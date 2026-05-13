Παναθηναϊκός – Γιαννακόπουλος: «Ο δικηγόρος μου βρήκε τρόπο να μπω στο γήπεδο»

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, βρίσκεται από την Τρίτη στη Βαλένθια για να στηρίξει την ομάδα, ενόψει του πέμπτου αγώνα των playoffs της EuroLeague κόντρα στην ισπανική ομάδα.

Ο ισχυρός άντρας της πράσινης ΚΑΕ είναι και για αυτό το παιχνίδι τιμωρημένος από τη EuroLeague, ωστόσο μέσω ενός story που «ανέβασε» στο Instagram, ενημέρωσε ότι ο δικηγόρος του του βρήκε τρόπο να μπει στο γήπεδο.

«Αυτό σημαίνει να έχεις δικηγόρο με α@@@ ρε. Πώς μου βρήκες τρόπο να μπω στο ματς σήμερα ρε; Eίσαι ο καλύτερος», ακούγεται να λέει στο story.

