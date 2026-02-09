search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 03:02
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.02.2026 23:20

Ιταλία: Αναρχικοί ανέλαβαν την ευθύνη για σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές υποδομές εν μέσω Ολυμπιακών – «Θα τους βάλουμε φυλακή», λέει ο Σαλβίνι

09.02.2026 23:20
italy train stations

Μια αναρχική ομάδα ανέλαβε τη Δευτέρα (9/2) την ευθύνη για δολιοφθορά σε σιδηροδρομικές υποδομές στη βόρεια Ιταλία, η οποία σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (7/2), προκαλώντας σοβαρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των τρένων την πρώτη πλήρη ημέρα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Η αστυνομία έκανε λόγο για τρία ξεχωριστά περιστατικά σε διαφορετικές τοποθεσίες νωρίς το Σάββατο, τα οποία οδήγησαν σε καθυστερήσεις έως και 2,5 ωρών σε δρομολόγια υψηλής ταχύτητας και περιφερειακά, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Μπολόνια. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε τρένα.

«Παράνομες μέθοδοι και δολιοφθορά» δηλώνουν οι αναρχικοί

Σε ανακοίνωση που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, η αναρχική ομάδα ανέφερε ότι η προοδευτική καταστολή των διαδηλώσεων από την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι έχει καταστήσει «αναποτελεσματική» την αντιπαράθεση στους δρόμους και πως πλέον απαιτούνται άλλες μορφές δράσης.

«Φαίνεται, επομένως, αναγκαίο να υιοθετηθούν παράνομες μέθοδοι, να αποκεντρωθεί η σύγκρουση και να πολλαπλασιαστούν τα μέτωπά της, καθώς και να στραφούμε στην αυτοάμυνα και τη δολιοφθορά», αναφέρει χαρακτηριστικά το κείμενο.

Σαλβίνι: «Θα τους ξετρυπώσουμε όπου κι αν κρύβονται»

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την αστυνομία για την ανακοίνωση, ωστόσο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι προχώρησε σε σκληρή δήλωση, δεσμευόμενος ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα συλληφθούν.

«Θα κάνουμε τα πάντα για να… εντοπίσουμε και να ξετρυπώσουμε αυτούς τους τραμπούκους όπου κι αν κρύβονται, να τους βάλουμε στη φυλακή και να αντιμετωπίσουμε όσους τους υπερασπίζονται», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Στο στόχαστρο και οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί

Οι αναρχικοί κατήγγειλαν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ως «εξιδανίκευση του εθνικισμού», υποστηρίζοντας ότι η διοργάνωση λειτουργεί ως «πεδίο δοκιμής» για την αστυνόμευση πλήθους και την παρακολούθηση μετακινήσεων.

Λίγο μετά το σαμποτάζ, περίπου 100 κουκουλοφόροι διαδηλωτές στο Μιλάνο πέταξαν καπνογόνα και πυροτεχνήματα εναντίον αστυνομικών, αφού αποσπάστηκαν από τον κύριο όγκο μιας αντί-ολυμπιακής πορείας.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε την Κυριακή τόσο τους διαδηλωτές όσο και τους σαμποτέρ, χαρακτηρίζοντάς τους «εχθρούς της Ιταλίας».

Διαβάστε επίσης:

Τσελίκ: «Ευκαιρία να επιλυθούν τα προβλήματα η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα» – Επιμένει στην αποστρατικοποίηση των νησιών

Μήνυμα… AI σε ΗΠΑ από το Ιράν – Η επίδειξη ισχύος με την… «επίθεση» στο USS Abraham Lincoln (Video)

Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με την αστυνομία στην έρευνα για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
franck-ribéry
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Βόμβα» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Το όνομα του Φρανκ Ριμπερί στα έγγραφα της υπόθεσης Επστάιν

plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για Χίο: Η Αριστερά προσπαθεί να στοχοποιήσει το Λιμενικό – «Πολυτελής» η υπεράσπιση του Μαροκινού

mitsotakis_maximou_1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η συνάντηση Μητσοτάκη με κτηνοτρόφους – «Θα συζητηθούν διεξοδικά όλα τα κρίσιμα ζητήματα» λέει ο Τσιάρας

liani new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου για διεύρυνση ΠΑΣΟΚ: «Παρακμή, εσμός Ασμοδαίων»

jd vance armenia
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία Αρμενίας – ΗΠΑ για πυρηνική ενέργεια: Νέο κεφάλαιο συνεργασίας στον Νότιο Καύκασο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

panagopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι έξι εταιρείες που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο ΓΣΕΕ - Παναγόπουλου

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 02:33
franck-ribéry
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Βόμβα» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Το όνομα του Φρανκ Ριμπερί στα έγγραφα της υπόθεσης Επστάιν

plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για Χίο: Η Αριστερά προσπαθεί να στοχοποιήσει το Λιμενικό – «Πολυτελής» η υπεράσπιση του Μαροκινού

mitsotakis_maximou_1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η συνάντηση Μητσοτάκη με κτηνοτρόφους – «Θα συζητηθούν διεξοδικά όλα τα κρίσιμα ζητήματα» λέει ο Τσιάρας

1 / 3