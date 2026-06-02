Κρήτη: Ακόμη 43 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Γαύδου – Συνολικά 241 σε 24 ώρες

Μια ακόμη λέμβος, στην οποία επέβαιναν 43 μετανάστες, εντοπίστηκε μέσα στη νύχτα ανοιχτά της Κρήτης.

Τη λέμβο εντόπισε drone της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου και τους περισυνέλεξε σκάφος της Frontex που τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλό καιρό και συντονίστηκε από το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του Λιμενικού Σώματος.

Να σημειωθεί ότι χθες, Δευτέρα 1 Ιουνίου, έφτασαν στην Κρήτη 6 λέμβοι με 198 μετανάστες.

