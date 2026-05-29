ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 20:02
29.05.2026 19:25

Forbes: Η λίστα με τις 30 πολυτιμότερες ομάδες στον κόσμο – Χωρίς εκπλήξεις η κορυφή

Τη λίστα με τις πολυτιμότερες ομάδες στον κόσμο για το 2025 παρουσίασε το Forbes. Στην κορυφή βρέθηκε για ακόμα μία χρονιά η Ρεάλ Μαδρίτης, με την αξία της να αγγίζει τα 9,5 δισ δολάρια.

Μία θέση πίσω αλλά με μεγάλη διαφορά βρέθηκε ο αιώνιος αντίπαλος της Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα. Η αξία της άγγιξε τα 7,5 δισ δολάρια.

Στην 3η θέση συναντάμε τους «Κόκκινος διαβόλους» της  Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με αξία 7,2 δισ δολάρια. 

  • 1. Ρεάλ Μαδρίτης
  • Αξία: $9,5 δισ. | Πρωτάθλημα: La Liga | Ετήσια μεταβολή: 41% | Έσοδα: $1,265 δισ.| Ιδιοκτήτες: Μέλη του συλλόγου
  • 2. Μπαρτσελόνα
  • Αξία: $7,5 δισ. | Πρωτάθλημα: La Liga | Ετήσια μεταβολή: 33% | Έσοδα: $1,063 δισ. | Ιδιοκτήτες: Μέλη του συλλόγου
  • 3. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
  • Αξία: $7,2 δισ. | Πρωτάθλημα: Premier League | Ετήσια μεταβολή: 9% | Έσοδα: $865 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Οικογένεια Glazer, Jim Ratcliffe
  • 4. Λίβερπουλ
  • Αξία: $6,2 δισ. | Πρωτάθλημα: Premier League | Ετήσια μεταβολή: 15% | Έσοδα: $911 εκατ. | Ιδιοκτήτες: John Henry, Tom Werner
  • 5. Παρί Σεν Ζερμέν
  • Αξία: $5,8 δισ.| Πρωτάθλημα: Ligue 1 | Ετήσια μεταβολή: 26% | Έσοδα: $912 εκατ.  | Ιδιοκτήτης: Qatar Sports Investments
  • 6. Μπάγερν Μονάχου
  • Αξία: $5,7 δισ. | Πρωτάθλημα: Bundesliga | Ετήσια μεταβολή: 12% | Έσοδα: $938 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Μέλη του συλλόγου
  • 7. Μάντσεστερ Σίτι
  • Αξία: $5,5 δισ. | Πρωτάθλημα: Premier League | Ετήσια μεταβολή: 4% | Έσοδα: $900 εκατ. | Ιδιοκτήτης: Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan
  • 8. Άρσεναλ
  • Αξία: $5,4 δισ. | Πρωτάθλημα:  Premier League | Ετήσια μεταβολή: 59% | Έσοδα: $895 εκατ. | Ιδιοκτήτης: Stanley Kroenke
  • 9. Τσέλσι
  • Αξία: $4,2 δισ. | Πρωτάθλημα: Premier League | Ετήσια μεταβολή: 29% | Έσοδα: $637 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Todd Boehly, Clearlake Capital
  • 10. Τότεναμ
  • Αξία: $3 δισ. | Πρωτάθλημα: Premier League | Ετήσια μεταβολή: -9% | Έσοδα: $733 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Οικογένεια Joseph Lewis, Daniel Levy
  • 11. Ατλέτικο Μαδρίτης
  • Αξία: $2,95 δισ. | Πρωτάθλημα: La Liga | Ετήσια μεταβολή: 74% | Έσοδα: $488 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Apollo Sports Capital, Quantum Pacific, Ares Management
  • 12. Γιουβέντους
  • Αξία: $2,4 δισ. | Πρωτάθλημα: Serie A | Ετήσια μεταβολή: 12% | Έσοδα: $458 εκατ. | Ιδιοκτήτης: Οικογένεια Agnelli 
  • 13. Μπορούσια Ντόρτμουντ
  • Αξία: $2,2 δισ. | Πρωτάθλημα: Bundesliga | Ετήσια μεταβολή: 7% | Έσοδα: $579 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Bernd Geske, Evonik Industries
  • 14. Μίλαν
  • Αξία: $1,85 δισ. | Πρωτάθλημα: Serie A | Ετήσια μεταβολή: 23% | Έσοδα: $447 εκατ. | Ιδιοκτήτης: RedBird Capital Partners
  • 15. Ίντερ
  • Αξία: $1,8 δισ. | Πρωτάθλημα: Serie A | Ετήσια μεταβολή: 57% | Έσοδα: $586 εκατ. | Ιδιοκτήτης: Oaktree Capital Management
  • 16. Άστον Βίλα
  • Αξία: $1,4 δισ. | Πρωτάθλημα: Premier League | Ετήσια μεταβολή: 56% | Έσοδα: $490 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Wes Edens, Nassef Sawiris
