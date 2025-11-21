Δάφνη Καραβοκύρη για το επεισόδιο ανάμεσα σε Γκλέτσο – Μουτίδου: «Φοβήθηκα ότι μπορεί να σήκωνε το χέρι του» (Video)

Στο έντονο επεισόδιο που σημειώθηκε στον αέρα του «Real View» ανάμεσα στον Απόστολο Γκλέτσο και τη Σοφία Μουτίδου αναφέρθηκε η Δάφνη Καραβοκύρη, η οποία δήλωσε μετανιωμένη που δεν τοποθετήθηκε την ώρα εκείνη ώστε να στηρίξει την ηθοποιό.

Τόνισε δε, ότι δεν μπορεί να αφήσει πίσω της το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι η ίδια φοβήθηκε ότι ο Απόστολος Γκλέτσος θα χειροδικούσε.

«Η εκπομπή μας δίνει τη δυνατότητα να απαντήσουμε δημοσίως και αυτό δεν έχει την κατινιά να στέλνεις μήνυμα. Το περιστατικό με τον Απόστολο Γκλέτσο το συζητάμε μεταξύ μας, με διαφορετικά ηχοχρώματα κάθε φορά, αλλά πίσω δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Να θυμίσω ότι έγινε και στη δεύτερη εκπομπή. Μετάνιωσα που δεν τοποθετήθηκα στο περιστατικό με τον Απόστολο Γκλέτσο. Ήθελα να είχα υπάρξει δίπλα στη Σοφία και το έχω συζητήσεις μαζί της και θεωρώ ότι ήταν θέμα άστοχης δικής μου διαχείρισης. Νομίζω ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν θα έπρεπε να τις ανέχεται κανείς. Εγώ όντως φοβήθηκα ότι μπορεί να σήκωνε το χέρι του, όπως και είπε ότι θα κάνει, στη Σοφία» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι η συζήτηση μεταξύ των δυο στην εκπομπή πήρε απρόσμενη τροπή όταν, μιλώντας για το κίνημα metoo, η ηθοποιός αμφισβήτησε ότι ο Απόστολος Γκλέτσος δεν έχει βρεθεί ποτέ μπροστά σε αντίστοιχο περιστατικό στην πολύχρονη πορεία του στο θέατρο. Αυτό εξόργισε τον ηθοποιό με αποτέλεσμα να αποχωρήσει σε έξαλλη κατάσταση από το πλατό, κάνοντας λόγο -μεταξύ άλλων- για «κανιβαλισμό».

