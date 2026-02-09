Νέα κατάσχεση τάνκερ του «ρωσικού σκιώδους στόλου» από τις ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναχαίτισαν ένα πετρελαιοφόρο που υπόκειται σε κυρώσεις και το οποίο αναγνωρίστηκε ως μέρος του λεγόμενου σκιώδους στόλου της Ρωσίας, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο X από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν δικαίωμα επίσκεψης, θαλάσσια απαγόρευση και επιβίβαση στο δεξαμενόπλοιο Aquila II στην περιοχή Ινδο-Ειρηνικού «χωρίς κανένα περιστατικό».

Το υπουργείο ανέφερε ότι το πλοίο επιχειρούσε αψηφώντας την καραντίνα που επιβλήθηκε από τις ΗΠΑ σε πλοία που υπόκειται σε κυρώσεις και εντοπίστηκε από αμερικανικές δυνάμεις από την Καραϊβική έως τον Ινδικό Ωκεανό πριν αναχαιτιστεί.

Δεξαμενόπλοιο συνδεδεμένο με ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Aquila II είναι δεξαμενόπλοιο που εμπλέκεται στην εξαγωγή ρωσικού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου που υπόκεινται σε κυρώσεις από λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, της Βαλτικής Θάλασσας και της περιοχής του Ειρηνικού, χρησιμοποιώντας συχνά παραπλανητικές ναυτιλιακές πρακτικές.

Το δεξαμενόπλοιο συνδέεται με την Sunne Co Limited, μια εταιρεία στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στις 10 Ιανουαρίου 2025 για δραστηριοποίηση στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας. Την ίδια ημερομηνία, οι ΗΠΑ επέβαλαν επίσης κυρώσεις απευθείας στο Aquila II ως ιδιοκτησία στην οποία η εταιρεία είχε συμφέρον.

Σύμφωνα με τις διεθνείς βάσεις δεδομένων ναυτιλίας η σημαία του πλοίου αναφέρεται επίσημα ως άγνωστη, αν και λειτουργεί υπό σημαία Παναμά.

Έκτοτε, το Aquila II έχει υποστεί κυρώσεις από πολλές δυτικές χώρες. Το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε κυρώσεις στο πλοίο τον Σεπτέμβριο του 2025, ακολουθούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο, τον Καναδά τον Νοέμβριο και την Ελβετία τον Δεκέμβριο. Η Ουκρανία πρόσθεσε το δεξαμενόπλοιο στον δικό της κατάλογο κυρώσεων τον Δεκέμβριο του 2025.

Τον Ιανουάριο του 2026, το δεξαμενόπλοιο ήταν μεταξύ τουλάχιστον 16 πλοίων που αναχώρησαν από λιμάνια της Βενεζουέλας παραβιάζοντας τον θαλάσσιο αποκλεισμό των ΗΠΑ στο πλαίσιο της επιχείρησης Southern Spear. Εκείνη την εποχή, το πλοίο φέρεται να λειτουργούσε με το όνομα Cape Balder και ήταν ύποπτο ότι μετέφερε αργό πετρέλαιο ή μαζούτ Βενεζουέλας.

