Οι «παρενέργειες» Επστάιν: Από μια κλωστή κρέμεται η κυβέρνηση Στάρμερ – Φωνές για παραίτηση, στηρίζει το υπουργικό προς το παρόν

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δίνει μάχη για να παραμείνει στη θέση του, καθώς δέχεται έντονη κριτική για την απόφασή του το 2024 να διορίσει τον βετεράνο πολιτικό των Εργατικών Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, παρά τους δεσμούς του με τον Τζέφρι Επστάιν.

Υπάρχει εκτεταμένη οργή για το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός διόρισε τον Μάντελσον, επί μακρόν βασικό πρόσωπο του Εργατικού Κόμματος του Στάρμερ, σε μια τόσο ευαίσθητη και υψηλού προφίλ θέση. Ο Στάρμερ απέλυσε τον Μάντελσον τον Σεπτέμβριο, μετά τη δημοσίευση email που έδειχναν ότι διατηρούσε φιλία με τον Επστάιν μετά την καταδίκη του εκλιπόντος το 2008 για σεξουαλικά αδικήματα που αφορούσαν ανήλικο.

Ωστόσο, η απόφαση του Στάρμερ βρίσκεται τώρα στο προσκήνιο όπως ποτέ άλλοτε, μετά την πρόσφατη δημοσίευση εκατομμυρίων σελίδων εγγράφων που σχετίζονται με τον Επστάιν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η οποία έδειξε πόσο κοντά ήταν ο Μάντελσον και ο Επστάιν.

Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος στη Σκωτία, Άνας Σάρβαρ, είναι ο πιο υψηλόβαθμος πολιτικός των Εργατικών που εξαπολύει επίθεση στον βρετανό πρωθυπουργό.

Ποιος θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Στάρμερ σε περίπτωση παραίτησης;

Ενώ δεν έχει αναδειχθεί κάποιος σαφής υποψήφιος, υπάρχουν πιθανοί υποψήφιοι: ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, μια ειλικρινής κυβερνητική φωνή με φημολογούμενες φιλοδοξίες για την κορυφαία θέση· η πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργός Άντζελα Ρέινερ, η οποία απολαμβάνει σημαντικής υποστήριξης εντός του κόμματος αλλά παραιτήθηκε λόγω φορολογικής παρατυπίας· και ο πρώην υπουργός Άντι Μπέρναμ, ο δημοφιλής, κεντροαριστερός δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, ο οποίος εδώ και καιρό θεωρείται πιθανός αντίπαλος του Στάρμερ.

Τι έκανε ο Μάντελσον;

Έγγραφα που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ υποδηλώνουν πρόσφατα ότι ο Μάντελσον μοιράστηκε ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες με τον Επστάιν μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 και περιλαμβάνουν αρχεία πληρωμών συνολικού ύψους 75.000 δολαρίων το 2003 και το 2004 από τον Επστάιν σε λογαριασμούς που συνδέονται με τον Μάντελσον ή τον σύζυγό του. Υπάρχουν επίσης φλύαρα, αστεία μηνύματα που υποδεικνύουν μια πολύ στενότερη σχέση με τον Επστάιν από ό,τι είχε αποκαλύψει ο Μάντελσον.

Τι ακολουθεί;

Ο πρωθυπουργός προσπαθεί να πείσει τα μέλη του κόμματός του να τον υποστηρίξουν, αλλά αντιμετωπίζει μια σειρά από επερχόμενα εμπόδια. Ένα από αυτά μπορεί να προκύψει όταν η βρετανική κυβέρνηση δημοσιεύσει αρχεία που σχετίζονται με τον έλεγχο του Μάντελσον. Ο Στάρμερ ελπίζει ότι θα δείξουν την κλίμακα των ψεμάτων του Μάντελσον σχετικά με τους δεσμούς του με τον Επστάιν. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο υψηλού κινδύνου για τον πρωθυπουργό.

Οι «παρενέργειες» του Επστάιν

Ένας πρίγκιπας, ένας πρέσβης, ανώτεροι διπλωμάτες, κορυφαίοι πολιτικοί. Όλοι καταρρίφθηκαν από τα αρχεία Επστάιν, που φαίνεται να επηρέασσαν πολύ περισσότερο την Ευρώπη παρά τις ΗΠΑ.

Εκτός από τον πρώην πρίγκιπα Άντριου, κανείς δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα. Όπως και ο Μάντελσον, έχουν πέσει σε δυσμένεια επειδή διατηρούσαν φιλικές σχέσεις με τον Επστάιν αφότου καταδικάστηκε για σεξουαλικά αδικήματα.

Πέρα από τον Επστάιν

Ο Στάρμερ δυσκολεύεται να επιτύχει την υποσχεθείσα οικονομική ανάπτυξη, να αποκαταστήσει τις κατεστραμμένες δημόσιες υπηρεσίες και να μειώσει το κόστος ζωής. Είχε δεσμευτεί για επιστροφή σε μια έντιμη διακυβέρνηση μετά από 14 χρόνια σκανδαλώδους διακυβέρνησης των Συντηρητικών.

Τώρα το Εργατικό κόμμα του υστερεί σε σχέση με το ακροδεξιό κόμμα Reform UK στις δημοσκοπήσεις. Η αποτυχία βελτίωσης των κυβερνητικών επιδόσεων πυροδότησε συζητήσεις για αλλαγή ηγεσίας ακόμη και πριν από τις αποκαλύψεις Μάντελσον.

