«Ήμουν αποφασισμένος να μείνω για πάντα μόνος» – Ο Ίθαν Χοκ μίλησε για το διαζύγιο με την Ούμα Θερμαν

Ο Ίθαν Χοκ μίλησε για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες για το διαζύγιο του με την Ούμα Θέρμαν.

Ο ηθοποιός σχολίασε ότι «Ζηλεύω τόσο πολύ τους ανθρώπους που χωρίζουν φιλικά» και αποκάλυψε ότι έχει υποσχεθεί στα δύο παιδιά που μοιράζεται με την Ούμα Θέρμαν, πως δεν θα μιλά δημόσια για το διαζύγιο τους. «Δεν μπορώ να μιλήσω γι΄ αυτό. Έχω υποσχεθεί πολλές φορές στα παιδιά μου να μην μιλάω δημόσια για το διαζύγιο», είπε χαρακτηριστικά.

«Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες να παραμείνουν παντρεμένοι»

Μιλώντας για το πώς βίωσε το διαζύγιο, είπε «το δημόσιο βλέμμα είναι σαν βενζίνη στη φωτιά. Αλλά αυτό που κάνει το διαζύγιο δύσκολο δεν είναι η δημοσιότητα, είναι ότι το κάνει δύσκολο για όλους η οικογένεια, το πώς θα βοηθήσεις τα παιδιά να το διαχειριστούν. Θα μοιραστώ ένα πράγμα: αν έχεις την τύχη να ταξιδεύεις στον κόσμο, αντιλαμβάνεσαι ότι παντού οι άνδρες και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες στο να παραμείνουν παντρεμένοι».

Ο βραβευμένος ηθοποιός αποκάλυψε πως είχε αποφασίσει να μην παντρευτεί ξανά, αλλά μετά ήρθε πιο κοντά με τη νυν σύζυγο του, την οποία αποκαλεί «καλύτερη μου φίλη». «Όταν χώρισα, ήμουν αποφασισμένος να μην κάνω ποτέ ξανά παιδιά και να μείνω μόνος για πάντα. Αλλά μετά γνώρισα την καλύτερή μου φίλη και μου άρεσε να την φιλάω».

Ο Ίθαν Χοκ και η Ούμα Θέρμαν παντρεύτηκαν το 1998, μόλις έναν χρόνο μετά τη γνωριμία τους στα γυρίσματα της ταινίας «Gattaca». Απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, τη Μάγια και τον Λέβον. Η Θέρμαν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2005 εν μέσω δημοσιευμάτων ότι την απατά με τη νταντά της οικογένειας Ράιαν Σοχάγκιους. To 2008 παντρεύτηκαν με την Σοχάγκιους και απέκτησαν δύο κόρες την Κλεμεντίνη και την Ιντιάνα.

Διαβάστε επίσης

Κέβιν Σπέισι: «Τα δικαστήρια με αθώωσαν, δεν σπατάλησα χρόνο να πείσω την κοινή γνώμη – Είμαι γκέι, απολαμβάνω την παρέα ανδρών»

Έξαλλοι οι γείτονες με τους Μπέκαμ για τις εργασίες στο κτήμα τους – «Αλλοιώνουν την αισθητική της περιοχής, είναι ανεξέλεγκτοι»

H υποψήφια που αντέδρασε σε υποτιμητικά σχόλια στέφθηκε Μις Υφήλιος (Photos/Videos)