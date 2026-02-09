search
ΚΟΣΜΟΣ

09.02.2026 13:30

Bad Bunny στο Super Bowl 2026: Η ιστορική εμφάνιση με Zara και το μήνυμα της λάτιν κουλτούρας

Ο Bad Bunny δεν εμφανίστηκε απλώς στο Super Bowl 2026. Ο 31χρονος Πορτορικανός καλλιτέχνης έγραψε ιστορία, μετατρέποντας τη σκηνή του Levi’s Stadium σε μια παγκόσμια πολιτιστική δήλωση.

Η εμφάνισή του στο Super Bowl δεν ήταν μόνο μουσική αλλά και βαθιά συμβολική. Από το πρώτο λεπτό, ο Bad Bunny έδειξε ότι αντιλαμβάνεται το βάρος της στιγμής και το αξιοποίησε με τρόπο απόλυτα συνειδητό.

Μόδα με ταυτότητα και μήνυμα

Ο Bad Bunny άνοιξε το show φορώντας με ένα μονοχρωματικό σύνολο, στο επίκεντρο του οποίου βρισκόταν μια φανέλα με το πραγματικό του όνομα: Benito Antonio Martínez Ocasio. Στην πλάτη αναγραφόταν το «Ocasio» και ο αριθμός 64, μια επιλογή που λειτούργησε ως δήλωση προσωπικής και πολιτισμικής ταυτότητας.

Το look σχεδιάστηκε από τη Zara, την ισπανική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1975, επιλογή κάθε άλλο παρά τυχαία. Η συνεργασία αυτή ενίσχυσε τον συμβολισμό της ισπανόφωνης κουλτούρας σε μια σκηνή που παραδοσιακά κυριαρχείται από την αγγλόφωνη ποπ.

Στη συνέχεια, ο Bad Bunny άλλαξε σε ένα λευκό κοστούμι με γυαλιά ηλίου, για να επιστρέψει ξανά στην αρχική του «ενδυμασία», ολοκληρώνοντας την εικόνα με ένα ρολόι Audemars Piguet αξίας 75.000 δολαρίων και ένα διαμαντένιο σκουλαρίκι σε απόχρωση μελιού, σε σχήμα που θύμιζε μπάλα αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Όπως δήλωσε ο σχεδιαστής Marvin Douglas, «ήθελα να έχει κάτι προσωπικό και μοναδικό, που θα συμβολίζει για πάντα αυτή την ιστορική στιγμή».

Ένα show με σταρ

Η εμφάνιση του Bad Bunny πλαισιώθηκε από εντυπωσιακές συμμετοχές: Lady Gaga, Ricky Martin, Cardi B και Pedro Pascal βρέθηκαν στο γήπεδο, μετατρέποντας το halftime show σε ένα πολυφωνικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας.

Λίγες ημέρες πριν τον τελικό, ο ίδιος είχε προαναγγείλει το κλίμα της βραδιάς:
«Θα είναι η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, όλη η λατινική κοινότητα σε όλο τον κόσμο», είχε δηλώσει, και πράγματι, αυτό ακριβώς συνέβη.

Έξι χρόνια μετά τη συμμετοχή του στο halftime show του 2020 δίπλα στη Shakira και τη Jennifer Lopez, ο Bad Bunny επέστρεψε – αυτή τη φορά όχι ως μέρος ενός συνόλου, αλλά ως κεντρικό πρόσωπο. Και το έκανε με τρόπο που ξεπέρασε τη μουσική, αγγίζοντας την ιστορία, την πολιτική και την πολιτιστική μνήμη.

«Συγγνώμη» από τη σύζυγο του Τσόμσκι για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν – «Ανοίξαμε την πόρτα σε έναν Δούρειο Ίππο – Μας εξαπάτησε»

Ρωσία: Ομολόγησαν ότι δρούσαν για την Ουκρανία δύο άνδρες που συνελήφθησαν για την απόπειρα δολοφονίας στρατηγού

Βενεζουέλα: Αποφυλακίστηκε και… συνελήφθη ο Γκουανίπα, «απαγωγή» καταγγέλλουν η Ματσάδο και ο γιος του – «Παραβίασε τους όρους» λέει η εισαγγελία

