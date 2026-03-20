Ιταλία: Δύο νεκροί αναρχικοί μετά από έκρηξη σε αγροικία κοντά στη Ρώμη – Κατασκεύαζαν εκρηκτικό μηχανισμό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένας άνδρας και μια γυναίκα, που σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας La Repubblica, ανήκαν στον αναρχικό χώρο, έχασαν τη ζωή τους σε κατάρρευση αγροικίας, σε μικρή απόσταση από τη Ρώμη. Oνομάζονταν Σάρα Αρντιτσόνε και Αλεσάντρο Μερκολιάνο.
Η κατάρρευση φέρεται να οφείλεται σε έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που ετοίμαζαν στο εσωτερικό της εγκαταλειμμένης αγροικίας.
Όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος, τα θύματα φέρονται να συνδέονταν με τον Ιταλό αναρχικό Άλφρεντο Κόσπιτο, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 32 χρόνια φυλάκισης και κρατείται υπό συνθήκες αυστηρής απομόνωσης.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.