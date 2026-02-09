search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 13:59
ΚΟΣΜΟΣ

09.02.2026 07:52

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί μετά από ρωσικές επιδρομές με drones σε Οδησσό και Χάρκοβο (videos)

09.02.2026 07:52
odesa_new

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από επίθεση ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) σε Οδησσό και Χάρκοβο.

«Τη νύχτα, ο εχθρός επιτέθηκε σε κατοικημένους τομείς της πόλης Μποχοντούχιβ (σ.σ. στην περιφέρεια του Χαρκόβου)», με drones, ανέφερε η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων μέσω Telegram.

Τα πτώματα γυναίκας και παιδιού 10 ετών ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια, πρόσθεσε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας ότι άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και χτυπήθηκε κατοικία που «καταστράφηκε ολοσχερώς».

Στο νότιο τμήμα της χώρας, στην Οδησσό, «άνδρας 35 ετών» σκοτώθηκε σε επιδρομή drones ιρανικού σχεδιασμού τύπου «Σαχέντ», που τραυμάτισαν άλλους δυο ανθρώπους, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης της νότιας Ουκρανίας Σερχίι Λισάκ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπέστησαν ζημιές 21 διαμερίσματα πολυκατοικιών.

Νωρίτερα, ο περιφερειάρχης της Οδησσού Όλεχ Κίπερ έκανε λόγο μέσω Telegram για «μαζική» επίθεση στην περιοχή με «drones εφόρμησης».

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θέλουν ο πόλεμος στην Ουκρανία, που άρχισε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2022, να τερματιστεί «ως την αρχή του καλοκαιριού, τον Ιούνιο», κατά δηλώσεις του που δημοσιεύτηκαν προχθές Σάββατο. Κατά τον ίδιο η Ουάσιγκτον προσκάλεσε ρωσική και ουκρανική αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ για να συνεχιστούν οι συνομιλίες.

Ρώσοι, Ουκρανοί και Αμερικανοί διεξήγαγαν τις τελευταίες εβδομάδες δυο κύκλους διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Για να ασκήσει πίεση στο Κίεβο, η Μόσχα έχει πολλαπλασιάσει τους τελευταίους μήνες τα μαζικά πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών, προκαλώντας διακοπές της ηλεκτροδότησης, της ύδρευσης και της θέρμανσης, εν μέσω εξαιρετικά βαρύ και κρύου χειμώνα.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 13:57
