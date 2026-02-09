Έξαλλος ο Τραμπ με τον Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl: «Απολύτως απαίσιο»

Τη μήνι του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε το show στο ημίχρονο του Super Bowl, στο οποίο πρωταγωνίστησε ο Πορτορικανός τραγουδιστής Bad Bunny, ένας από τους πλέον γνωστούς επικριτές της μεταναστευτικής πολιτικής του προέδρου των ΗΠΑ και κατήγορος των τραμπούκων της ICE.

Σε μια από τις γνωστές – παραληρηματικού ύφους – αναρτήσεις του, ο Τραμπ περιέγραψε το θέαμα ως «απολύτως απαίσιο», άφησε ρατσιστικές αιχμές για τον Bad Bunny («Κανείς δεν καταλαβαίνει τι λέει αυτός ο τύπος»), έμπλεξε μέσα και την οικονομία και κατέληξε με το γνωστό του σύνθημα (με κεφαλαία), «Κάντε ξανά μεγάλη την Αμερική».

Αναλυτικά, ο Τραμπ, ο οποίος φαίνεται ότι ανοίγει βεντέτα με τον Πορτορικανό τραγουδιστή, έγραψε:

Το σόου του ημιχρόνου του Super Bowl είναι απολύτως απαίσιο, ένα από τα χειρότερα που έχουν γίνει ΠΟΤΕ! Δεν έχει κανένα νόημα, είναι προσβολή για τη μεγαλοσύνη της Αμερικής και δεν αντιπροσωπεύει τα πρότυπα επιτυχίας, δημιουργικότητας ή αριστείας που έχουμε. Κανείς δεν καταλαβαίνει τι λέει αυτός ο τύπος και ο χορός είναι αηδιαστικός, ειδικά για τα μικρά παιδιά που το παρακολουθούν από όλες τις ΗΠΑ και από όλο τον κόσμο. Αυτό το «σόου» είναι απλώς ένα «χαστούκι» για τη χώρα μας, η οποία κάθε μέρα θέτει νέα πρότυπα και καταρρίπτει ρεκόρ – συμπεριλαμβανομένων των καλύτερων χρηματιστηριακών αγορών και συνταξιοδοτικών προγραμμάτων 401(k) στην ιστορία! Δεν υπάρχει τίποτα που να εμπνέει σε αυτό το χάος του Halftime Show και, προσέξτε, θα λάβει εξαιρετικές κριτικές από τα ΜΜΕ των fake news, επειδή δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει στον ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ – Και, παρεμπιπτόντως, η NFL πρέπει να αντικαταστήσει αμέσως τον γελοίο νέο κανόνα Kickoff (σ.σ. το εναρκτήριο λάκτισμα του παιχνιδιού). ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ.

Τι να πρωτοσχολιάσει κανείς…

