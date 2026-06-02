ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 11:59
Γρεβενά: Τροχαίο με αρκούδα στην Εγνατία Οδό – Σώος ο οδηγός (video)

Τροχαίο ατύχημα, με την εμπλοκή μεγαλόσωμης αρκούδας σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, στην περιοχή των Γρεβενών.

Ο αντιδήμαρχος Δεσκάτης Παναγιώτης Κοσμίδης, ο οποίος ενεπλάκη στο ατύχημα, βγήκε σώος από τη σύγκρουση και μεταφέρθηκε προληπτικά στο τοπικό κέντρο υγείας.

Το όχημά του ωστόσο υπέστη σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αναζητούν το ζώο, ώστε να διαπιστώσουν την κατάστασή του.

Πρόκειται για το τελευταίο από τα πολλά τροχαία με αρκούδες που σημειώνονται εσχάτως με αρκούδες, οι οποίες όλο και συχνότερα μπαίνουν στον αστικό ιστό, αναζητώντας τροφή.

