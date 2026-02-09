Βενετία: Ταχύπλοο συγκρούστηκε με γόνδολες και προσέκρουσε στη γέφυρα του Ριάλτο (Video)

Ατύχημα σημειώθηκε στο Κανάλ Γκράντε στη Βενετία το πρωί της Κυριακής (8/2), όταν ταχύπλοο σκάφος συγκρούστηκε με δύο γόνδολες και στη συνέχεια προσέκρουσε στη γέφυρα του Ριάλτο.

Από το περιστατικό οκτώ άτομα κατέληξαν στο νερό, χωρίς να υπάρξει κάποιος σοβαρός τραυματισμός, προκαλώντας ωστόσο έντονη αναστάτωση στο σημείο.

Σύμφωνα με την La Repubblica, το ατύχημα συνέβη όταν το σκάφος ιδιωτικής εταιρείας έπεσε πάνω σε δύο γόνδολες, με αποτέλεσμα να πέσουν στο νερό τουρίστες από το Περού καθώς και ένας γονδολιέρης. Στη συνέχεια, το σκάφος προσέκρουσε στη γέφυρα του Ριάλτο. Δύτες επιχείρησαν άμεσα για την ανάσυρση όσων είχαν πέσει στο κανάλι.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε ο χειριστής του σκάφους στις Αρχές, το κιβώτιο ταχυτήτων μπλόκαρε, καθιστώντας το σκάφος ακυβέρνητο. Όπως ανέφερε, παρά τις προσπάθειές του να αποφύγει τα άλλα πλεούμενα που εισέρχονταν στο κανάλι, δεν κατάφερε να αποτρέψει τη σύγκρουση με τις δύο γόνδολες.

Ο κυβερνήτης του ταχύπλοου μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις, ενώ υποβλήθηκε και σε αλκοτέστ καθώς και σε τοξικολογικό έλεγχο, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Uno schianto sul ponte di Rialto, un motoscafo e due gondole semidistrutti e otto persone in acqua. Si è concluso senza vittime o feriti gravi ma solo molta paura e sommozzatori al lavoro per recuperare quanti fossero finiti fuori bordo un incidente in Canal Grande a Venezia. Il… pic.twitter.com/itqTzEqyVy February 8, 2026

Διαβάστε επίσης:

Νορβηγία: Παραίτηση της πρέσβειρας στην Ιορδανία μετά την έρευνα για σχέσεις με τον Επστάιν

Ισραήλ: Αναλαμβάνει περισσότερες εξουσίες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη – Χαλαρώνει τους κανόνες για αγορές γης από εποίκους

Λίβανος: Κατάρρευση κτιρίου στην Τρίπολη – Τρεις άνθρωποι βγήκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια