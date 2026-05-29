Οπερ έδει δείξαι για Κοσιώνη, πρωινάδικα στην εποχή του streaming, τελικός CHL σε ώρα απεριτίφ και «The Voice» μέσω Premier League…

Reductio ad absurdum το επόμενο βήμα για τη Σια, οσονούπω

Οι επαφές γνωστές από καιρό. Ο ορίζοντας πλέον είναι ανοιχτός για την Σία Κοσιώνη. Η ροπή για το επόμενο επαγγελματικό βήμα της με βόρειο προσανατολισμό ενισχύεται από το γεγονός ότι στον ΑΝΤ1 από την προηγούμενη εβδομάδα ανέλαβε- και τυπικά- επιτελικά καθήκοντα και αρμοδιότητες ο άνθρωπος ο οποίος τα προηγούμενα επτάμιση χρόνια βρισκόταν στο κοντρόλ των ειδήσεων του ΣΚΑΪ, όταν εκείνη ήταν στο πλατό για το κεντρικό δελτίο: Ο Βασίλης Παπαδρόσος.

Για τον οποίο η Κοσιώνη, όταν εκείνος αποχώρησε από τον σταθμό του Φαλήρου, έκανε ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια που έσταζε μέλι και έγινε viral.

Εκτιμάται πως η Κοσιώνη στην «επόμενη μέρα» θα συνεχίσει στις επάλξεις της ενημέρωσης, με διαφοροποιημένο ρόλο αλλά και σχέση με την κάλυψη της επικαιρότητας.

Το streaming θέτει τις δικές του προδιαγραφές για τα πρωινάδικα

Για το περιεχόμενο της πρωινής- μεσημεριανής ζώνης προγραμμάτων των ελληνικών καναλιών φαίνεται, για την ώρα, πως υπάρχει περιθώριο χρόνου για το «πέρασμα» στην ψηφιακή εποχή και την εναρμόνιση με τις ανάγκες που έχουν οι ιντερνετικές πλατφόρμες συνδρομητικές ή ελεύθερης πρόσβασης.

Στις πλατφόρμες περιεχομένου διαρκούς ροής (streaming/live platforms), όπως για παράδειγμα το YouTube -λογίζεται ήδη ως ο βασιλιάς των όλων των ΜΜΕ-, το Twitch ή το Tik Tok live, έχουν εμφανιστεί μορφές που μοιάζουν πολύ με τα κλασικά «πρωινάδικα» και «μεσημεριανάδικα» της τηλεόρασης, αλλά με διαφορετική αισθητική και λειτουργία. Στον κύκλο αυτό, ακολουθώντας αναπόφευκτα την τάση, μπήκε και το Netflix. Διαθέτει πλέον καθημερινή πρωινή εκπομπή-«The Breakfast Club».

Τέτοιες εκπομπές δεν έχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τα «συστατικά» (παρουσιαστή & πάνελ) και τη δομή τους (σχολιασμό επικαιρότητας τύπου «να χουμε να λέμε», lifestyle περιεχόμενο, συνεντεύξεις κλπ) όμως διαθέτουν το λεγόμενο στην γλώσσα τους reaction περιεχόμενο, απευθείας διάλογο (live chat) με το κοινό και διάρκεια αρκετών ωρών. Υπάρχουν επίσης τα podcasts με παρουσία κοινού στο πλατό, αλλά και ενημερωτικές εκπομπές. Σε πλατφόρμες όπως το Tik Tok υπάρχουν δημιουργοί περιεχομένου που κάνουν «πρωινή παρέα», άλλοι επικεντρώνονται στη μαγειρική, άλλοι στήνουν συζητήσεις για την επικαιρότητα ή κάνουν… χαλαρές εκπομπές αναγνωρίσιμες στις ΗΠΑ ως «afternoon hungouts» με σταθερούς φόλοουερς. Η τυπολογία τέτοιων εκπομπών δεν καταργείται, όπως υποστηρίζεται, αλλά προσαρμόζεται στην ιντερνετική συνθήκη και μετασχηματίζεται σε creator- driven live media, που σημαίνει ότι το περιεχόμενο και η «εκπομπή» οργανώνονται γύρω από τον ίδιο τον δημιουργό (creator) και εκείνους στους οποίους απευθύνεται και όχι γύρω από έναν τηλεοπτικό σταθμό.

