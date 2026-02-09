Στο μικροσκόπιο της βρετανικής αστυνομίας ο Άντριου – Εξετάζουν αν έδινε εμπιστευτικές πληροφορίες στον Επστάιν

Η αστυνομία αξιολογεί τους ισχυρισμούς ότι ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ παρείχε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με ταξίδια στο εξωτερικό στον Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος εξέτιε ποινή φυλάκισης για σεξουαλικά αδικήματα ανηλίκων.

Ο Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ είναι ύποπτος για την προώθηση επίσημων αναφορών σχετικά με ταξίδια στη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και το Βιετνάμ το 2010 και το 2011, όταν ήταν κυβερνητικός απεσταλμένος εμπορίου.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στον Guardian: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την παραλαβή αυτής της αναφοράς και αξιολογούμε τις πληροφορίες σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες μας». Αυτό συνέβη καθώς εντοπίστηκε email στα αρχεία του Επστάιν που δείχνει ότι ο Άντριου είχε μοιραστεί πληροφορίες από επίσημες επισκέψεις.

Τα email δείχνουν ότι στις 7 Οκτωβρίου 2010, ο τότε πρίγκιπας Άντριου έστειλε στον Επστάιν λεπτομέρειες για τα επίσημα επερχόμενα ταξίδια του στη Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ, τη Σενζέν στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, όπου συνοδευόταν από επιχειρηματικούς συνεργάτες του Επστάιν. Μετά το ταξίδι, στις 30 Νοεμβρίου, φαίνεται να έχει προωθήσει επίσημες αναφορές για αυτές τις επισκέψεις που έστειλε ο τότε ειδικός βοηθός του, Άμιτ Πατέλ, στον Επστάιν, πέντε λεπτά μετά την παραλαβή τους.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε καθώς ένας εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας είναι «βαθιά ανήσυχοι» για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις από τα αρχεία Επστάιν που αφορούν τον Άντριου.

Σε μια δήλωση, ένας εκπρόσωπος του Kensington Palace δήλωσε: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας ανησυχούν βαθιά για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις. Οι σκέψεις τους παραμένουν επικεντρωμένες στα θύματα».

Ο Ουίλιαμ βρίσκεται καθ’ οδόν προς τη Σαουδική Αραβία για μια τριήμερη περιοδεία στη χώρα και το Kensington Palace λέγεται ότι ήθελε να γίνει γνωστή η θέση του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας, ώστε να μπορέσει ο Ουίλιαμ να επικεντρωθεί στην περιοδεία. Μεγάλο μέρος του έργου της βασιλικής οικογένειας έχει επισκιαστεί από την δημοσιοποίηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ περισσότερων από 3 εκατομμυρίων εγγράφων που σχετίζονται με τον Επστάιν.

Τα μηνύματα που αφορούσαν ταξίδια στο εξωτερικό στάλθηκαν μετά την καταδίκη του επενδυτή το 2008 για προσέλκυση ανηλίκων για πορνεία. Άλλα φαίνεται να στάλθηκαν μετά την ημερομηνία του Δεκεμβρίου 2010, όταν ο Άντριου δήλωσε σε συνέντευξη στο BBC Newsnight το 2019 ότι είχε διακόψει την επαφή με τον Επστάιν.

Την παραμονή των Χριστουγέννων του 2010, ο Άντριου ενημέρωσε τον Επστάιν για μια εμπιστευτική ενημέρωση σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες στην ανοικοδόμηση της επαρχίας Χελμάντ στο Αφγανιστάν, ανέφερε η Telegraph. Σε ένα email, με θέμα «Διεθνείς επενδυτικές ευκαιρίες στο Αφγανιστάν», ο Άντριου λέγεται ότι έγραψε: «Θα το προσφέρω αυτό και αλλού στο δίκτυό μου (συμπεριλαμβανομένου του Άμπου Ντάμπι), αλλά θα με ενδιέφεραν πολύ τα σχόλια, οι απόψεις ή οι ιδέες σας σχετικά με το ποιος θα μπορούσε επίσης να το παρουσιάσει χρήσιμα για να προσελκύσει κάποιο ενδιαφέρον».

Σε μια άλλη, στις 9 Φεβρουαρίου 2011, ο Άντριου φάνηκε να λέει στον Επστάιν ότι είχε επισκεφθεί μια εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων την προηγούμενη εβδομάδα και «σε σκέφτηκα σαν να έψαχνες κάπου να βρεις χρήματα. Α.»

Οι κυβερνητικές οδηγίες τονίζουν ότι ο ρόλος ενός εμπορικού απεσταλμένου συνεπάγεται υποχρέωση εμπιστευτικότητας σχετικά με ευαίσθητες πληροφορίες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει «ευαίσθητες, εμπορικές ή πολιτικές πληροφορίες που κοινοποιούνται σχετικά με σχετικές αγορές/επισκέψεις», αναφέρει η οδηγία. «Αυτή η υποχρέωση εμπιστευτικότητας θα συνεχίσει να ισχύει και μετά τη λήξη της θητείας τους. Επιπλέον, θα ισχύουν οι νόμοι περί κρατικών μυστικών του 1911 και του 1989».

Ο Άντριου αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση. Ο πρώην πρίγκιπας εμφανίζεται πολλές φορές στην τελευταία δημοσίευση εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων εικόνων που φαίνεται να τον δείχνουν σκυμμένο πάνω από μια άγνωστη γυναίκα σε αυτό που φαίνεται να είναι η έπαυλη του Επστάιν στη Νέα Υόρκη, ενώ ένα άλλο έγγραφο φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι η φωτογραφία του με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία ισχυρίστηκε ότι η Άντριου είχε σεξουαλικές επαφές μαζί της τρεις φορές όταν ήταν έφηβη, είναι αληθινή.

Η αστυνομία αξιολογεί τους ισχυρισμούς που ανέφερε το BBC ότι μια δεύτερη γυναίκα λέει ότι στάλθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Επστάιν για μια σεξουαλική επαφή με τον τότε πρίγκιπα, η οποία φέρεται να έλαβε χώρα στην πρώην κατοικία του στη Βασιλική Στοά το 2010. Η γυναίκα, η οποία δεν είναι Βρετανίδα, ήταν τότε 20 ετών.

Ο πρίγκιπας Έντουαρντ ήταν ο πρώτος γαλαζοαίματος που μίλησε δημόσια από τότε που δημοσιεύθηκαν τα έγγραφα του Επστάιν, λέγοντας την περασμένη εβδομάδα ότι ήταν σημαντικό να «θυμόμαστε τα θύματα» όταν ρωτήθηκε πώς ήταν μετά τις αποκαλύψεις.

