Ιταλία: Δύο νεκροί αναρχικοί μετά από έκρηξη σε αγροικία κοντά στη Ρώμη – Κατασκεύαζαν εκρηκτικό μηχανισμό

Ένας άνδρας και μια γυναίκα, που σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας La Repubblica, ανήκαν στον αναρχικό χώρο, έχασαν τη ζωή τους σε κατάρρευση αγροικίας, σε μικρή απόσταση από τη Ρώμη. Oνομάζονταν Σάρα Αρντιτσόνε και Αλεσάντρο Μερκολιάνο.

Η κατάρρευση φέρεται να οφείλεται σε έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που ετοίμαζαν στο εσωτερικό της εγκαταλειμμένης αγροικίας.

Two dead in farmhouse roof collapse 'perhaps plotting anarchist attack'. (ANSA) – ROME, MAR 20 – Two people, a man and a woman, are dead after the roof of an abandoned farmhouse in Rome's Parco degli Acquedotti (Park of the Aqueducts) caved in on… #ANSA https://t.co/U1yt9d1oBi — Ansa English News (@ansa_english) March 20, 2026

Όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος, τα θύματα φέρονται να συνδέονταν με τον Ιταλό αναρχικό Άλφρεντο Κόσπιτο, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 32 χρόνια φυλάκισης και κρατείται υπό συνθήκες αυστηρής απομόνωσης.

Alfredo Cospito, chi è l’anarchico e per cosa è in carcere https://t.co/offJLCz6WI — Repubblica (@repubblica) March 20, 2026

