαν να δουν την Ιαπωνία να αρνείται το αίτημα των ΗΠΑ.

Axios: Τα τέσσερα καθοριστικά ερωτήματα που θα κρίνουν την επόμενη φάση του πολέμου στο Ιράν

Τέσσερις εβδομάδες μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης στο Ιράν, τα δεδομένα δείχνουν ότι η κρίση βαθαίνει. Οι εξελίξεις παραμένουν ρευστές, ενώ μια σειρά από κομβικά ζητήματα αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά την εξέλιξη και την ένταση της σύγκρουσης, όπως η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ και οι πιθανές ανακατατάξεις στην ηγεσία της Τεχεράνης.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios, Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ δεν φαίνεται να έχουν πλήρως ευθυγραμμισμένες επιδιώξεις, με το Ισραήλ να εμφανίζεται πιο πρόθυμο να αποδεχθεί παρατεταμένη αστάθεια προκειμένου να πλήξει το ιρανικό καθεστώς.

«Οι στόχοι μας είναι οι στόχοι μας», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. «Εμείς θα καθορίσουμε τον ρυθμό με τον οποίο θα επιτευχθούν».

Το Axios καταγράφει τέσσερα καίρια ερωτήματα που ενδέχεται να καθορίσουν την επόμενη φάση της σύγκρουσης.

Ο «κόμπος» στο Στενό του Ορμούζ και οι παγκόσμιες συνέπειες. Στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας βρίσκεται το Στενό του Ορμούζ, με το βασικό ερώτημα να αφορά το αν και πότε θα επανέλθει η ναυσιπλοΐα στα προπολεμικά επίπεδα.

Η Τεχεράνη έχει εντείνει τις απειλές κατά πλοίων που θεωρεί εχθρικά, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο ακόμη και για χρήση ναρκών στη θαλάσσια περιοχή. Το αποτέλεσμα είναι μια ασφυκτική κατάσταση που έχει ουσιαστικά παραλύσει τη διέλευση, προκαλώντας αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία και σημαντική αύξηση στις τιμές των καυσίμων.

Δεδομένου ότι περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου διέρχεται από το συγκεκριμένο πέρασμα –με βασικούς αποδέκτες τις αγορές της Ασίας– η σημασία του είναι στρατηγική. Όσο το Στενό παραμένει κλειστό, ο Τραμπ δεν μπορεί να κηρύξει νίκη και να τερματίσει τον πόλεμο, ακόμη κι αν το επιθυμεί.

Η στάση του ίδιου έχει κινηθεί σε διαφορετικές κατευθύνσεις: Από την αναζήτηση συνδρομής συμμάχων για την αποκατάσταση της διέλευσης, μέχρι τον ισχυρισμό ότι οι ΗΠΑ μπορούν να δράσουν μόνες τους, ή ακόμη και να αποχωρήσουν χωρίς λύση. Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη στο Ορμούζ θεωρείται καθοριστική για τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Το ενδεχόμενο χερσαίας εμπλοκής των ΗΠΑ. Ένα δεύτερο κρίσιμο ζήτημα αφορά το κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων – ένα σενάριο που θα σηματοδοτούσε δραματική αλλαγή στην πορεία του πολέμου.

Παρότι έχουν ήδη φτάσει χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες στον Περσικό Κόλπο, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής εισβολή στο έδαφος του Ιράν.

«Δεν πρόκειται να στείλω στρατεύματα πουθενά», δήλωσε ο Τραμπ την Πέμπτη σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας, όμως, ότι δεν θα το έλεγε ακόμη κι αν σχεδίαζε κάτι τέτοιο.

Στα πιθανά σενάρια περιλαμβάνονται επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε υπόγειες εγκαταστάσεις υψηλής ασφάλειας, με στόχο την κατάληψη ιρανικών πυρηνικών υλικών. Παράλληλα, εξετάζονται πιο επιθετικές επιλογές που θα μπορούσαν να πιέσουν το Ιράν να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

Μεταξύ αυτών, έχει αναφερθεί ακόμη και το ενδεχόμενο κατάληψης του νησιού Χαργκ, από όπου διέρχεται το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.

Το αίνιγμα του πυρηνικού προγράμματος. Στον πυρήνα της στρατηγικής των ΗΠΑ βρίσκεται η εξουδετέρωση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, που αποτελεί βασικό στόχο της επιχείρησης Epic Fury.

Οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις έχουν ήδη πλήξει πυρηνικές εγκαταστάσεις, τόσο κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο, όσο και στην τρέχουσα φάση των συγκρούσεων. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον τη δυνατότητά εμπλουτισμού ουρανίου.

Ωστόσο, κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, κυρίως σε ό,τι αφορά στην τύχη των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν είτε την καταστροφή, είτε την απομάκρυνσή τους, μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεων ή πιθανών διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον στοχεύει στην αποδυνάμωση του ιρανικού ναυτικού, την εξάλειψη του πυραυλικού προγράμματος και τη διακοπή της χρηματοδότησης προς συμμαχικές παραστρατιωτικές οργανώσεις.

Η μάχη για την εξουσία στην Τεχεράνη. Καθοριστικός παράγοντας για την επόμενη ημέρα είναι και το ποιος θα έχει τον έλεγχο στο Ιράν. Μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, την ηγεσία ανέλαβε ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ο Τραμπ, ο οποίος δήλωσε αποκλειστικά στο Axios ότι θέλει να έχει ρόλο στην επιλογή της νέας ηγεσίας του Ιράν, φέρεται να αντιμετωπίζει αρνητικά αυτή την εξέλιξη.

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ εμφανίζεται να στοχοποιεί τον Μοτζτάμπα, ο οποίος δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσιες εμφανίσεις και φέρεται να έχει τραυματιστεί στις αρχές του πολέμου. Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω μετά τη δολοφονία του Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας του Ιράν, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Ο Λαριτζανί συγκαταλέγεται μεταξύ πολλών υψηλόβαθμων αξιωματούχων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη διάρκεια της σύγκρουσης, με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους να δηλώνουν ότι παραμένει ασαφές ποιος λαμβάνει τις κρίσιμες αποφάσεις στην Τεχεράνη.

Το αν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θα καταφέρει να επιβιώσει πολιτικά και να εδραιώσει την εξουσία του αποτελεί κομβικό ερώτημα. Το Ισραήλ έχει διαμηνύσει ότι επιδιώκει να δημιουργήσει τις συνθήκες για αλλαγή καθεστώτος, ενώ ο Τραμπ έχει καλέσει τον ιρανικό λαό να εξεγερθεί, χωρίς όμως να θέτει ρητά την ανατροπή του καθεστώτος ως επίσημο στόχο.

