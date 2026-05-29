ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 16:25
Η Κίρκη επέστρεψε στη φύση – Η ιστορία της αρκουδίτσας που είχε βρεθεί σε κώμα μετά από ατύχημα (photo/video)

«Καλή ζωή Κίρκη. Μείνε άγρια». Με αυτές τις ευχές συνόδευσαν οι φροντιστές της, πίσω στη φύση, τη νεαρή αρκούδα που είχε διασωθεί από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ, ύστερα από σοβαρό ατύχημα, τον Αύγουστο του 2025.

Η επανένταξή της πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Περίθαλψης και Επανένταξης της οργάνωσης, έπειτα από μήνες φροντίδας, παρακολούθησης και αποκατάστασης.

Η ιστορία της Κίρκης

Η αρκούδα σε ηλικία μόλις επτά μηνών, είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στις εγκαταστάσεις του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και μετά από πολύωρες προσπάθειες, ξύπνησε από το κώμα και άρχισε σταδιακά να ανακτά τις δυνάμεις της.

Στην αρχή δυσκολευόταν ακόμη και να σταθεί στα πόδια της, όμως η βελτίωσή της ήταν σταθερή. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, η Κίρκη, με τον καιρό ανέκτησε το βάρος και τη δύναμή της, ενώ το πιο σημαντικό ήταν ότι διατήρησε τον άγριο χαρακτήρα της και παρέμεινε επιφυλακτική απέναντι στον άνθρωπο – βασική προϋπόθεση για την επιστροφή της στο φυσικό περιβάλλον.

Η Κίρκη φέρει ειδικό κολάρο τηλεμετρίας, μέσω του οποίου η επιστημονική ομάδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ παρακολουθεί τις κινήσεις της μετά την επανένταξη. Τα πρώτα δεδομένα είναι ενθαρρυντικά και η παρακολούθησή της θα συνεχιστεί, ώστε να αξιολογείται η προσαρμογή της στη φύση.

Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα Large Carnivore Connect, που υλοποιείται με την υποστήριξη του Prespa Ohrid Nature Trust (PONT) και έχει ως στόχο τη διατήρηση της οικολογικής συνδεσιμότητας για τα μεγάλα σαρκοφάγα στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή Πρεσπών-Αχρίδας. Η παρακολούθηση της Κίρκης μετά την επανένταξη, μέσω τηλεμετρίας, συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των μετακινήσεων και της προσαρμογής των αρκούδων στο φυσικό περιβάλλον.

