Νιγηρία: Τουλάχιστον 30 νεκροί σε φρικτό τροχαίο

Τροχαίο δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τριάντα ανθρώπους χθες Κυριακή το πρωί στην πολιτεία Κάνο, στη βόρεια Νιγηρία, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Στο «θανατηφόρο δυστύχημα ενεπλάκη ημιρυμουλκούμενο (…) που έπεσε πάνω σε άλλο όχημα εξαιτίας απρόσεκτης οδήγησης, προκαλώντας τον θάνατο 30 και πλέον ανθρώπων και τους σοβαρούς τραυματισμούς πολλών άλλων», εξήγησε εκπρόσωπος της πολιτειακής κυβέρνησης στην Κάνο.

Τα θανατηφόρα τροχαία είναι τραγικά συχνά στη Νιγηρία, όπου οι δρόμοι είναι ανεπαρκώς συντηρημένοι κι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας τηρείται μόνο στη θεωρία.

Το 2023, η ομοσπονδιακή τροχαία (FRSC) κατέγραφε 9.570 δυστυχήματα στους δρόμους της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής, με απολογισμό τουλάχιστον 5.421 νεκρούς.

Το νέο δυστύχημα αναδεικνύει τις προκλήσεις για την οδική ασφάλεια και την ανάγκη να γίνουν επενδύσεις στις υποδομές.

Ο κυβερνήτης στην πολιτεία Κάνο, ο Άμπα Καμπίρ Γιούσεφ, έδωσε εντολή να προσφερθεί περίθαλψη δωρεάν στους τραυματίες σε νοσοκομείο και να ληφθούν μέτρα υποστήριξης στις οικογένειές τους.

Ακόμη συνέστησε «στους αυτοκινητιστές, ιδιαίτερα στους οδηγούς βαρέων οχημάτων, να μην οδηγούν απρόσεκτα».

