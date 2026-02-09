Κινηματογραφική απόπειρα ληστείας στην Ιταλία: Προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και με φλεγόμενα οχήματα σταμάτησαν χρηματαποστολή (Video)

Ένα θωρακισμένο βαν που μετέφερε εκατομμύρια ευρώ δέχθηκε επίθεση το πρωί της Δευτέρας στην εθνική οδό που συνδέει το Λέτσε με το Μπρίντιζι, στην Ιταλία, με τους μασκοφόρους ληστές να έχουν κόψει τον δρόμο στο θωρακισμένο όχημα και στη συνέχεια να προκαλούν έκρηξη για να το διαρρήξουν.

Κατά την επίθεση σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών με τους καραμπινιέρους.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, δύο άτομα, ύποπτα ως μέλη της συμμορίας, συνελήφθησαν από αξιωματικούς των καραμπινιέρων της επαρχιακής διοίκησης του Λέτσε. Σύμφωνα με αναφορές, οι δύο ύποπτοι εντοπίστηκαν στο βόρειο Σαλέντο, στην επαρχία του Λέτσε, όπου η αστυνομία επικέντρωσε αμέσως τις έρευνές της.

No es El Salvador.

Es Italia.

ASALTO con explosión a 1 FURGÓN blindado a plena luz del día y en una autopista. pic.twitter.com/zke6v6dPwo — MΔRC 🐾 (@amaerx) February 9, 2026

Η επίθεση στο θωρακισμένο βαν

Η συμμορία χρησιμοποίησε ένα όχημα για να εμποδίσει τη διέλευση κατά μήκος του δρόμου, βάζοντάς του φωτιά.

Οι ύποπτοι, ντυμένοι με λευκά ρούχα και χρησιμοποιώντας οχήματα εξοπλισμένα με αστυνομικούς φάρους, πυροδότησαν εκρηκτικά για να παραβιάσουν τις πόρτες του θωρακισμένου οχήματος. Σκόρπισαν καρφιά στην άσφαλτο, πυροβόλησαν αρκετές φορές στον αέρα και λήστεψαν δύο οδηγούς.

Η καταδίωξη των καραμπινιέρων

Η ληστεία ωστόσο ήταν ανεπιτυχής. Οι ληστές καταδιώχθηκαν από τους καραμπινιέρους μετά από αναφορά για ένα ύποπτο, μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητο που ταξίδευε με μεγάλη ταχύτητα στην εξοχή του Σκουιντσάνο.

Μια σφαίρα πέρασε μέσα από το διαμέρισμα επιβατών ενός περιπολικού, ενώ το αυτοκίνητο ενός στρατιώτη με πολιτικά εμβολίστηκε.

Κατά την άφιξή τους, οι αξιωματικοί των Καραμπινιέρων αναγνώρισαν, δύο άτομα και τα δύο με κουκούλα, τα οποία προσπαθούσαν μάταια να διαφύγουν πεζή.

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση για τον εντοπισμό άλλων δύο εκ των ληστών χωρίς να αποκλείεται η ομάδα που έκανε το εντυπωσιακό χτύπημα να αποτελείται από περισσότερα από τέσσερα άτομα.

Διαβάστε επίσης:

Στο μικροσκόπιο της βρετανικής αστυνομίας ο Άντριου – Εξετάζουν αν έδινε εμπιστευτικές πληροφορίες στον Επστάιν

Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου: Η «επώδυνη» συνειδητοποίηση της Ευρώπης ότι πρέπει να είναι πιο τολμηρή με τις ΗΠΑ

Υπόθεση Επστάιν: Καταθέτει… με σιωπή η Γκισλέιν Μάξγουελ στην επιτροπή του Κογκρέσου



