LIFESTYLE

Έξαλλοι οι γείτονες με τους Μπέκαμ για τις εργασίες στο κτήμα τους – «Αλλοιώνουν την αισθητική της περιοχής, είναι ανεξέλεγκτοι»

bechams 66- new

Μαλλιά κουβάρια έχουν γίνει ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ με τους γείτονές τους στην τοπική κοινότητα του Κότσγουολντς, καθώς οι κάτοικοι της γραφικής περιοχής τους κατηγορούν ότι με τις αδιάκοπες κατασκευαστικές παρεμβάσεις στο 6 εκατομμυρίων λιρών κτήμα τους υπονομεύουν το πολεοδομικό σύστημα και αλλοιώνουν την αισθητική της περιοχής.

Η δυσαρέσκεια των κατοίκων του Τσίπινγκ Νόρτον κορυφώνεται, καθώς πολλοί εκφράζουν την άποψη ότι το διάσημο ζευγάρι εκμεταλλεύεται τη φήμη του για να παρακάμπτει τις διαδικασίες, προχωρώντας σε συνεχείς αλλαγές στο πολυτελές κτήμα του.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι Μπέκαμ δεν υποβάλλουν ένα ενιαίο σχέδιο, αλλά μια σειρά από μικρότερες αιτήσεις, με αποτέλεσμα να αλλάζει σταδιακά ο χαρακτήρας της περιοχής. Οι γείτονες ισχυρίζονται επίσης ότι πολλές εργασίες ξεκινούν ή ακόμη και ολοκληρώνονται πριν από την επίσημη έγκρισή τους από τις αρμόδιες αρχές, κάτι που αποδίδουν στην αναγνωρισιμότητα του ζευγαριού.

Από το 2016, το ζεύγος έχει υποβάλει περίπου τριάντα αιτήσεις για διάφορα έργα, τα οποία περιλαμβάνουν από νέους δρόμους και διαμόρφωση κήπων μέχρι γκαράζ, γήπεδο τένις, δενδρόσπιτο και φυλάκιο ασφαλείας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε μια τεχνητή λίμνη, η οποία αρχικά εγκρίθηκε ως μικρής κλίμακας έργο, αλλά στη συνέχεια επεκτάθηκε σημαντικά.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τους κατοίκους ήταν η κατασκευή μιας δεύτερης πύλης εισόδου, η οποία, όπως υποστηρίζουν, είχε ήδη δημιουργηθεί πριν την έκδοση της τελικής άδειας. Οι κάτοικοι μιλούν για μια συνεχή επιβάρυνση της περιοχής με όλο και μεγαλύτερες πύλες, κάμερες ασφαλείας και νέους δρόμους μέσα στο δάσος, εκφράζοντας την αίσθηση ότι οι Μπέκαμ δρουν ανεξέλεγκτα.

«Δεν κατατίθεται ποτέ μια συνολική πολεοδομική μελέτη, αλλά πολλές μικρές, ώστε να αποφεύγεται ο αυστηρός έλεγχος», αναφέρουν χαρακτηριστικά, ενώ διερωτώνται για τη σκοπιμότητα ενός νέου δρόμου, τη στιγμή που υπάρχει ήδη ένας λειτουργικός, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις που θα έχει η νέα δίοδος για όσους χρησιμοποιούν τα τοπικά μονοπάτια.

Παρά τις αντιδράσεις, οι Μπέκαμ συνεχίζουν τις επενδύσεις στο εντυπωσιακό τους κτήμα, οπότε δεν αναμένεται σύντομα η εκτόνωση της κατάστασης.

