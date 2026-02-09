Μήνυμα… AI σε ΗΠΑ από το Ιράν – Η επίδειξη ισχύος με την… «επίθεση» στο USS Abraham Lincoln (Video)

Στη δημοσιότητα δόθηκε από κανάλια που φέρονται να συνδέονται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, ένα βίντεο-προπαγάνδα που στέλνει σαφές «μήνυμα» προς τις ΗΠΑ.

Στο σχετικό clip που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, καταγράφεται επίθεση κατά του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln και της συνοδευτικής Ομάδας Κρούσης του στην Αραβική Θάλασσα.

Channels affiliated with Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) posted a video earlier today, clearly created using Artificial Intelligence (AI), which appears to show a attack using drones, gunboats, missiles, and submarines on the USS Abraham Lincoln (CVN-72) and her… pic.twitter.com/OaROAsgEAa — OSINTdefender (@sentdefender) February 9, 2026

Στο οπτικό υλικό παρουσιάζεται μια συνδυασμένη επίθεση με drones, ταχύπλοα σκάφη, πυραυλικά πλήγματα και υποβρύχια, σε ένα σκηνικό που παραπέμπει σε επίδειξη ισχύος και ψυχολογικό πόλεμο.

