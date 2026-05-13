Ryanair κατά Fraport Greece: Λειτουργεί με γνώμονα το κέρδος των Γερμανών μετόχων της – Η κυβέρνηση να καταργήσει το μονοπώλιό της

Επανέρχεται στην κόντρα της με τη Fraport Greece, διαχειρίστρια του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης, η Ryanair, μετά το κλείσιμο της βάσης της από το ερχόμενο φθινόπωρο στη συμπρωτεύουσα.

Η ιρλανδική εταιρεία χαμηλού κόστους επαναλαμβάνει τα περί μονοπωλίου της Fraport Greece προσθέτοντας ότι η ανακοίνωση που εξέδωσε η τελευταία, στις 8 Μαΐου «καταδεικνύει πόσο εκτός πραγματικότητας βρίσκεται ο γερμανικών συμφερόντων διαχειριστής των αεροδρομίων. Η απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση των τριών αεροσκαφών της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 οφείλεται αποκλειστικά στην απόφαση της Fraport να αυξήσει τα αεροδρομιακά τέλη κατά υπερβολικό ποσοστό, ήτοι +66%, μετά την πανδημία.



Πιο πρόσφατα, αντί να μετακυλήσει σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες και τους επιβάτες την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να μειώσει κατά 75% το Τέλος Ανάπτυξης Αεροδρομίων, με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και του τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στην Ελλάδα, η μονοπωλιακή Fraport επέλεξε να «καρπωθεί» τη μείωση αυτή προς όφελος των Γερμανών μετόχων της». Σύμφωνα πάντα με τη Ryanair, η Fraport Greece έχει καταστήσει την ελληνική αεροπορική αγορά μη ανταγωνιστική σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Αλβανία, η περιφερειακή Ιταλία, η Σλοβακία και η Σουηδία, οι οποίες μειώνουν ενεργά τα αεροδρομιακά τέλη και καταργούν φόρους για να στηρίξουν την επιβατική κίνηση, τον τουρισμό και την ανάπτυξη της απασχόλησης.



Η Ryanair επισημαίνει ότι «επιθυμεί να αναπτυχθεί περαιτέρω στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει και σε άλλες πιο ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές αγορές, ωστόσο αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εφόσον η Fraport Greece «παγώσει» τις αυξήσεις στα αεροδρομιακά τέλη και μεταφέρει τη μείωση κατά 75% του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων σε αεροπορικές εταιρείες και επιβάτες, ώστε να ενισχυθούν η χωρητικότητα και οι επενδύσεις, αντί —όπως αναφέρει— να αυξάνονται τα κέρδη των Γερμανών μετόχων της».

Η Ryanair καλεί επίσης την ελληνική κυβέρνηση να σπάσει το μονοπώλιο της Fraport Greece, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ενίσχυε τον ανταγωνισμό στην ελληνική αεροπορική αγορά.

