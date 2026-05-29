Forbes: Η λίστα με τις 30 πολυτιμότερες ομάδες στον κόσμο – Χωρίς εκπλήξεις η κορυφή

Τη λίστα με τις πολυτιμότερες ομάδες στον κόσμο για το 2025 παρουσίασε το Forbes. Στην κορυφή βρέθηκε για ακόμα μία χρονιά η Ρεάλ Μαδρίτης, με την αξία της να αγγίζει τα 9,5 δισ δολάρια.

Μία θέση πίσω αλλά με μεγάλη διαφορά βρέθηκε ο αιώνιος αντίπαλος της Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα. Η αξία της άγγιξε τα 7,5 δισ δολάρια.

Στην 3η θέση συναντάμε τους «Κόκκινος διαβόλους» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με αξία 7,2 δισ δολάρια.

1. Ρεάλ Μαδρίτης

Αξία: $9,5 δισ. | Πρωτάθλημα: La Liga | Ετήσια μεταβολή: 41% | Έσοδα: $1,265 δισ.| Ιδιοκτήτες: Μέλη του συλλόγου

2. Μπαρτσελόνα

Αξία: $7,5 δισ. | Πρωτάθλημα: La Liga | Ετήσια μεταβολή: 33% | Έσοδα: $1,063 δισ. | Ιδιοκτήτες: Μέλη του συλλόγου

3. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Αξία: $7,2 δισ. | Πρωτάθλημα: Premier League | Ετήσια μεταβολή: 9% | Έσοδα: $865 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Οικογένεια Glazer, Jim Ratcliffe

4. Λίβερπουλ

Αξία: $6,2 δισ. | Πρωτάθλημα: Premier League | Ετήσια μεταβολή: 15% | Έσοδα: $911 εκατ. | Ιδιοκτήτες: John Henry, Tom Werner

5. Παρί Σεν Ζερμέν

Αξία: $5,8 δισ.| Πρωτάθλημα: Ligue 1 | Ετήσια μεταβολή: 26% | Έσοδα: $912 εκατ. | Ιδιοκτήτης: Qatar Sports Investments

6. Μπάγερν Μονάχου

Αξία: $5,7 δισ. | Πρωτάθλημα: Bundesliga | Ετήσια μεταβολή: 12% | Έσοδα: $938 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Μέλη του συλλόγου

7. Μάντσεστερ Σίτι

Αξία: $5,5 δισ. | Πρωτάθλημα: Premier League | Ετήσια μεταβολή: 4% | Έσοδα: $900 εκατ. | Ιδιοκτήτης: Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan

8. Άρσεναλ

Αξία: $5,4 δισ. | Πρωτάθλημα: Premier League | Ετήσια μεταβολή: 59% | Έσοδα: $895 εκατ. | Ιδιοκτήτης: Stanley Kroenke

9. Τσέλσι

Αξία: $4,2 δισ. | Πρωτάθλημα: Premier League | Ετήσια μεταβολή: 29% | Έσοδα: $637 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Todd Boehly, Clearlake Capital

10. Τότεναμ

Αξία: $3 δισ. | Πρωτάθλημα: Premier League | Ετήσια μεταβολή: -9% | Έσοδα: $733 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Οικογένεια Joseph Lewis, Daniel Levy

11. Ατλέτικο Μαδρίτης

Αξία: $2,95 δισ. | Πρωτάθλημα: La Liga | Ετήσια μεταβολή: 74% | Έσοδα: $488 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Apollo Sports Capital, Quantum Pacific, Ares Management

12. Γιουβέντους

Αξία: $2,4 δισ. | Πρωτάθλημα: Serie A | Ετήσια μεταβολή: 12% | Έσοδα: $458 εκατ. | Ιδιοκτήτης: Οικογένεια Agnelli

13. Μπορούσια Ντόρτμουντ

Αξία: $2,2 δισ. | Πρωτάθλημα: Bundesliga | Ετήσια μεταβολή: 7% | Έσοδα: $579 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Bernd Geske, Evonik Industries

