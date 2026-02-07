search
Βραβεία Lumiere: Νέα τιμητική διάκριση για τον Ίθαν Χοκ

Ο Ίθαν Χοκ (Ethan Hawke), ο οποίος είναι υποψήφιος για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την εξαιρετικά αναγνωρισμένη ερμηνεία του στην ταινία «Blue Moon», θα παραλάβει το Βραβείο Διακεκριμένου Καλλιτέχνη 2026 στο 16ο ετήσιο γεύμα των Βραβείων Lumiere, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο Beverly Hills.

Η τιμητική διάκριση απονέμεται από την Advanced Imaging Society (AIS), η οποία εκπροσωπεί μια παγκόσμια κοινότητα κινηματογραφιστών, τεχνολόγων και δημιουργών. Το θέμα των φετινών Βραβείων Lumiere είναι «Το Ταξίδι του Ήρωα», προς τιμήν όλων εκείνων των δημιουργών που το έργο τους έχει αντίκτυπο τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

«Η ερμηνεία του Ίθαν Χοκ ως Lorenz Hart στην ταινία «Blue Moon» σε σκηνοθεσία του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ (Richard Linklater) είναι βαθιά συγκινητική και ειλικρινής και έχει ξεκάθαρα αγγίξει τόσο το κοινό όσο και τους συναδέλφους του», δήλωσε ο Τζιμ Τζούμπιν (Jim Chabin), πρόεδρος της Advanced Imaging Society.

«Ο Χοκ προσδίδει στον ρόλο τόσο παιχνιδιάρικη διάθεση όσο και σοβαρότητα, επιτρέποντας στα θέματα της ταινίας να ξεδιπλωθούν φυσικά, με τη προσοχή, τη διορατικότητα και την ανθρωπιά που χαρακτηρίζουν την καριέρα του…μετά από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες πορείας, παραμένει ένας από τους πιο ευέλικτους και ταλαντούχους καλλιτέχνες του σύγχρονου κινηματογράφου και είμαστε πολύ περήφανοι που τιμάμε το έργο του», πρόσθεσε.

Ο τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός έρχεται να προστεθεί στη λίστα των ήδη ανακοινωθέντων τιμώμενων, Τζόζεφ Κοσίνσκι (Joseph Kosinski) και Τζέρι Μπρουκχάιμερ (Jerry Bruckheimer), οι οποίοι θα παραλάβουν το Βραβείο Harold Lloyd για το έργο τους στην ταινία «F1». Παράλληλα, ο σκηνοθέτης των ταινιών «Wicked» και «Wicked: For Good», Τζον Μ. Τσου (Jon M. Chu), θα γράψει ιστορία ως ο πρώτος αποδέκτης του νεοσύστατου Βραβείου Judy Garland Legacy, σύμφωνα με το Deadline.

Διαβάστε επίσης:

Εθνική Λυρική Σκηνή: Το θέατρο ως γέφυρα για εφήβους μετανάστες και την κοινωνική τους ένταξη

«Οι Χήνες» φοβούνται το ξένο…

Κριτική ταινίας: «Κάποτε στη Γάζα» – Παλαιστίνη, μια ματιά από μέσα

