Η εκδήλωση προβολής πολιτισμού και τουρισμού της Κανγκζού με θέμα «Αμοιβαία κατανόηση των πολιτισμών, σύνδεση μέσω του Δρόμου του Μεταξιού» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Αθήνα στις 7 Μάη

Η εκδήλωση προβολής πολιτισμού και τουρισμού της Κανγκζού, με θέμα «Αμοιβαία κατανόηση των πολιτισμών, σύνδεση μέσω του Δρόμου του Μεταξιού», πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαΐου στην Αθήνα. Με τον πολιτισμό ως συνδετικό κρίκο και τον τουρισμό ως γέφυρα, παρουσιάστηκαν συγκεντρωτικά η κουλτούρα του Μεγάλου Καναλιού της Κανγκζού, καθώς και χαρακτηριστικοί πολιτιστικοί και τουριστικοί πόροι όπως οι πολεμικές τέχνες και τα ακροβατικά. Παράλληλα, δημιουργήθηκε μια διεθνής πλατφόρμα πολιτιστικών ανταλλαγών και ουσιαστικής συνεργασίας, συμβάλλοντας στον διάλογο μεταξύ των κινεζικών και ελληνικών πολιτισμών και στην ενίσχυση των φιλικών σχέσεων.

Οι πολεμικές τέχνες της Κανγκζού σαγηνεύουν το αθηναϊκό κοινό

Στην έναρξη της εκδήλωσης, μαθητές της Σχολής Πολεμικών Τεχνών Ηρακλείου Αττικής ανέβηκαν στη σκηνή παρουσιάζοντας πολεμικές τέχνες της Κανγκζού. Οι κινήσεις τους, που συνδύαζαν αρμονικά δύναμη και ευλυγισία, ανέδειξαν με εντυπωσιακό τρόπο την ουσία των παραδοσιακών πολεμικών τεχνών, επιτρέποντας στους παρευρισκόμενους να αισθανθούν άμεσα τη ζωντάνια και τη βαθιά πολιτιστική κληρονομιά των πολεμικών τεχνών της Κανγκζού. Η πόλη, που βρίσκεται στις όχθες του Μεγάλου Καναλιού Πεκίνου–Χανγκζού, αποτελεί σημαντικό τόπο προέλευσης, συγκέντρωσης και διατήρησης των κινεζικών πολεμικών τεχνών. Κάθε χρόνο, πλήθος ξένων φίλων των πολεμικών τεχνών επισκέπτονται την Κανγκζού για σπουδές και εκπαίδευση. Οι πολεμικές τέχνες έχουν πλέον εξελιχθεί σε ζωντανό μέσο μέσω του οποίου η πόλη αφηγείται την ιστορία της στον κόσμο και προβάλλει τη φωνή της Κίνας.

Μέσω της εκδήλωσης, η πόλη της Κανγκζού απηύθυνε επίσημη πρόσκληση προς τη Σχολή Πολεμικών Τεχνών Ηρακλείου Αττικής για να συμμετάσχει στο 12ο Διεθνές Πρωτάθλημα Πολεμικών Τεχνών Κίνας–Κανγκζού, το οποίο θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο στην Κανγκζού. Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα εθνικά φεστιβάλ και διεθνείς αγώνες πολεμικών τεχνών στην Κίνα.

Η Κανγκζού δεν αποτελεί μόνο σημαντικό τόπο γέννησης και διατήρησης τεχνών όπως οι πολεμικές τέχνες και τα ακροβατικά, αλλά είναι επίσης πόλη που διαθέτει τόσο Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς όσο και Μνημεία Παγκόσμιας Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην ενότητα των θεματικών ομιλιών, η Ελληνίδα διαδικτυακή δημιουργός περιεχομένου Σοφία Ερωτόκριτου, μέλος του σχήματος “Greek Twins”, μοιράστηκε τις προσωπικές της εμπειρίες παρουσιάζοντας τα δέκα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της Κανγκζού μέσα από τη δική της ματιά. Η ζωντανή της αφήγηση επέτρεψε στους παρευρισκόμενους να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη εικόνα αυτής της πόλης, που συνδυάζει ιστορικό βάθος, πολιτιστική γοητεία και δυναμική ανάπτυξη.

Ένα νέο κεφάλαιο κινεζοελληνικής συνεργασίας στον πολιτισμό και τον τουρισμό

Ξεπερνώντας βουνά και θάλασσες, οι δύο πλευρές ανοίγουν μαζί ένα νέο κεφάλαιο πολιτιστικής συνεργασίας. Στην εκδήλωση, εκπρόσωποι από διάφορους τομείς συγκεντρώθηκαν για να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το μέλλον της κινεζοελληνικής συνεργασίας στον πολιτισμό και τον τουρισμό. Εκπρόσωποι της πλατφόρμας «Η Συνάντηση των Πολιτισμών Ανατολής και Δύσης στην Ελλάδα», της Σχολής Πολεμικών Τεχνών Νέου Ηρακλείου Ελλάδας, του Σινο-Ελληνικού Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου συζήτησαν θέματα όπως οι νέες ευκαιρίες συνεργασίας στον πολιτιστικό τουρισμό και η βιομηχανική ανάπτυξη.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλίας Ελλάδας-Κίνας, Ιωάννης Θεοφανόπουλος, δήλωσε ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Κίνα διαθέτουν αρχαίους πολιτισμούς και μακρά παράδοση φιλίας μεταξύ των λαών τους, ενώ η Κανγκζού, με τους πλούσιους πολιτιστικούς και τουριστικούς πόρους της όπως οι πολεμικές τέχνες και τα ακροβατικά, αποτελεί προορισμό που αξίζει να επισκεφθούν οι Έλληνες πολίτες.

Στην εκδήλωση παρέστησαν και πήραν τον λόγο προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, πολιτικό και πολιτιστικό χώρο. Χαιρετισμό απηύθυναν η Κατερίνα Ζαγάνα, Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, και ο Ιωάννης Θεοφανόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλίας Ελλάδας-Κίνας. Κεντρικές ομιλίες εκφώνησαν ο Κώστας Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της PostScriptum (Ελλάδα), και η Wang Wanping, Πρόεδρος του Σινο-Ελληνικού Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου, ενώ συμμετείχε και ο Φώτης Προβατάς, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ελληνο-Κινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας.