Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ απορρίπτει εκεχειρία και άρει κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο – Βομβαρδισμοί σε Ιράν, Λίβανο και βάσεις των ΗΠΑ σε Ινδικό Ωκεανό

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προχωρά σε σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις για το Ιράν και την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανακοινώνοντας την άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται «παγιδευμένο» σε δεξαμενόπλοια και την συνέχιση των στρατιωτικών επιθέσεων σε Ιράν.

Την ίδια στιγμή, ενισχύει τις πιέσεις για τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ και ζητά από άλλες χώρες να αναλάβουν δράση για την ασφάλεια της περιοχής. Παράλληλα, η Τεχεράνη εξαπολύει πυραυλικές επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων στον Ινδικό Ωκεανό, εντείνοντας την πίεση στις ΗΠΑ.

Άρση κυρώσεων 30 ημερών για το ιρανικό πετρέλαιο και στρατηγική κλιμάκωσης

Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά στην άρση των κυρώσεων για 30 ημέρες που αφορούν το ιρανικό πετρέλαιο, με στόχο να αναχαιτιστεί η απότομη αύξηση των τιμών ενέργειας που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην περιοχή. Οι ΗΠΑ επιθυμούν να προσφέρουν 140 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές για να σταθεροποιήσουν τις τιμές του πετρελαίου. Ωστόσο, η απόφαση αυτή δεν σηματοδοτεί αλλαγή στην στρατηγική των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με τις στρατιωτικές επιθέσεις να συνεχίζονται, όπως δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι «θα χρησιμοποιήσουμε τα βαρέλια ιρανικού πετρελαίου σε βάρος της Τεχεράνης», προκειμένου να διατηρήσουμε τις τιμές σε χαμηλό επίπεδο ενώ συνεχίζουμε την επιχείρηση «Επική Οργή».

Η απόφαση για το Στενό του Ορμούζ και η διεθνής συνεργασία

Ο πρόεδρος Τραμπ κάλεσε τις χώρες που εξαρτώνται από το Στενό του Ορμούζ να αναλάβουν τον έλεγχο της περιοχής, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν μόνο αν απαιτηθεί, αλλά δεν θα χρειαστεί από τη στιγμή που θα εξαλειφθεί η απειλή από το Ιράν. Ωστόσο, η στρατηγική του Τραμπ απορρίπτει την ανάγκη βοήθειας από άλλες χώρες, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα ήταν «ωραίο» αν χώρες όπως η Ιαπωνία και η Κίνα συμμετείχαν στην προσπάθεια για τον έλεγχο του Στενού.

Ο Τραμπ, που έχει επανειλημμένα ζητήσει από τις χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη, κάλεσε επίσης τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να εμπλακούν περισσότερο στην προστασία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, χαρακτηρίζοντας «δειλούς» τους συμμάχους του για την απουσία τους από αυτή τη στρατηγική.

Η στρατηγική συνέχιση της πολεμικής δράσης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, απορρίπτοντας κάθε πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί «κατάπαυση του πυρός», καθώς όπως τόνισε, «δεν κάνεις κατάπαυση του πυρός όταν εξοντώνεις κυριολεκτικά τον αντίπαλο».

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν συνεχίζονται, ενώ ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι το Ισραήλ θα είναι έτοιμο να βάλει τέλος στον πόλεμο, αφού οι ΗΠΑ ολοκληρώσουν την αποστολή τους στην περιοχή.

Η κατάσταση στην ενεργειακή αγορά και η στρατηγική της Τεχεράνης

Οι τιμές πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα εξαιτίας των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή, αν και η τελευταία αύξηση έχει αμβλυνθεί από τα 119 δολάρια το βαρέλι την περασμένη Παρασκευή, στα περίπου 107 δολάρια σήμερα. Οι επιθέσεις στο Ιράν και το Κατάρ, καθώς και οι εντάσεις στο Στενό του Ορμούζ, έχουν προκαλέσει έντονη αναταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η κυβέρνηση του Ιράν αντέτεινε ότι δεν διαθέτει φορτία αργού πετρελαίου προς πώληση, υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις των ΗΠΑ «στοχεύουν στο να δώσουν ελπίδα στους αγοραστές», ενώ η πίεση στην αγορά ενέργειας συνεχίζεται.

Η ιρανική πυραυλική επίθεση στον Ινδικό Ωκεανό

Εν τω μεταξύ, το Ιράν προχώρησε σε πυραυλική επίθεση κατά αμερικανοβρετανικής στρατιωτικής βάσης στη νήσο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, με στόχο να πλήξει τα αμερικανικά συμφέροντα σε μεγάλο απόσταση από την περιοχή του Περσικού Κόλπου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι δύο πυραυλικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν απέτυχαν να πλήξουν τον στόχο τους, με έναν να πέφτει σε μεγάλη απόσταση και τον δεύτερο να αναχαιτίζεται από τα αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα.

Η Wall Street Journal σημειώνει ότι αυτή η επίθεση αποτελεί μια προσπάθεια της Τεχεράνης να απειλήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ σε μεγαλύτερη απόσταση από την περιοχή του Περσικού Κόλπου, ενισχύοντας την ένταση στις διεθνείς σχέσεις.

Ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό και προειδοποιήσεις για εκκένωση

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκρήξεις συγκλόνισαν τα νότια προάστια της Βηρυτού, μετά την ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων για την έναρξη νέου κύματος αεροπορικών επιδρομών στην περιοχή, η οποία είναι γνωστή για την παρουσία της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ. Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει εξαπολύσει δεκάδες επιδρομές στο Λίβανο τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, με στόχο στρατηγικές υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης, προειδοποιώντας συνεχώς τους κατοίκους να απομακρυνθούν για λόγους ασφαλείας.

«Οι IDF συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους και πλήττουν τις στρατιωτικές υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στα νότια προάστια με αυξανόμενη ένταση. Οι IDF δεν προτίθενται να σας βλάψουν και, ως εκ τούτου, για την ασφάλειά σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως την περιοχή», προειδοποίησε μέσω Telegram ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό.

Σε ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη επιτέθηκαν σε σπίτι στην πόλη Γκαντουρίγιε, στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ του νότιου Λιβάνου, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας δύο άλλους, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.

Επιθέσεις στην Τεχεράνη και αναχαίτιση πυραύλων από το Ιράν

Η ισραηλινή στρατηγική κλιμακώνεται καθώς οι IDF εξαπέλυσαν γύρω στις 4 τα ξημερώματα αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη, λίγες ώρες μετά τις επιθέσεις στη Βηρυτό. Οι στόχοι που πλήττονται στην Τεχεράνη συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς, το οποίο η Ιερουσαλήμ χαρακτηρίζει «τρομοκρατικό».

«Μετά τις επιθέσεις στη Βηρυτό, οι IDF πλήττουν στόχους που συνδέονται με το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς στην Τεχεράνη», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων μέσω Telegram.

Είχε προηγηθεί συναγερμός στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ για πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν. Η αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ κατάφερε να αναχαιτίσει τους ιρανικούς πυραύλους, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για θύματα ή ζημιές, σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα.

