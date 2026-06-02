Νέος ΚΟΚ: Πόσο θα πληρώσεις αν παρκάρεις θερμικό αυτοκίνητο σε θέση φόρτισης – Τι ισχύει για τα ηλεκτρικά που δεν φορτίζουν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Νέος ΚΟΚ και θέσεις φόρτισης. Πόσο είναι το πρόστιμο, για πόσες μέρες χάνεις το δίπλωμα, δεύτερη κλήση στο 3ωρο και τι γίνεται με πινακίδες.
Οι θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων δεν είναι «βολικό παρκινγκ». Με τον νέο ΚΟΚ, ξεκαθαρίζεται ρητά ότι η στάση ή στάθμευση σε σημείο επαναφόρτισης επιτρέπεται μόνο όταν το όχημα φορτίζει. Αυτό ισχύει τόσο για τα θερμικά, όσο και για ηλεκτρικά και plug-in hybrid που απλώς έχουν παρκάρει χωρίς να είναι στην πρίζα.
Παρακάτω συγκεντρώνουμε τι προβλέπεται για το πρόστιμο, τις διοικητικές κυρώσεις και τι γίνεται αν η παράβαση συνεχίζεται με τις ώρες.
Σύμφωνα με όσα παραθέτει το άρθρο 38 του νέου ΚΟΚ, η στάση ή στάθμευση απαγορεύεται σε θέση ή σημείο επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, με μία εξαίρεση: τα ηλεκτροκίνητα οχήματα κατά τη διάρκεια της φόρτισής τους.
Με απλά λόγια:
Η συγκεκριμένη παράβαση, κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1-Β και σημαίνει:
Αυτό είναι το βασικό πλαίσιο κύρωσης είτε μιλάμε για θερμικό όχημα είτε για ηλεκτρικό ή plug-in που δεν φορτίζει.
Υπάρχει και δεύτερο σκέλος που αφορά τη διάρκεια της παράνομης στάθμευσης.
Αν η παράνομη στάθμευση συνεχίζεται πέραν των τριών (3) ωρών από τη βεβαίωση της παράβασης:
Με πρακτικούς όρους, αν κάποιος γράφτηκε και αφήσει το όχημα στη θέση φόρτισης να «κάθεται», μπορεί να βρεθεί με δεύτερη κλήση μέσα στο ίδιο απόγευμα και στη συνέχεια με ρυμούλκηση.
Για παραβάσεις στάθμευσης όπου προβλέπεται αφαίρεση άδειας οδήγησης, πρόσεξε τα παρακάτω:
Για μισθωμένα οχήματα (leasing ή rent a car), τα στοιχεία κυκλοφορίας επιστρέφονται με την προσκόμιση του συμφωνητικού μίσθωσης.
Σημαντική σημείωση είναι ότι ο ΚΟΚ εφαρμόζεται σε οδούς και χώρους όπου υπάρχει δημόσια κυκλοφορία, ακόμη κι αν πρόκειται για ιδιωτικό χώρο στάθμευσης (υπόγειο, υπέργειο ή υπαίθριο), με ελεύθερη πρόσβαση ή με πληρωμή.
Άρα, σε ένα parking mall ή supermarket, οι κυρώσεις επιβάλλονται κανονικά μιας και πρόκειται για χώρο δημόσιας κυκλοφορίας, εφόσον υπάρχει η προβλεπόμενη σήμανση. Αυτό είναι το στοιχείο-κλειδί για να «δέσει» η παράβαση.
Πηγή: autotypos.gr
Διαβάστε επίσης:
Το Mitsubishi Pajero επιστρέφει μαζί με 12 νέα μοντέλα
Οι «έξυπνες» κάμερες στον δρόμο δεν είναι και τόσο έξυπνες: Πρόστιμο σε οδηγό που έξυνε το… αυτί του και το πέρασαν για κινητό…
Ο Έβανς επικράτησε στο Ράλι Ιαπωνίας, η Toyota πανηγύρισε το «1-2-3-4»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.