14. Μίλαν

Αξία: $1,85 δισ. | Πρωτάθλημα: Serie A | Ετήσια μεταβολή: 23% | Έσοδα: $447 εκατ. | Ιδιοκτήτης: RedBird Capital Partners

15. Ίντερ

Αξία: $1,8 δισ. | Πρωτάθλημα: Serie A | Ετήσια μεταβολή: 57% | Έσοδα: $586 εκατ. | Ιδιοκτήτης: Oaktree Capital Management

16. Άστον Βίλα

Αξία: $1,4 δισ. | Πρωτάθλημα: Premier League | Ετήσια μεταβολή: 56% | Έσοδα: $490 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Wes Edens, Nassef Sawiris

17. Ίντερ Μαϊάμι

Αξία: $1,35 δισ. | Πρωτάθλημα: MLS | Ετήσια μεταβολή: 13% | Έσοδα: $200 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Jorge Mas, Jose Mas, David Beckham

18. Λος Άντζελες FC

Αξία: $1,32 δισ. | Πρωτάθλημα: MLS | Ετήσια μεταβολή: 6% | Έσοδα: $167 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Bennett Rosenthal, Brandon Beck, Larry Berg, Peter Guber

19. Νιούκαστλ

Αξία: $1,25 δισ. | Πρωτάθλημα: Premier League | Ετήσια μεταβολή: 14% | Έσοδα: $435 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Saudi Arabia Public Investment Fund

20. LA Γκάλαξι

Αξία: $1,08 δισ. | Πρωτάθλημα: MLS | Ετήσια μεταβολή: 8% | Έσοδα: $106 εκατ. | Ιδιοκτήτης: Philip Anschutz

21. Νιου Γιορκ Σίτι FC

Αξία: $1,02 δισ. | Πρωτάθλημα: MLS | Ετήσια μεταβολή: 17% | Έσοδα: $90 εκατ. | Ιδιοκτήτης: City Football Group (Sheikh Mansour)

22. Ατλάντα Γιουνάιτεντ FC

Αξία: $1 δισ. | Πρωτάθλημα: MLS | Ετήσια μεταβολή: 3% | Έσοδα: $105 εκατ. | Ιδιοκτήτης: Arthur Blank

23. Μπενφίκα

Αξία: $960 εκατ. | Πρωτάθλημα: Primeira Liga | Ετήσια μεταβολή: [Δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία] | Έσοδα: $252 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Μέλη του συλλόγου

24. Ρόμα

Αξία: $940 εκατ. | Πρωτάθλημα: Serie A | Ετήσια μεταβολή: 16% | Έσοδα: $242 εκατ. | Ιδιοκτήτης: Friedkin Group

25. Έβερτον

Αξία: $930 εκατ. | Πρωτάθλημα: Premier League | Ετήσια μεταβολή: [Δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία] | Έσοδα: $255 εκατ. | Ιδιοκτήτης: Friedkin Group

26. Φούλαμ

Αξία: $920 εκατ. | Πρωτάθλημα: Premier League | Ετήσια μεταβολή: 8% | Έσοδα: $253 εκατ. | Ιδιοκτήτης: Shahid Khan

27. Μπράιτον

Αξία: $910 εκατ. | Πρωτάθλημα: Premier League | Ετήσια μεταβολή: 6% | Έσοδα: $295 εκατ. | Ιδιοκτήτης: Tony Bloom

28. Στουτγκάρδη

Αξία: $880 εκατ. | Πρωτάθλημα: Bundesliga | Ετήσια μεταβολή: [Δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία] | Έσοδα: $323 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Μέλη του συλλόγου

29. Σιάτλ Σάουντερς

Αξία: $860 εκατ. | Πρωτάθλημα: MLS | Ετήσια μεταβολή: 8% | Έσοδα: $100 εκατ. | Ιδιοκτήτης: Adrian Hanauer

30. Όστιν FCΑξία: $855 εκατ. | Πρωτάθλημα: MLS | Ετήσια μεταβολή: 4% | Έσοδα: $94 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Anthony Precourt, Eddie Margain

