Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Νεκρός 21χρονος ποδοσφαιριστής – Του έστησαν ενέδρα και τον πυροβόλησαν στο στήθος (Video)

Σε ένα αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στην περιοχή Ουμρανιγιέ της Κωνσταντινούπολης, ο 21χρονος ποδοσφαιριστής της Καρς Σπορ, Κουμπιλάι Καάν Κουντακτσί, έχασε τη ζωή του έπειτα από ένοπλη επίθεση, την ώρα που επιχειρούσε να συμβάλει στη συμφιλίωση μεταξύ γνωστού ράπερ στην Τουρκία και της πρώην συντρόφου του, η οποία είναι τραγουδίστρια.

Ο ράπερ έχει τεθεί υπό κράτηση από τις Aρχές, ενώ ένας ακόμη φερόμενος ως εμπλεκόμενος στην επίθεση έχει διαφύγει και παραμένει ασύλληπτος.

Σύμφωνα με το haberler.com, το περιστατικό εκτυλίχθηκε τη νύχτα της 19ης Μαρτίου, όταν ο 21χρονος βρισκόταν μαζί με άλλα άτομα μέσα σε αυτοκίνητο, έξω από στούντιο στο οποίο βρισκόταν ο ράπερ. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, ο Κουντακτσί και η παρέα του φέρονται να έπεσαν σε ενέδρα από άτομα που έφτασαν στο σημείο με πολυτελή οχήματα, τα οποία αρχικά αναβόσβηναν τα φώτα τους.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι ένας νεαρός άνδρας πυροβόλησε προς το όχημα στο οποίο επέβαινε ο ποδοσφαιριστής, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο στήθος. Ο 21χρονος μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης, ωστόσο δεν κατάφερε να επιβιώσει, καθώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Türkiye bu sabah İstanbul Ümraniye’de rapçi Vahap Canbay’ın da bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıya uyanırken, araçta bulunan Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetmişti.📍📍



Olayla ilgili avukatı Haydar Ronan eşliğinde Gece Muhabiri Samet Aday’a konuşan Vahap Canbay,… pic.twitter.com/8uNMt3olIw — Gece Muhabiri (@xgecemuhabiri) March 20, 2026

Οι αστυνομικές Αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που τράπηκε σε φυγή, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονα ερωτήματα, ιδιαίτερα γύρω από πιθανή εμπλοκή της τραγουδίστριας, καθώς σε οπτικό υλικό από την επίθεση ακούγεται η φωνή της στο βάθος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός ποδοσφαιριστής είχε αναλάβει ρόλο μεσολαβητή, επιχειρώντας να φέρει ξανά κοντά τον ράπερ και την τραγουδίστρια, οι οποίοι είχαν υπάρξει ζευγάρι στο παρελθόν, αλλά είχαν χωρίσει. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο 21χρονος διατηρούσε φιλικές σχέσεις και με τις δύο πλευρές.

🔴 Genç Futbolcuya Kurşun: Arabuluculuk Yaparken Öldürüldü.



Ümraniye’de, rapçi Vahap Canbay ile Aleyna Kalaycıoğlu’nu barıştırmak için gittiği iddia edilen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı (21), silahlı saldırıda hayatını kaybetti.



Olayla ilgili Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına… https://t.co/Z0IdyVn0sA pic.twitter.com/pakqdEKymn March 20, 2026

Η μαρτυρία της μητέρας του 21χρονου

Βαθιά συγκλονισμένη η μητέρα του 21χρονου Κουντακτσί, μίλησε για τις συνθήκες του θανάτου του γιου της, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο που προσπάθησε να βοηθήσει.

Όπως ανέφερε, ο γιος της είχε ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη για ολιγοήμερη παραμονή, χωρίς να φαντάζεται την τραγική εξέλιξη των γεγονότων. Παράλληλα, έκανε λόγο για στενή, σχεδόν αδελφική σχέση του γιου της με τον ράπερ που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Rapçi Canbay’ın futbolcu arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı’nın saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı.



Genç futbolcunun babası, oğlunun çifti barıştırmak istediğini söyledi.pic.twitter.com/c6xq44eiOX — Populeria (@ThePopuleria) March 20, 2026

Περιγράφοντας λεπτό προς λεπτό το περιστατικό, η μητέρα του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή δήλωσε: «Ενώ περίμεναν στο αυτοκίνητο, ένα άτομο του οποίου το όνομα έμαθα ότι είναι γιος ενός επιχειρηματία από το Ντιγιαρμπακίρ, έρχεται, χτυπάει το παράθυρο του αυτοκινήτου και ανοίγει την πόρτα. Ο Vahap Canbay βγαίνει έξω. Δεν ξέρω τι συνέβη μεταξύ τους, αλλά αυτό το άτομο ανοίγει πυρ. Όταν πυροβολεί, η σφαίρα χτυπά τον γιο μου. Μπαίνει από τη μία πλευρά του σώματός του και βγαίνει από την άλλη πλευρά, και ο γιος μου πέθανε στο νοσοκομείο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, και πέθανε. Ο γιος μου πέθανε προσπαθώντας να κάνει μια καλή πράξη μεταξύ δύο ανθρώπων».

