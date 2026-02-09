Ιταλία: Αναρχικοί ανέλαβαν την ευθύνη για σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές υποδομές εν μέσω Ολυμπιακών – «Θα τους βάλουμε φυλακή», λέει ο Σαλβίνι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μια αναρχική ομάδα ανέλαβε τη Δευτέρα (9/2) την ευθύνη για δολιοφθορά σε σιδηροδρομικές υποδομές στη βόρεια Ιταλία, η οποία σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (7/2), προκαλώντας σοβαρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των τρένων την πρώτη πλήρη ημέρα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.
Η αστυνομία έκανε λόγο για τρία ξεχωριστά περιστατικά σε διαφορετικές τοποθεσίες νωρίς το Σάββατο, τα οποία οδήγησαν σε καθυστερήσεις έως και 2,5 ωρών σε δρομολόγια υψηλής ταχύτητας και περιφερειακά, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Μπολόνια. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε τρένα.
Σε ανακοίνωση που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, η αναρχική ομάδα ανέφερε ότι η προοδευτική καταστολή των διαδηλώσεων από την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι έχει καταστήσει «αναποτελεσματική» την αντιπαράθεση στους δρόμους και πως πλέον απαιτούνται άλλες μορφές δράσης.
«Φαίνεται, επομένως, αναγκαίο να υιοθετηθούν παράνομες μέθοδοι, να αποκεντρωθεί η σύγκρουση και να πολλαπλασιαστούν τα μέτωπά της, καθώς και να στραφούμε στην αυτοάμυνα και τη δολιοφθορά», αναφέρει χαρακτηριστικά το κείμενο.
Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την αστυνομία για την ανακοίνωση, ωστόσο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι προχώρησε σε σκληρή δήλωση, δεσμευόμενος ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα συλληφθούν.
«Θα κάνουμε τα πάντα για να… εντοπίσουμε και να ξετρυπώσουμε αυτούς τους τραμπούκους όπου κι αν κρύβονται, να τους βάλουμε στη φυλακή και να αντιμετωπίσουμε όσους τους υπερασπίζονται», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.
Οι αναρχικοί κατήγγειλαν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ως «εξιδανίκευση του εθνικισμού», υποστηρίζοντας ότι η διοργάνωση λειτουργεί ως «πεδίο δοκιμής» για την αστυνόμευση πλήθους και την παρακολούθηση μετακινήσεων.
Λίγο μετά το σαμποτάζ, περίπου 100 κουκουλοφόροι διαδηλωτές στο Μιλάνο πέταξαν καπνογόνα και πυροτεχνήματα εναντίον αστυνομικών, αφού αποσπάστηκαν από τον κύριο όγκο μιας αντί-ολυμπιακής πορείας.
Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε την Κυριακή τόσο τους διαδηλωτές όσο και τους σαμποτέρ, χαρακτηρίζοντάς τους «εχθρούς της Ιταλίας».
