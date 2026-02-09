«Διαβολοβδομάδα» για την Ε.Ε.: Οι τρεις κρίσιμες συναντήσεις για το μέλλον της Γηραιάς Ηπείρου

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζονται για μια εξαιρετικά κρίσιμη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μερικά από τα πιο δύσκολα και καθοριστικά ερωτήματα που έχει βρεθεί ποτέ μπροστά της η ήπειρος.

Η αποστολή τους είναι σαφής αλλά εξαιρετικά απαιτητική.

Πώς μπορεί η Ευρώπη να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό παγκόσμιο παίκτη σε έναν ολοένα και πιο αμείλικτο κόσμο. Αυτό σημαίνει ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, μείωση της εξάρτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η οποία εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια αντιστέκεται στη ρωσική εισβολή.

«Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν αν η Ευρώπη μπορεί να αλλάξει πορεία και να γίνει πραγματικά ενωμένη, πλήρως ώριμη και ανεξάρτητη», δήλωσε στο POLITICO ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ενρίκο Λέτα.

Όπως σημείωσε, η Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992 «έκανε την Ευρώπη αυτό που είναι τα τελευταία 35 χρόνια» και τώρα, όπως είπε, «πρέπει να το ξανακάνουμε από την αρχή».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα μεταφέρουν τη διπλωματία κρίσης από τις αίθουσες συνεδριάσεων των Βρυξελλών σε ένα κάστρο στη βελγική ύπαιθρο και στη συνέχεια στο Μόναχο, για τη μεγαλύτερη διεθνή διάσκεψη ασφάλειας στον κόσμο.

Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές θα συνεδριάσουν στο Στρασβούργο για την αποδέσμευση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ και την έγκριση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ένωσης για την περίοδο 2028–2034, ενώ οι πρέσβεις όλων των κρατών-μελών θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες στις Βρυξέλλες την Τρίτη.

Τετάρτη: Συνάντηση των υπουργών Άμυνας της ΕΕ

Υπάρχει ένα και μόνο θέμα στην ατζέντα της συνεδρίασης των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και αυτό είναι η στήριξη προς την Ουκρανία.

Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχει ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ, ο οποίος διορίστηκε μόλις τον περασμένο μήνα, αφού προηγουμένως είχε διατελέσει υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο με γνώση των συνομιλιών, ο οποίος μίλησε στο POLITICO, ο Φεντόροφ θα ενημερώσει τους ομολόγους του για τις «πιο πιεστικές» ανάγκες της χώρας του, καθώς πλησιάζει η συμπλήρωση 4 χρόνων από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός υπουργός αναμένεται να ζητήσει επιπλέον συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, όπως Patriot και NASAMS, τα οποία βρίσκονται εδώ και καιρό στην κορυφή της λίστας επιθυμιών του Κιέβου.

Παράλληλα, θα συζητηθεί και η «συνεργασία στην αμυντική καινοτομία», όρος που στην πράξη παραπέμπει σε drones και νέες στρατιωτικές τεχνολογίες.

Η συνάντηση της Τετάρτης αναμένεται να οδηγήσει την Ευρώπη στο να σκεφτεί επείγοντα ένα πραγματικό «Σχέδιο Β» για τη δική της ασφάλεια, τη στιγμή που οι ΗΠΑ αποσύρονται σταδιακά από τον διατλαντικό άξονα, σύμφωνα με τον Φαμπρίς Ποτιέ, CEO της συμβουλευτικής εταιρείας Rasmussen Global.

«Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να σταθεί στα δικά της πόδια, στην περίπτωση που μείνουμε μόνοι μας», δήλωσε στο POLITICO. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με άτυπο δείπνο και βραδινή συνέντευξη Τύπου από την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

Πέμπτη: Σύνοδος κορυφής για την ευρωπαϊκή οικονομία

Η κρίση στην Ουκρανία περνά προσωρινά σε δεύτερο πλάνο, καθώς οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών της ΕΕ θα συγκεντρωθούν στο μικρό βελγικό χωριό Ράικχοφεν για να συζητήσουν τα βαθύτερα οικονομικά προβλήματα της Ένωσης.

Απομονωμένοι στο κάστρο Alden Biesen του 16ου αιώνα, θα εξετάσουν τρόπους για να γίνει η Ευρώπη πλουσιότερη και πιο ανταγωνιστική.

Από την απλοποίηση της νομοθεσίας και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, μέχρι τη μείωση της εξάρτησης από κρίσιμες πρώτες ύλες από τρίτες χώρες.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, θα συμμετάσχει για λίγο στη σύνοδο, ενημερώνοντας τους ηγέτες για τη διαδικασία έγκρισης της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ψηφοφορία για την άρση των δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και αστακούς αναμένεται πλέον τον Μάρτιο.

Στη σύνοδο θα απευθυνθούν επίσης ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι και ο Ενρίκο Λέτα, παρουσιάζοντας τα οράματά τους για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Και οι δύο έχουν συντάξει εκθέσεις για το πώς μπορεί η Ευρώπη να ενισχύσει τη θέση της στην παγκόσμια οικονομία.

Αν και ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Κίνα αναφέρθηκαν ονομαστικά στην πρόσκληση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, τονίστηκε ότι η ΕΕ βρίσκεται πλέον σε έναν κόσμο «αυξημένου και όχι πάντα δίκαιου οικονομικού ανταγωνισμού και εμπορικών ανισορροπιών».

Όπως προειδοποίησε και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός: «Το ζήτημα είναι ότι ο κόσμος έχει αλλάξει οριστικά. Και πρέπει να αλλάξουμε μαζί του».

Παρασκευή έως Κυριακή: Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου

Η προσοχή επιστρέφει στην άμυνα με την ετήσια Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, όπου θα δώσουν το «παρών» κορυφαία ονόματα, όπως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Επισήμως, τα θέματα της φετινής διάσκεψης είναι η ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα, καθώς και το μέλλον της διατλαντικής σχέσης.

Ανεπισήμως, όμως, το ερώτημα που απασχολεί όλους είναι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να σταθεί πραγματικά μόνη της, χωρίς την υποστήριξη της Ουάσινγκτον.

Ο Μαρκ Ρούτε δεν το πιστεύει, λέγοντας πρόσφατα σε ευρωβουλευτές να «συνεχίσουν να ονειρεύονται» αν θεωρούν ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό. «Δεν μπορείτε», είπε ωμά.

Ο Φαμπρίς Ποτιέ υπογράμμισε ότι οι ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες «προειδοποιούν επανειλημμένα πως η Ρωσία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να επιτεθεί σε έναν Ευρωπαίο σύμμαχο όσο ο Τραμπ παραμένει στον Λευκό Οίκο», τονίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη «να επιχειρεί ανεξάρτητα και να διεξάγει σύνθετες στρατιωτικές επιχειρήσεις».

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ενδέχεται να μην έχουν δοθεί απαντήσεις στα μεγάλα αυτά ερωτήματα.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ωστόσο, θα ελπίζουν ότι τουλάχιστον θα έχουν χαράξει την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια

