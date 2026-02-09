Bad Bunny: Tο «halftime show» στο Super Bowl μετέτρεψε τον pop star σε πρεσβευτή των μεταναστών της Λατινικής Αμερικής (Photos/Videos)

Ο Bad Bunny είναι ο νέος μεγάλος σταρ της αμερικανικής ποπ μουσικής, και ένα μουσικό είδωλο παγκόσμιας εμβέλειας.

Ο νεαρός καλλιτέχνης έχει τέσσερα «Νο 1» άλμπουμ στη σειρά, τραγουδά κυρίως στα ισπανικά, και είναι μακράν ο πρώτος καλλιτέχνης στο streaming παγκοσμίως. Κατάγεται από το Πουέρτο Ρίκο και συμπάσχοντας με τους μετανάστες από τη Λατινική Αμερική, τόλμησε να διαμαρτυρηθεί για τη βαναυσότητα και τις διώξεις που έχει εξαπολύσει ο ICE σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Αμερικής, υπό το πρόσχημα της αναζήτησης παράνομων μεταναστών.

Αυτό έγινε στην απονομή των βραβείων Grammys, όταν ο νεαρός μουσικός παραλαμβάνοντας το βραβείο του έκανε την έκκληση: «Έξω ο ICE! Δεν είμαστε κτήνη, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι, είμαστε άνθρωποι, και είμαστε Αμερικανοί! Το μίσος είναι η τροφή τους! Πιο δυνατή όμως από το μίσος, είναι η αγάπη! Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με αγάπη».

Οι παρευρισκόμενοι καλλιτέχνες τον αποθέωσαν, αλλά οι συντηρητικοί κύκλοι και τα συντηρητικά ΜΜΕ της Αμερικής εξαγριώθηκαν. Πώς τολμούσε ένας νεαρός λατίνος ποπ τραγουδιστής να αρθρώνει λόγο ενάντια στην πολιτική βούληση του προέδρου Τραμπ; Μέσα σ’ όλο αυτό το πολεμικό κλίμα, κάποιος θερμοκέφαλος Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής πρότεινε να απελαθεί άμεσα ο Bad Bunny από τη χώρα, ξεχνώντας πως είναι Αμερικανός πολίτης.

Όλη αυτή η υστερία των Ρεπουμπλικανών μεγεθύνθηκε και από το γεγονός ότι την Κυριακή στις 8 Φεβρουαρίου 2026, ο Bad Bunny θα εμφανιζόταν στο μεγαλύτερο τηλεοπτικό σόου των ΗΠΑ, στον τελικό του Super Bowl, και μάλιστα στο «σόου του ημιχρόνου» (halftime show), το οποίο έχει φιλοξενήσει τους μεγαλύτερους σταρ, τον Μάικλ Τζάκσον, τον Prince, τους Rolling Stones, τον Bruce Springsteen, τους U2, τον Snoop Dogg, τη Lady Gaga κ.λπ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στα ΜΜΕ ότι η επιλογή του Bad Bunny για τον τελικό του Super Bowl ήταν «τεράστιο λάθος!». Εν μέσω όλης αυτής της πόλωσης, κάποιοι υποστηρικτές του προέδρου Τραμπ και συγκεκριμένα η χριστιανική οργάνωση «Turning Point» του δολοφονημένου Τσάρλι Κερκ, πρότεινε να δημιουργηθεί ένα εναλλακτικό σόου για το ημίχρονο με έμφαση στις «πατριωτικές αμερικανικές αξίες και παραδόσεις» το οποίο θα μπορούσε να επιμεληθεί και να παρουσιάσει ο λευκός μουσικός Kid Rock, που είναι ένθερμος υποστηρικτής του προέδρου Τραμπ. Έτσι οι Αμερικανοί πατριώτες φίλαθλοι θα μπορούσαν να κάνουν ζάπινγκ στο ημίχρονο και να παρακολουθήσουν ένα καθαρά «χριστιανικό – αμερικανικό» σόου και όχι αναγκαστικά το σόου του Bad Bunny.

Μέσα σ’ αυτό το βαριά διχασμένο κλίμα, το αθλητικό κομμάτι είχε μπει στην άκρη, και όλοι περίμεναν την εμφάνιση του Bad Bunny, με ανυπομονησία. Για την ιστορία υπογραμμίζουμε ότι το Super Bowl είναι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της Αμερικής, με τη δεύτερη μεγαλύτερη τηλεθέαση παγκοσμίως μετά τον τελικό του Champions League, και στον φετινό μεγάλο τελικό αναμετρώνται η ομάδα των Seattle Seahawks, με την ομάδα των New England Patriots οι οποίοι φιλοδοξούν να σπάσουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ και να κατακτήσουν την 7η νίκη τους σε τελικό του Super Bowl.

Τα ξημερώματα λοιπόν, στο ημίχρονο του Super Bowl, ο αγωνιστικός χώρος μεταβλήθηκε σε αγροτικό τοπίο της Λατινικής Αμερικής. Το γκαζόν γέμισε με θημωνιές ζαχαροκάλαμου και καλαμποκιού, με άντρες και γυναίκες χορευτές με ρούχα εργασίας, με αγροτικά αυτοκίνητα, λουλούδια, μπανανιές και μια πολύχρωμη καντίνα, γύρω και πάνω στην οποία τραγουδούσε ο Bad Bunny με την πολυάριθμη μπάντα του, αλλά και τη συμμετοχή της Lady Gaga και του Ρίκι Μάρτιν. Όλα τα τραγούδια ήταν στα ισπανικά, και το στάδιο φορτίστηκε από τη θετική ενέργεια των θεατών που εντυπωσιασμένοι από το θέαμα χόρευαν στις κερκίδες.

Στο τέλος του 15λεπτου σόου, ακούστηκε ο Bad Bunny να αποχαιρετά τους θεατές και να εύχεται: «Ζήτω οι ΗΠΑ, ζήτω η Αργεντινή, ζήτω το Μεξικό, ζήτω η Χιλή, ζήτω η Κούβα, ζήτω η Βενεζουέλα, ζήτω η Βραζιλία, το Πουέρτο Ρίκο, η Δομινικανή δημοκρατία, ζήτω το Περού, η Κολομβία, η Βολιβία, η Ουρουγουάη, η Παραγουάη, ζήτω το Πουέρτο Ρίκο! Είμαστε εδώ!», ενώ την ίδια ώρα οι χορευτές και οι χορεύτριες αποχωρούσαν από τον αγωνιστικό χώρο κρατώντας κι από μια σημαία χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Ο Bad Bunny κατάφερε τελικά να ξεφύγει από το εκείνο το δίκτυ μίσους που είχαν χαιρέκακα απλώσει οι συντηρητικοί Ρεπουμπλικάνοι, οι ακροδεξιοί χριστιανοί του «Turning Point», οι ρατσιστές του Βορρά και του Νότου, κι έτσι μετέτρεψε το σόου στη μεγαλύτερη ισπανόφωνη συναυλία του 2026. Ο νεαρός τραγουδιστής κατάφερε να μεταβληθεί από pop star σε πρεσβευτή των καταπιεσμένων Λατινοαμερικανών, τραγουδώντας γι’ αυτούς που δεν έχουν φωνή, και παίρνοντας μια γλυκιά εκδίκηση για τους campesinos, τους peones και τους clandestinos ενός σκληρού κι άδικου κόσμου.

Για την ιστορία, οι Seattle Seahawks κατέκτησαν το Super Bowl, νικώντας τους New England Patriots, με σκορ 29 – 13.

