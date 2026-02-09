Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου: Η «επώδυνη» συνειδητοποίηση της Ευρώπης ότι πρέπει να είναι πιο τολμηρή με τις ΗΠΑ

Η Ευρώπη έχει καταλήξει στην οδυνηρή συνειδητοποίηση ότι πρέπει να είναι πιο δυναμική και πιο στρατιωτικά ανεξάρτητη από την αυταρχική κυβέρνηση των ΗΠΑ που δεν συμμερίζεται πλέον τη δέσμευση στους φιλελεύθερους δημοκρατικούς κανόνες και αξίες, υποστηρίζει μια έκθεση που εκπονήθηκε από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου.

Η έκθεση θέτει το σκηνικό για μια ολοκληρωτική ιδεολογική αντιπαράθεση με τον Λευκό Οίκο του Τραμπ στην ετήσια συνάντηση υψηλού επιπέδου ειδικών πολιτικής ασφαλείας, η οποία ξεκινά την Παρασκευή.

Σε μια πλέον διαβόητη ομιλία του στην περσινή Διάσκεψη, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ισχυρίστηκε ότι οι ευρωπαϊκές ελίτ καταστέλλουν την ελευθερία του λόγου και «άνοιγαν τις πύλες» στη μαζική μετανάστευση. Η ομιλία σηματοδότησε τη στιγμή που η Ευρώπη συνειδητοποίησε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα ήταν πλέον αξιόπιστος εμπορικός εταίρος και εταίρος ασφάλειας.

Έκτοτε, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και η ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ έχουν διεξάγει μια σειρά από συνεχείς μάχες για θέματα όπως η πίεση των ΗΠΑ να αναγκάσουν την Ουκρανία να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία, οι απειλές του Τραμπ να κατασχέσει τη Γροιλανδία και μια σειρά από προστατευτικά μέτρα των ΗΠΑ, που κυμαίνονται από δασμολογικούς φραγμούς έως απαγορεύσεις εισροών επενδύσεων.

Το χάσμα διατυπώθηκε με σαφήνεια σε ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός τον περασμένο μήνα από τον Καναδό πρωθυπουργό, Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος προειδοποίησε για ρήξη μεταξύ των ΗΠΑ και των δυτικών συμμάχων τους.

Η εκτίμηση του Βανς για την παρακμή της Ευρώπης ενισχύθηκε στην τελευταία στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι επιβλέπουν την «διαγραφή του πολιτισμού». Πιο πρόσφατα, ο Τραμπ υποτίμησε το θάρρος με το οποίο πολέμησαν τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, σχόλια που προκάλεσαν βαθιά προσβολή στους στρατιωτικούς ηγέτες της Ευρώπης.

Ο Βανς δεν αναμένεται στο Μόναχο φέτος, αλλά ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και μια αντιπροσωπεία του Κογκρέσου έχει προγραμματιστεί να παραστούν.

Δημοσκοπήσεις που ανατέθηκαν για την έκθεση δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι είναι όλο και πιο πρόθυμοι να λειτουργήσουν χωρίς την ηγεσία των ΗΠΑ και λένε ότι δεν είναι πλέον απαραίτητη.

Η έκθεση της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου κατηγορεί τον Τραμπ ότι έχει μια επιθυμία για καταστροφή και ότι τάσσεται υπέρ του Βλαντιμίρ Πούτιν. «Το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης παρακολουθεί την κάθοδο των Ηνωμένων Πολιτειών στον “ανταγωνιστικό αυταρχισμό” με αυξανόμενη ανησυχία ή ακόμα και φρίκη, αναρωτώμενο πόσο ανθεκτική είναι στην πραγματικότητα η δημοκρατία των ΗΠΑ», αναφέρει η έκθεση.

Η έκθεση αναφέρει ότι οι ΗΠΑ έχουν απομακρυνθεί από τις φιλελεύθερες αρχές που έχουν στηρίξει την μεταπολεμική τάξη και ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να επιφέρει μια μετα-αμερικανική τάξη. «Ενώ οι υποστηρικτές των πολιτικών του Προέδρου Τραμπ πιστεύουν ότι θα “κάνουν την Αμερική ξανά μεγάλη”, οι επικριτές υποστηρίζουν ότι ουσιαστικά ισοδυναμούν με την “αυτοκτονία μιας υπερδύναμης“», αναφέρει.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν συνειδητοποιήσει ότι η εξάρτηση από τον αμερικανικό στρατό φτάνει στα όριά της, προσθέτει η έκθεση.

