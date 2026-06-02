Η Gen Z βρήκε τρόπο να κυκλοφορεί με Ferrari παρά το νεαρό της ηλικίας της

Ποιος είπε πως για να οδηγείς Ferrari πρέπει να έχεις βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη; Η νέα γενιά βρίσκει νέους έξυπνους τρόπους να απολαμβάνει εξωτικά supercars

H απόκτηση μιας Ferrari παραμένει άπιαστο όνειρο για τους περισσότερους petrolheads στον κόσμο, ειδικά για όσους το νεαρό της ηλικίας και η «στενή» οικονομική κατάσταση επιτρέπει μόνο την οδήγηση κάποιου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου εικοσαετίας. Στην Ιαπωνία, ωστόσο, η νέα γενιά (η λεγόμενη Gez Z) φαίνεται πως βρήκε ένα… glitch στο Matrix.

Αφού δεν μπορούν να πάρουν μια Ferrari έκαστος, νεαροί Ιάπωνες χωρίζουν μια στα πέντε, απολαμβάνοντάς την… με βάρδιες!

