Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στη Βουδαπέστη για το τελικό του Champions League – Οι προβλέψεις του για το σκορ Παρί – Άρσεναλ

Μετά τον τελικό της Euroleague, που παρακολούθησε εμφανώς ευδιάθετος τον αγωνα μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ταξίδεψε στη Βουδαπέστη για να δει από κοντά και τον τελικό του Champions League μεταξύ της Άρσεναλ και της Παρί Σεν Ζερμέν.



Την Άρσεναλ υποστήριζε από μικρός και την Παρί την επισκέφτηκε πριν από 1,5 χρόνο όταν βρέθηκε στην Ευρώπη με τους Μπακς.





Ο Greek Freak τον Ιανουάριο του 2024 είχε έρθει στο Παρίσι για τον αγώνα με τους Χόρνετς και στην επίσημη συνέντευξη Τύπου είχε παραδεχθεί: «Μου αρέσει πραγματικά το ποδόσφαιρο, υποστήριζα την Άρσεναλ όταν ήμουν μικρός. Ο πατέρας μου έπαιζε επίσης ποδόσφαιρο… Έπαιξα για πρώτη φορά σε ηλικία 9 ετών ως τα 12, όταν ασχολήθηκα με το μπάσκετ. Όποτε παίζω FIFA, παίρνω την Παρί. Είμαι μεγάλος φαν του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς».



Τώρα θα δει τις δύο ομάδες να κοντράρονται για το στέμμα της πρωταθλήτριας Ευρώπης και στις φωτογραφίες που ανέβασε από τη Βουδαπέστη έδειξε την ξεκάθαρη προτίμηση του για την Άρσεναλ καθώς προέβλεψε την επικράτηση της με 2-1 ενώ μιμήθηκε και τον πανηγυρισμ;O του Σουηδού επιθετικού της ομάδας Βίκτορ Γιόκερες.