«Οι Ευρωπαίοι αναγκάστηκαν πρόσφατα να αναγνωρίσουν ότι είναι σχεδόν αδύνατο να απορρίψουν εμπορικές συμφωνίες που αντίκεινται στους κανόνες του ανοιχτού εμπορίου ή να μιλήσουν κατά των κατάφωρων παραβιάσεων της κυριαρχίας άλλων χωρών, εάν κάποιος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στρατιωτική βοήθεια της χώρας που χρησιμοποιεί καταναγκαστικές τακτικές και καταστρέφει τους υπάρχοντες κανόνες», αναφέρει. «Για τους Ευρωπαίους και ορισμένους από τους εταίρους τους στον Ινδο-Ειρηνικό, οι οποίοι εδώ και καιρό βασίζονται στην Ουάσινγκτον για το βαρύ φορτίο της υπεράσπισης των συμφερόντων τους, αυτή είναι μια ιδιαίτερα οδυνηρή συνειδητοποίηση».

Η έκθεση υποδηλώνει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να προσαρμοστούν στις τεχνικές της κυβέρνησης Τραμπ και να είναι πιο τολμηροί στον τρόπο που λαμβάνουν αποφάσεις και επικοινωνούν. «Η αποτελεσματική αντίδραση στους κατεδαφιστές απαιτεί πολύ περισσότερο πολιτικό θάρρος και καινοτόμο σκέψη. Οι δρώντες που υπερασπίζονται τους διεθνείς κανόνες και τους θεσμούς πρέπει να είναι εξίσου τολμηροί με τους δρώντες που επιδιώκουν να τους καταστρέψουν», αναφέρει.

Η έκθεση προσθέτει ότι «η εξάρτηση από στείρα ανακοινωθέντα, προβλέψιμα συνέδρια και προσεκτική διπλωματία» σε έναν κόσμο όπου οι αντίπαλοι έχουν γίνει πιο αδίστακτοι και πολύ πιο καινοτόμοι αποτελεί συνταγή αποτυχίας.

«Σε μια εποχή πολιτικής καταστροφής, όσοι απλώς στέκονται άπραγοι διατρέχουν συνεχή κίνδυνο ταφής. Και δεδομένου του μεγέθους των κατεδαφίσεων που ήδη συμβαίνουν, δεν αρκεί πλέον να συμμετέχουν μόνο σε αντιδραστικές, μικρής κλίμακας προσπάθειες για την ανασυγκρότηση του παλιού status quo. Όσοι αντιτίθενται στην πολιτική της καταστροφής πρέπει να ενισχύσουν βασικές δομές, να σχεδιάσουν νέα, πιο βιώσιμα σχέδια και να γίνουν οι ίδιοι τολμηροί κατασκευαστές. Διακυβεύονται πάρα πολλά. Στην πραγματικότητα, διακυβεύονται τα πάντα».

Η έκθεση αντικρούει επίσης τον ισχυρισμό του Βανς ότι οι ευρωπαϊκές ελίτ έχουν γίνει αυταρχικοί λογοκριτές. Αναφέρει: «Ενώ ηγετικές προσωπικότητες της κυβέρνησης Τραμπ έχουν κατηγορήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και μεμονωμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για λογοκρισία και την Ουκρανία ότι δεν ανταποκρίνεται στις δημοκρατικές αξίες, έχουν σε μεγάλο βαθμό αποφύγει οποιαδήποτε σκληρή κριτική κατά της Μόσχας, παρά τη συνεχιζόμενη εγχώρια καταστολή και τη διεθνή επιθετικότητα της Ρωσίας.

«Η νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ δεν περιλαμβάνει καν ένα τμήμα αφιερωμένο στη Ρωσία. Ενώ η κυβέρνηση Μπάιντεν θεώρησε την υποστήριξή της στην ουκρανική αυτοάμυνα κατά της ρωσικής επιθετικότητας τόσο ως στρατηγικό συμφέρον όσο και ως ηθικό καθήκον, ο Τραμπ και η ομάδα του συχνά επιδεικνύουν μια ανησυχητική συμπάθεια για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν».

