09.02.2026 19:00

«Βόμβες» από Λαβρόφ: Οι ΗΠΑ δεν θα στηρίξουν ευρωπαϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία 

09.02.2026 19:00
Sergey_Lavrov

Βέβαιος πως οι ΗΠΑ θα αφήσουν «ακάλυπτες» τις ευρωπαϊκές δυνάμεις στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Λαβρόφ, σύμφωνα με το ρωσικό Tass, δηλώνει βέβαιος ότι οι ΗΠΑ δεν θα παράσχουν υποστήριξη στα ευρωπαϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία.

«Οι ηγέτες της Βρετανίας και της Γαλλίας, Κιρ Στάρμερ και Εμανουέλ Μακρόν, μαζί με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, καμαρώνουν ανοιχτά ότι θα στείλουν εκεί “εκστρατευτικές δυνάμεις” και ότι υπάρχει “αυτόματη εγγύηση” πως οι ΗΠΑ θα τους στηρίξουν στρατιωτικά. Δεν θα επεκταθώ τώρα στο πώς συζητάμε το θέμα αυτό με τους Αμερικανούς. Τους ρωτήσαμε όμως: Ισχύει όντως αυτό; Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η απάντηση που θα πάρουν οι Ευρωπαίοι και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν θα είναι αυτή που περιμένουν», δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι NTV.

«Και τι γίνεται με την ουσία του καθεστώτος; Θα παραμείνει το καθεστώς που απαγόρευσε καθετί ρωσικό σε όλους τους τομείς, στην εκπαίδευση, στα μέσα ενημέρωσης, στον πολιτισμό, στην καθημερινή ζωή, στην κανονική Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, ένα καθεστώς που νομοθετικά ενθαρρύνει την ιδεολογία και την πρακτική του ναζισμού, συμπεριλαμβανομένων τελετουργικών παρελάσεων με δάδες και άλλων «σατανιστικών» διαδικασιών; Αν αυτό το καθεστώς παραμείνει, τότε θέλουν να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας ακριβώς σε αυτό το καθεστώς», πρόσθεσε ο Λαβρόφ, σημειώνοντας πάντως ότι η Ουάσιγκτον ακούει αυτά τα επιχειρήματα της Μόσχας.

