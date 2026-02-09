search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026
ΚΟΣΜΟΣ

09.02.2026

Βενετία: Ταχύπλοο συγκρούστηκε με γόνδολες και προσέκρουσε στη γέφυρα του Ριάλτο (Video)

09.02.2026 01:00
Ατύχημα σημειώθηκε στο Κανάλ Γκράντε στη Βενετία το πρωί της Κυριακής (8/2), όταν ταχύπλοο σκάφος συγκρούστηκε με δύο γόνδολες και στη συνέχεια προσέκρουσε στη γέφυρα του Ριάλτο.

Από το περιστατικό οκτώ άτομα κατέληξαν στο νερό, χωρίς να υπάρξει κάποιος σοβαρός τραυματισμός, προκαλώντας ωστόσο έντονη αναστάτωση στο σημείο.

Σύμφωνα με την La Repubblica, το ατύχημα συνέβη όταν το σκάφος ιδιωτικής εταιρείας έπεσε πάνω σε δύο γόνδολες, με αποτέλεσμα να πέσουν στο νερό τουρίστες από το Περού καθώς και ένας γονδολιέρης. Στη συνέχεια, το σκάφος προσέκρουσε στη γέφυρα του Ριάλτο. Δύτες επιχείρησαν άμεσα για την ανάσυρση όσων είχαν πέσει στο κανάλι.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε ο χειριστής του σκάφους στις Αρχές, το κιβώτιο ταχυτήτων μπλόκαρε, καθιστώντας το σκάφος ακυβέρνητο. Όπως ανέφερε, παρά τις προσπάθειές του να αποφύγει τα άλλα πλεούμενα που εισέρχονταν στο κανάλι, δεν κατάφερε να αποτρέψει τη σύγκρουση με τις δύο γόνδολες.

Ο κυβερνήτης του ταχύπλοου μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις, ενώ υποβλήθηκε και σε αλκοτέστ καθώς και σε τοξικολογικό έλεγχο, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

