search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 21:02
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.02.2026 18:42

Οι «παρενέργειες» Επστάιν: Από μια κλωστή κρέμεται η κυβέρνηση Στάρμερ – Φωνές για παραίτηση, στηρίζει το υπουργικό προς το παρόν

09.02.2026 18:42
keir starmer

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δίνει μάχη για να παραμείνει στη θέση του, καθώς δέχεται έντονη κριτική για την απόφασή του το 2024 να διορίσει τον βετεράνο πολιτικό των Εργατικών Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, παρά τους δεσμούς του με τον Τζέφρι Επστάιν.

Υπάρχει εκτεταμένη οργή για το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός διόρισε τον Μάντελσον, επί μακρόν βασικό πρόσωπο του Εργατικού Κόμματος του Στάρμερ, σε μια τόσο ευαίσθητη και υψηλού προφίλ θέση. Ο Στάρμερ απέλυσε τον Μάντελσον τον Σεπτέμβριο, μετά τη δημοσίευση email που έδειχναν ότι διατηρούσε φιλία με τον Επστάιν μετά την καταδίκη του εκλιπόντος το 2008 για σεξουαλικά αδικήματα που αφορούσαν ανήλικο.

Ωστόσο, η απόφαση του Στάρμερ βρίσκεται τώρα στο προσκήνιο όπως ποτέ άλλοτε, μετά την πρόσφατη δημοσίευση εκατομμυρίων σελίδων εγγράφων που σχετίζονται με τον Επστάιν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η οποία έδειξε πόσο κοντά ήταν ο Μάντελσον και ο Επστάιν.

Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος στη Σκωτία, Άνας Σάρβαρ, είναι ο πιο υψηλόβαθμος πολιτικός των Εργατικών που εξαπολύει επίθεση στον βρετανό πρωθυπουργό.

Ποιος θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Στάρμερ σε περίπτωση παραίτησης;

Ενώ δεν έχει αναδειχθεί κάποιος σαφής υποψήφιος, υπάρχουν πιθανοί υποψήφιοι: ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, μια ειλικρινής κυβερνητική φωνή με φημολογούμενες φιλοδοξίες για την κορυφαία θέση· η πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργός Άντζελα Ρέινερ, η οποία απολαμβάνει σημαντικής υποστήριξης εντός του κόμματος αλλά παραιτήθηκε λόγω φορολογικής παρατυπίας· και ο πρώην υπουργός Άντι Μπέρναμ, ο δημοφιλής, κεντροαριστερός δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, ο οποίος εδώ και καιρό θεωρείται πιθανός αντίπαλος του Στάρμερ.

Τι έκανε ο Μάντελσον;

Έγγραφα που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ υποδηλώνουν πρόσφατα ότι ο Μάντελσον μοιράστηκε ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες με τον Επστάιν μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 και περιλαμβάνουν αρχεία πληρωμών συνολικού ύψους 75.000 δολαρίων το 2003 και το 2004 από τον Επστάιν σε λογαριασμούς που συνδέονται με τον Μάντελσον ή τον σύζυγό του. Υπάρχουν επίσης φλύαρα, αστεία μηνύματα που υποδεικνύουν μια πολύ στενότερη σχέση με τον Επστάιν από ό,τι είχε αποκαλύψει ο Μάντελσον.

Τι ακολουθεί;

Ο πρωθυπουργός προσπαθεί να πείσει τα μέλη του κόμματός του να τον υποστηρίξουν, αλλά αντιμετωπίζει μια σειρά από επερχόμενα εμπόδια. Ένα από αυτά μπορεί να προκύψει όταν η βρετανική κυβέρνηση δημοσιεύσει αρχεία που σχετίζονται με τον έλεγχο του Μάντελσον. Ο Στάρμερ ελπίζει ότι θα δείξουν την κλίμακα των ψεμάτων του Μάντελσον σχετικά με τους δεσμούς του με τον Επστάιν. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο υψηλού κινδύνου για τον πρωθυπουργό.

Οι «παρενέργειες» του Επστάιν

Ένας πρίγκιπας, ένας πρέσβης, ανώτεροι διπλωμάτες, κορυφαίοι πολιτικοί. Όλοι καταρρίφθηκαν από τα αρχεία Επστάιν, που φαίνεται να επηρέασσαν πολύ περισσότερο την Ευρώπη παρά τις ΗΠΑ.

Εκτός από τον πρώην πρίγκιπα Άντριου, κανείς δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα. Όπως και ο Μάντελσον, έχουν πέσει σε δυσμένεια επειδή διατηρούσαν φιλικές σχέσεις με τον Επστάιν αφότου καταδικάστηκε για σεξουαλικά αδικήματα.

Πέρα από τον Επστάιν

Ο Στάρμερ δυσκολεύεται να επιτύχει την υποσχεθείσα οικονομική ανάπτυξη, να αποκαταστήσει τις κατεστραμμένες δημόσιες υπηρεσίες και να μειώσει το κόστος ζωής. Είχε δεσμευτεί για επιστροφή σε μια έντιμη διακυβέρνηση μετά από 14 χρόνια σκανδαλώδους διακυβέρνησης των Συντηρητικών.

Τώρα το Εργατικό κόμμα του υστερεί σε σχέση με το ακροδεξιό κόμμα Reform UK στις δημοσκοπήσεις. Η αποτυχία βελτίωσης των κυβερνητικών επιδόσεων πυροδότησε συζητήσεις για αλλαγή ηγεσίας ακόμη και πριν από τις αποκαλύψεις Μάντελσον.

Διαβάστε επίσης:

Νέα κατάσχεση τάνκερ του «ρωσικού σκιώδους στόλου» από τις ΗΠΑ

Κινηματογραφική απόπειρα ληστείας στην Ιταλία: Προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και με φλεγόμενα οχήματα σταμάτησαν χρηματαποστολή (Video)

Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου: Η «επώδυνη» συνειδητοποίηση της Ευρώπης ότι πρέπει να είναι πιο τολμηρή με τις ΗΠΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
arnaoutoglou sakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου προς τον Επίτροπο Γεωργίας Χάνσεν: «Προτεραιότητα στους μικρούς οινοπαραγωγούς και στην ποιότητα του ευρωπαϊκού κρασιού»

mickael douglas 77- new
LIFESTYLE

Μάικλ Ντάγκλας: Μέχρι πρόσφατα δεν ήξερε ότι ήταν η… τρίτη επιλογή του Όλιβερ Στόουν για το «Wall Street», που του χάρισε Όσκαρ

iran-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα… AI σε ΗΠΑ από το Ιράν – Η επίδειξη ισχύος με την… «επίθεση» στο USS Abraham Lincoln (Video)

karolos andrew 33- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με την αστυνομία στην έρευνα για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

discord
ΚΟΣΜΟΣ

Αναγνώριση προσώπου εισάγει το Discord για την επαλήθευση ηλικίας των χρηστών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

smaragdis-stankoglou–new
LIFESTYLE

«Πόλεμος» Σμαραγδή - Στάνκογλου: «Αυτό το κλίμα είναι η Αριστερά» - «Σε λίγο θα μας πουν ότι οι αριστεροί σκότωσαν τον Καποδίστρια» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 21:02
arnaoutoglou sakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου προς τον Επίτροπο Γεωργίας Χάνσεν: «Προτεραιότητα στους μικρούς οινοπαραγωγούς και στην ποιότητα του ευρωπαϊκού κρασιού»

mickael douglas 77- new
LIFESTYLE

Μάικλ Ντάγκλας: Μέχρι πρόσφατα δεν ήξερε ότι ήταν η… τρίτη επιλογή του Όλιβερ Στόουν για το «Wall Street», που του χάρισε Όσκαρ

iran-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα… AI σε ΗΠΑ από το Ιράν – Η επίδειξη ισχύος με την… «επίθεση» στο USS Abraham Lincoln (Video)

1 / 3