Χαμηλοί τόνοι από ΝΔ για Καρυστιανού

Αν και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία φαίνεται να κόβει ψήφους ακόμα και από τη ΝΔ, η κυβέρνηση αποφεύγει να επιτεθεί μετωπικά στην Μαρία Καρυστιανού.

Η επιλογή αυτής της τακτικής δεν είναι τυχαία. Ενώ πριν λίγο καιρό η Καρυστιανού ήταν στο στόχαστρο πολλών υπουργών, σε αυτή τη στροφή εκτιμάται από το Μαξίμου ότι μία επίθεση εναντίον της θα την καθιστούσε πόλο και πιθανόν θα την ενίσχυε.

Οι επικοινωνιολόγοι της κυβέρνησης έχουν καταλήξει στην άποψη ότι πρέπει να αφεθεί μόνη της να φθαρεί υπό την πίεση του απαιτητικού πολιτικού στίβου, να κάνει όσα λάθη είναι δυνατόν να κάνει ένα πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα, ειδικά η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που έχει μία εμφανή έλλειψη εμπειρίας και μετά να επαναξιολογήσει την κατάσταση.

Εάν η απειλή δεν υποχωρεί, τότε θα υπάρξει επίθεση, ναι. Εφόσον η μπόρα θα έχει περάσει όμως, δεν θα υπάρχει και νόημα για μία σύγκρουση.

