09.02.2026 11:21

Βενεζουέλα: Αποφυλακίστηκε και… συνελήφθη ο Γκουανίπα, «απαγωγή» καταγγέλλουν η Ματσάδο και ο γιος του – «Παραβίασε τους όρους» λέει η εισαγγελία

09.02.2026 11:21
juanpabloguanipa

Ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, ηγέτης της βενεζουελανής αντιπολίτευσης προσκείμενος στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, συνελήφθη σήμερα λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του, κατόπιν αιτήματος της εισαγγελίας, η οποία έκρινε ότι παραβίασε τους όρους που είχαν τεθεί για την αποφυλάκισή του.

«Το υπουργείο υπενθυμίζει ότι τα μέτρα που αποφασίστηκαν από τα δικαστήρια εξαρτώνται από τον αυστηρό σεβασμό των υποχρεώσεων που επιβλήθηκαν» στον Γκουανίπα, εξηγεί η εισαγγελία σε ανακοίνωσή της, αναφερόμενη κυρίως σε απαγόρευση να μιλάει δημοσίως για την υπόθεσή του.

Η εισαγγελία ζήτησε από τη δικαιοσύνη ο 61χρονος πρώην αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου να τεθεί «σε καθεστώς κατ’οίκον περιορισμού».

Μετά την αποφυλάκισή του χθες, Κυριακή, το απόγευμα, ο Γκουανίπα πήγε με μοτοσικλέτα μπροστά από φυλακές στο Καράκας, όπου συναντήθηκε με συγγενείς πολιτικών κρατουμένων και μίλησε σε δημοσιογράφους.

Εκεί κατήγγειλε το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2024 που επέτρεψε να οδηγηθεί εκ νέου στον προεδρικό θώκο ο σοσιαλιστής Νικολάς Μαδούρο, στερώντας από την αντιπολίτευση τη νίκη χάρη σε νοθείες, σύμφωνα με την αντιπολίτευση.

Σε δηλώσεις του στο AFP, ο αντιπολιτευόμενος ζήτησε ως εκ τούτου τον «σεβασμό της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας» και «νέες εκλογές: «(…) Στις 28 Ιουλίου 2024, ο λαός εκφράστηκε, υπήρξε μια λαϊκή ετυμηγορία. Το να το σεβαστούμε είναι το ελάχιστο. Δεν θες να το σεβαστείς; Τότε ας πάμε σε μια εκλογική διαδικασία», δήλωσε ο Γκουανίπα.

Ο αντιπολιτευόμενος ηγέτης έμεινε ελεύθερος για λιγότερο από 12 ώρες. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο είχε ανακοινώσει χθες το βράδυ ότι ο Γκουανίπα απήχθη στο Καράκας από «βαριά οπλισμένους άνδρες».

«Πριν από μερικά λεπτά, ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα απήχθη στη συνοικία Λος Τσόρος του Καράκας. Άνδρες βαριά οπλισμένοι, με πολιτικά, έφτασαν με τέσσερα οχήματα και τον πήραν με τη βία», έγραψε η Ματσάδο στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Αξιώνουμε την άμεση απελευθέρωσή του», πρόσθεσε.

Ο γιος του αντιπολιτευόμενου, ο Ραμόν Γκουανίπα, δήλωσε από την πλευρά του ότι ο πατέρας του απήχθη «από περίπου δέκα αγνώστους», ενώ το κόμμα του Γκουανίπα, «Πρώτα η Δικαιοσύνη» (Primero Justicia), κατήγγειλε απαγωγή του ηγέτη του «από τις κατασταλτικές δυνάμεις της δικτατορίας».

Μερικές ώρες νωρίτερα, ο Γκουανίπα, πρώην αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου και η πιο εμβληματική φυσιογνωμία μεταξύ των κρατουμένων της αντιπολίτευσης, είχε αποφυλακιστεί, δύο ημέρες πριν από την ψηφοφορία στο κοινοβούλιο ιστορικού νόμου περί αμνηστίας στη Βενεζουέλα.

«Κρυμμένος για 10 μήνες, κρατούμενος εδώ για σχεδόν εννέα μήνες» στο Καράκας, είχε σχολιάσει ο ίδιος σε βίντεο στο X δείχνοντας αυτό που φαινόταν πως ήταν η εντολή αποφυλάκισής του.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του αντιπολιτευόμενου πριν από αυτό το βίντεο ήταν την 9η Ιανουαρίου του 2025, όταν είχε συνοδεύσει τη Ματσάδο σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της ορκωμοσίας του Νικολάς Μαδούρο για μια τρίτη διαδοχική θητεία.