  • 17. Ίντερ Μαϊάμι
  • Αξία: $1,35 δισ. | Πρωτάθλημα: MLS | Ετήσια μεταβολή: 13% | Έσοδα: $200 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Jorge Mas, Jose Mas, David Beckham
  • 18. Λος Άντζελες FC
  • Αξία: $1,32 δισ. | Πρωτάθλημα: MLS | Ετήσια μεταβολή: 6% | Έσοδα: $167 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Bennett Rosenthal, Brandon Beck, Larry Berg, Peter Guber
  • 19. Νιούκαστλ
  • Αξία: $1,25 δισ. | Πρωτάθλημα: Premier League | Ετήσια μεταβολή: 14% | Έσοδα: $435 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Saudi Arabia Public Investment Fund
  • 20. LA Γκάλαξι
  • Αξία: $1,08 δισ. | Πρωτάθλημα: MLS | Ετήσια μεταβολή: 8% | Έσοδα: $106 εκατ. | Ιδιοκτήτης: Philip Anschutz
  • 21. Νιου Γιορκ Σίτι FC
  • Αξία: $1,02 δισ. | Πρωτάθλημα: MLS | Ετήσια μεταβολή: 17% | Έσοδα: $90 εκατ. | Ιδιοκτήτης: City Football Group (Sheikh Mansour)
  • 22. Ατλάντα Γιουνάιτεντ FC
  • Αξία: $1 δισ. | Πρωτάθλημα: MLS | Ετήσια μεταβολή: 3% | Έσοδα: $105 εκατ. | Ιδιοκτήτης: Arthur Blank
  • 23. Μπενφίκα
  • Αξία: $960 εκατ. | Πρωτάθλημα: Primeira Liga | Ετήσια μεταβολή: [Δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία] | Έσοδα: $252 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Μέλη του συλλόγου
  • 24. Ρόμα
  • Αξία: $940 εκατ. | Πρωτάθλημα: Serie A | Ετήσια μεταβολή: 16% | Έσοδα: $242 εκατ. | Ιδιοκτήτης: Friedkin Group
  • 25. Έβερτον
  • Αξία: $930 εκατ. | Πρωτάθλημα: Premier League | Ετήσια μεταβολή: [Δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία] | Έσοδα: $255 εκατ. | Ιδιοκτήτης: Friedkin Group
  • 26. Φούλαμ
  • Αξία: $920 εκατ. | Πρωτάθλημα: Premier League | Ετήσια μεταβολή: 8% | Έσοδα: $253 εκατ. | Ιδιοκτήτης: Shahid Khan
  • 27. Μπράιτον
  • Αξία: $910 εκατ. | Πρωτάθλημα: Premier League | Ετήσια μεταβολή: 6% | Έσοδα: $295 εκατ. | Ιδιοκτήτης: Tony Bloom
  • 28. Στουτγκάρδη
  • Αξία: $880 εκατ. | Πρωτάθλημα: Bundesliga | Ετήσια μεταβολή: [Δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία] | Έσοδα: $323 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Μέλη του συλλόγου
  • 29. Σιάτλ Σάουντερς
  • Αξία: $860 εκατ. | Πρωτάθλημα: MLS | Ετήσια μεταβολή: 8% | Έσοδα: $100 εκατ. | Ιδιοκτήτης: Adrian Hanauer
  • 30. Όστιν FCΑξία: $855 εκατ.  | Πρωτάθλημα: MLS | Ετήσια μεταβολή: 4% | Έσοδα: $94 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Anthony Precourt, Eddie Margain

ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε ξανά ο Πηνειός (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τριήμερο στο… κρατητήριο για μεθυσμένο οδηγό που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζό – Δίωξη για κακούργημα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός σε Μπαρτζώκα: «Πέρα από παράφωνος, σταμάτα να γίνεσαι και παραχαράκτης της ιστορίας»

MEDIA

Οπερ έδει δείξαι για Κοσιώνη, πρωινάδικα στην εποχή του streaming, τελικός CHL σε ώρα απεριτίφ και «The Voice» μέσω Premier League…

ΚΟΣΜΟΣ

Mango: Βίντεο από παλαιότερη πτώση του Ισάκ Άντικ επιστρατεύει η υπεράσπιση του γιου του

ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Της εξόρυξης το… κάγκελο - Γιατί μπαινοβγαίνουν οι πετρελαϊκές στα «οικόπεδα» από την Κρήτη στο Ιόνιο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φεύγουν μαζικά για σύνταξη πριν έρθουν τα δύσκολα με όρια ηλικίας και νέες αλλαγές

