Μήνυμα… AI σε ΗΠΑ από το Ιράν – Η επίδειξη ισχύος με την… «επίθεση» στο USS Abraham Lincoln (Video)

Στη δημοσιότητα δόθηκε από κανάλια που φέρονται να συνδέονται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, ένα βίντεο-προπαγάνδα που στέλνει σαφές «μήνυμα» προς τις ΗΠΑ.
Στο σχετικό clip που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, καταγράφεται επίθεση κατά του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln και της συνοδευτικής Ομάδας Κρούσης του στην Αραβική Θάλασσα.
Στο οπτικό υλικό παρουσιάζεται μια συνδυασμένη επίθεση με drones, ταχύπλοα σκάφη, πυραυλικά πλήγματα και υποβρύχια, σε ένα σκηνικό που παραπέμπει σε επίδειξη ισχύος και ψυχολογικό πόλεμο.
