ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 21:09
20.03.2026 20:10

Ιταλία: Δύο νεκροί αναρχικοί μετά από έκρηξη σε αγροικία κοντά στη Ρώμη – Κατασκεύαζαν εκρηκτικό μηχανισμό

20.03.2026 20:10
Photo: X ansa.it

Ένας άνδρας και μια γυναίκα, που σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας La Repubblica, ανήκαν στον αναρχικό χώρο, έχασαν τη ζωή τους σε κατάρρευση αγροικίας, σε μικρή απόσταση από τη Ρώμη. Oνομάζονταν Σάρα Αρντιτσόνε και Αλεσάντρο Μερκολιάνο.

Η κατάρρευση φέρεται να οφείλεται σε έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που ετοίμαζαν στο εσωτερικό της εγκαταλειμμένης αγροικίας.

Όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος, τα θύματα φέρονται να συνδέονταν με τον Ιταλό αναρχικό Άλφρεντο Κόσπιτο, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 32 χρόνια φυλάκισης και κρατείται υπό συνθήκες αυστηρής απομόνωσης.

Διαβάστε επίσης:

Η Κούβα «δεν διαπραγματεύεται» το πολιτικό της σύστημα 

Στη δημοσιότητα το πρώτο βίντεο με τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, άγνωστο πότε τραβήχτηκε

Ισραήλ: Η στιγμή που θραύσμα πυραύλου πλήττει την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ (Videos)





soi-soy-nea-sezon-new

Διψήφια τηλεθέαση κατάφερε το «Σόι σου» την Πέμπτη (19/3)

tileorasi_new
MEDIA

Mega, Open και ΕΡΤ3 «είδαν» θετικό πρόσημο στις μεταβολές μεριδίων τηλεθέασής τους την Πέμπτη (19/3) – Ακλόνητος ο Alpha

tsagarakis
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: 300 πλαστοί πίνακες βρέθηκαν στην αποθήκη του, φέρεται να πωλούσε Τσαρούχη και Παρθένη έναντι 3.000-5.000

polemos-1
ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν τις καταστροφές από τον πόλεμο στο Ιράν – Καμένα πλοία και χτυπημένες στρατιωτικές βάσεις (Photos)

kalpes new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MRB: Τι κυβέρνηση θέλουν οι πολίτες – Η δυναμική των Τσίπρα, Καρυστιανού Σαμαρά – Τι απαντούν για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ

Missles
ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

tsagkarakis eyaggelio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης μετά από έφοδο στην γκαλερί του: Τον «έκαψε» βίντεο με Ευαγγέλιο του 1700, βρέθηκαν και πλαστοί πίνακες

psomiadis_panagiotis_2025
ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Ψωμιάδης: Κάθειρξη 10 ετών για τα «45άρια» - Απόφαση για έκτιση ποινής κατ' οίκον αλλά... ελεύθερος μέχρι το Εφετείο

karystianou- tsipras- polakis- androylakis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Κλίντον και η ελπίδα για ειρήνη, τα Τέμπη, οι δικαστικές περιπέτειες της ΝΔ και ο Μακάριος, τα κληρονομικά του ΣΥΡΙΖΑ και τα συνεδριακά του ΠΑΣΟΚ 

stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 21:06
soi-soy-nea-sezon-new

Διψήφια τηλεθέαση κατάφερε το «Σόι σου» την Πέμπτη (19/3)

tileorasi_new
MEDIA

Mega, Open και ΕΡΤ3 «είδαν» θετικό πρόσημο στις μεταβολές μεριδίων τηλεθέασής τους την Πέμπτη (19/3) – Ακλόνητος ο Alpha

tsagarakis
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: 300 πλαστοί πίνακες βρέθηκαν στην αποθήκη του, φέρεται να πωλούσε Τσαρούχη και Παρθένη έναντι 3.000-5.000

