Ατύχημα επί σκηνής στο θέατρο Άλμα – Αλειφερόπουλος και Μήλιας έπεσαν από σκαλιά, ακυρώνονται μέχρι την Κυριακή οι παραστάσεις

Ένα ατύχημα είχαν την Πέμπτη, 20/11, οι ηθοποιοί Προμηθέας Αλειφερόπουλος και Νίκος Μήλιας, την ώρα που έπαιζαν στην παράσταση «Festen», στο θέατρο Άλμα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, περίπου 20 λεπτά πριν το τέλος της παράστασης, και ενώ οι δύο ηθοποιοί υποτίθεται ότι τσακώνονταν στο πλαίσιο των ρόλων τους, κατεβαίνοντας από τα σκαλιά της σκηνής παραπάτησε ο ένας ο εκ των δύο, παρασύροντας και τον άλλον, με αποτέλεσμα να πέσουν και οι δύο και να χτυπήσουν τα κεφάλια τους σε τοίχο.

Καλά στην υγεία τους οι δύο ηθοποιοί

Μετά το περιστατικό η παράσταση διεκόπη, ενώ το θέατρο Άλμα προχώρησε σε ακύρωση των παραστάσεων μέχρι την Κυριακή, προκειμένου να αναρρώσουν οι δύο ηθοποιοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί συνέστησαν και στους δύο ηθοποιούς ξεκούραση για τις επόμενες ημέρες, λόγω του χτυπήματος που είχαν στο κεφάλι. Και οι δύο τους, ωστόσο, είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του θεάτρου.

«Κατά τη διάρκεια της χθεσινής παράστασης του Festen στο θέατρο Αλμα, οι ηθοποιοί Προμηθέας Αλειφερόπουλος και Νίκος Μήλιας είχαν ένα ατύχημα, ευτυχώς όχι σοβαρό, που μας υποχρεώνει να αναβάλουμε τις παραστάσεις έως και την Κυριακή 23/11, παρότι οι δύο ηθοποιοί είναι καλά στην υγεία τους.

Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν κανονικά από την Τετάρτη 26/11. Οι θεατές των παραστάσεων που αναβάλλονται θα ενημερωθούν μέσω προσωπικού email και SMS για τη διαδικασία μεταφοράς των εισιτηρίων τους σε επόμενες παραστάσεις. Ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

