ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 11:51
28.05.2026 09:40

Η επικίνδυνη σχέση της κλιματικής αλλαγής με τα αντιβιοτικά

Η εικόνα είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης

Η κλιματική κρίση δεν απειλεί μόνο το περιβάλλον, αλλά φαίνεται πως επιταχύνει και μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία: την αντοχή στα αντιβιοτικά.

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η κλιματική αλλαγή συνδέεται με παγκόσμια αύξηση 10% στα γονίδια αντοχής στα αντιβιοτικά της σαλμονέλας την περίοδο 1940-2023. όπως σημειώνει ο Guardian.

Η αντοχή στα αντιβιοτικά θεωρείται μία από τις ταχύτερα αυξανόμενες απειλές για την παγκόσμια υγεία. Μπορεί να επηρεάσει ανθρώπους κάθε ηλικίας, σε οποιαδήποτε χώρα, και ήδη εκτιμάται ότι προκαλεί περισσότερους από 1 εκατομμύριο θανάτους κάθε χρόνο.

Η νέα μελέτη, με επικεφαλής ερευνητές από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Αυστραλία, την Ελβετία και την Κίνα, εξετάζει πώς η κλιματική αλλαγή συνδέεται με την αυξανόμενη αντοχή στα αντιβιοτικά στη σαλμονέλα, ένα από τα πιο κοινά βακτηριακά νοσήματα στον κόσμο.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Lancet Planetary Health και είναι η πρώτη του είδους της.

Δεν φταίνε μόνο τα αντιβιοτικά

Οι βασικοί παράγοντες της αντοχής στα αντιβιοτικά παραμένουν η υπερβολική και η λανθασμένη χρήση τους. Όμως, σύμφωνα με τους ερευνητές, η κλιματική αλλαγή φαίνεται πως επιδεινώνει το πρόβλημα.

Όπως αναφέρουν οι συγγραφείς της μελέτης, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η κλιματική αλλαγή λειτουργεί ως «επιταχυντική δύναμη» στην παγκόσμια εξάπλωση της μικροβιακής αντοχής.

Η άνοδος της θερμοκρασίας και οι αλλαγές στα πρότυπα βροχοπτώσεων φαίνεται ότι επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα βακτήρια επιβιώνουν, μεταλλάσσονται και εξαπλώνονται. Αυτό μπορεί να αυξήσει και την ανταλλαγή γονιδίων αντοχής στα αντιβιοτικά.

Ανάλυση σε πάνω από 480.000 δείγματα σαλμονέλας

Για τη μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν τα γονιδιώματα περισσότερων από 480.000 δειγμάτων σαλμονέλας από 139 χώρες, τα οποία είχαν συλλεχθεί από το 1940 έως το 2023.

Στη συνέχεια συνέκριναν τα επίπεδα των γονιδίων αντοχής στα αντιβιοτικά με τις μεταβολές στη μέση θερμοκρασία και στις βροχοπτώσεις με την πάροδο του χρόνου.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αντοχή στα αντιβιοτικά δεν αυξάνεται απλώς σταθερά όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αντίθετα, ο αριθμός των γονιδίων αντοχής μεταβάλλεται με πιο σύνθετο τρόπο, ανάλογα τόσο με τη θερμοκρασία όσο και με τις βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό δείχνει ότι οι περιβαλλοντικές αλλαγές μπορούν να επιταχύνουν τον τρόπο με τον οποίο τα βακτήρια προσαρμόζονται στα αντιβιοτικά.

Σε ποιες περιοχές καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Η μελέτη διαπίστωσε ότι στο 82% των χωρών που εξετάστηκαν καταγράφηκε αύξηση στα γονίδια αντοχής στα αντιβιοτικά στη σαλμονέλα.

Οι ισχυρότερες αυξήσεις που συνδέονται με το κλίμα εντοπίστηκαν στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Ακολούθησαν η Νότια Ασία και η υποσαχάρια Αφρική.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η μελέτη δείχνει σύνδεση ανάμεσα στην κλιματική αλλαγή και την αντοχή στα αντιβιοτικά στη σαλμονέλα, χωρίς όμως να αποδεικνύει ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί άμεσα την αύξηση.

«Καμπανάκι» για τη δημόσια υγεία

Οι συγγραφείς της μελέτης τονίζουν ότι τα ευρήματα αναδεικνύουν την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η κλιματική αλλαγή στις παγκόσμιες προσπάθειες αντιμετώπισης της αντοχής στα αντιβιοτικά.

Όπως σημειώνουν, η επείγουσα δράση για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, σε συνδυασμό με την υπεύθυνη χρήση αντιβιοτικών και τη βελτιωμένη επιτήρηση των ασθενειών, θα είναι καθοριστικής σημασίας για να περιοριστεί η μελλοντική εξάπλωση της μικροβιακής αντοχής.

Η μελέτη, σύμφωνα με τους ερευνητές, παρέχει «ισχυρές αποδείξεις» ότι η κλιματική αλλαγή συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο αντοχής στα αντιβιοτικά.

