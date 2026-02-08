Μπραντ Άρνολντ: Πέθανε ο frontman των 3 Doors Down – Έδινε «μάχη» με τον καρκίνο των νεφρών

Θλίψη στον χώρο της μουσικής προκάλεσε ο θάνατος του frontman και τραγουδιστής του θρυλικού συγκροτήματος 3 Doors Down, Μπραντ Άρνολντ.

Εκπρόσωποι του 47χρονου, που έδινε «μάχη» με τον καρκίνο των νεφρών, ανακοίνωσαν πως απεβίωσε ειρηνικά στον ύπνο του, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του και την οικογένειά του.

Σε μια δήλωσή τους στο Facebook, τα μέλη του συγκροτήματος έγραψαν: «Ως ιδρυτικό μέλος, τραγουδιστής και αρχικός ντράμερ των 3 Doors Down, ο Μπραντ βοήθησε να επαναπροσδιοριστεί η mainstream ροκ μουσική, συνδυάζοντας την προσιτότητα του post-grunge με συναισθηματικά άμεση σύνθεση τραγουδιών και λυρικά θέματα που αντηχούσαν στους καθημερινούς ακροατές».

»Τα τραγούδια του Μπραντ έγιναν πολιτιστικό σημείο αναφοράς για μια ολόκληρη γενιά, δημιουργώντας μερικές από τις πιο διαχρονικές επιτυχίες της δεκαετίας του 2000. Η μουσική του αντήχησε πολύ πέρα από τη σκηνή, δημιουργώντας στιγμές σύνδεσης, χαράς, πίστης και κοινών εμπειριών που θα ζήσουν πολύ μετά τις σκηνές στις οποίες εμφανίστηκε».

«Όσοι ήταν πιο κοντά του θα θυμούνται όχι μόνο το ταλέντο του, αλλά και τη ζεστασιά, την ταπεινότητα, την πίστη και τη βαθιά αγάπη του για την οικογένεια και τους φίλους του», κατέληξαν.

Η οικογένειά του δήλωσε βαθιά ευγνώμων για την έκφραση αγάπης και ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της.

Ποιος ήταν ο Μραντ Άρνολντ

Ο Άρνολντ γεννήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1978 και ίδρυσε το συγκρότημα στο Escatawpa του Μισισιπή το 1996, όπου είχε αναλάβει τα φωνητικά και τα ντραμς, μαζί με τον Matt Roberts στην κιθάρα και τον Todd Harrell στο μπάσο.

Έγραψε το hit που έφερε την επιτυχία στο συγκρότημα, το «Kryptonite», κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος μαθηματικών στο γυμνάσιο, σε ηλικία 15 ετών. Το συγκρότημα το κυκλοφόρησε το 2000 ως το επίσημο ντεμπούτο single του. Το τραγούδι έφτασε στο νούμερο τρία του Billboard Hot 100 και ήταν υποψήφιο για Grammy στην κατηγορία το Καλύτερο Ροκ Τραγούδι.

Αυτή η επιτυχία ακολουθήθηκε από το ντεμπούτο άλμπουμ τους «The Better Life» αργότερα εκείνο το έτος, το οποίο περιλάμβανε επίσης τα χιτ «Loser» και «Duck And Run». Το άλμπουμ πούλησε πάνω από επτά εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ, και το κομμάτι «Be Like That» συμπεριλήφθηκε αργότερα στο American Pie 2.

Η μπάντα κυκλοφόρησε πέντε ακόμη στούντιο άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το «Us And The Night» το 2016. Την ίδια χρονιά, ο Roberts πέθανε σε ηλικία 38 ετών από υπερβολική δόση συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

To 2008 το συγκρότημα κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τίτλο «It’s Not My Time», το οποίο σε ανάρτησή του τον περασμένο Μάιο ο Μπραντ Άρνολντ το χαρακτήρισε ως «το τραγούδι του».

«Σας ευχαριστώ για όλες τις αναμνήσεις μέχρι τώρα. Τώρα, πιστεύω ότι το “ITS NOT MY TIME” είναι πραγματικά το τραγούδι μου. Αυτή θα είναι μια μάχη γι’ αυτό χρειαζόμαστε τις προσευχές μας πολεμιστές! Σας ευχαριστώ όλους που είστε οι καλύτεροι θαυμαστές του κόσμου. Σας αγαπάμε όλους!», έγραψε στο Instagram.

Στην Ελλάδα οι 3 Doors Down έγιναν ευρέως γνωστοί με την τεράστια επιτυχία τους «Here Without You» το οποίο έχει φτάσει τις ένα δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube περίπου δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του.

Ο Άρνολντ είχε αναφέρει ότι η κύρια έμπνευση για το τραγούδι ήταν η σχέση του με την πρώην σύζυγό του.

«Το τραγούδι μιλάει για το να είσαι μακριά από κάποιον ή για το να σου λείπει. Και δεν έχει πραγματικά σημασία αν είσαι εδώ χωρίς αυτόν όλη μέρα ή όλο τον μήνα. Μιλάει για τη μοναξιά και την έλλειψη κάποιου», είπε εξηγήσει μεταξύ άλλων.