Τώρα τι θα συμβεί όταν εμφανιστεί η πρώτη ιδιωτική ιντερνετική πλατφόρμα ροής περιεχομένου, joint venture των πέντε σταθμών εθνικής εμβέλειας είναι ένα θέμα προς διερεύνηση.

Η τάση που αναπτύσσεται καθιστά το «ολόκληρη η εκπομπή» του γραμμικού καναλιού λιγότερο σημαντικό στην πλατφόρμα. Στην ιεράρχηση εκτιμάται ότι θα βρεθούν ψηλά μικρής διάρκειας βιντεο, viral αποσπάσματα, περιεχόμενο με εμπλοκή του κοινού.

Το πρωινάδικο πιθανόν να πάψει να υφίσταται στην κλασική φόρμα του. Η διάρκεια του μπορεί να είναι πέραν του καθιερωμένου. Θα μετεξελιχθεί σύμφωνα με εκτιμήσεις σε: clips όλη μέρα, περιεχόμενο από τα παρασκήνια/παραλειπόμενα, livestreams, vertical video(για θέαση από κινητά), διαδραστικές δημοσκοπήσεις (όπως εκείνα που πραγματοποιούνται στο «ράδιο αρβύλα», ενδεικτικά) και κουβεντούλα με το κοινό (community chat).

Εν ολίγοις τα πρωινάδικα- μεσημεριανάδικα θα μεταλλαχθούν σε συνεχή ροή περιεχομένου αντί για «εκπομπή που αρχίζει και τελειώνει». Το σημαντικό είναι πως το livestreaming μετατρέπει τον θεατή από παθητικό δέκτη που απλώς καταναλώνει, σε ενεργό, συμμετέχοντα. Είναι κι αυτό μια πρόκληση.

Οι αριθμοί της Eurovision για την ΕΡΤ

Κέρδη άνευ επενδύσεων δεν υπάρχουν. Αυτό έπραξε η ΕΡΤ και για την εκπροσώπηση στην φετινή- 70η– Eurovision. Η εταιρεία ενημέρωσε προσφάτως ότι τα κέρδη που κατέγραψε από την – συνολική κάλυψη- της Eurovision ανήλθαν σε 675.354 ευρώ και συνιστούν «επιβεβαίωση της «δυναμικής και της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού της δημόσιας τηλεόρασης».

Για τα κέρδη αυτά, τα οποία ήταν εξαπλάσια από τα περσινά (100.751 ευρώ), επενδύθηκε τουλάχιστον 1.066.302 ευρώ, σύμφωνα με αποφάσεις (κατά πλειοψηφία) του ΔΣ της εταιρείας για εγκρίσεις κονδυλίων αναρτημένες στη Διαύγεια.

Η ΕΡΤ αναλυτικά επένδυσε 587.409 ευρώ για την διοργάνωση «Sing for Greece» (δύο ημιτελικούς και τελικό), 287.155 για την εκπομπή «Eurovision weekly» , 36 επεισοδίων, δηλαδή «καθοδόν» για την Βιέννη, και 23.170 ευρώ για τις τρείς εκπομπές «Eurovision weekly» στις ισάριθμες ημέρες της ευρωπαϊκής διοργάνωσης και 168.568 ευρώ για τον «σχεδιασμό παραγωγής- παρουσίασης της ελληνικής συμμετοχής» στη διοργάνωση από την EMI που εκπροσωπεί τον Akylas.

Στην επένδυση της ΕΡΤ δεν προσμετρώνται τα πάγια, δηλαδή τέλος συμμετοχής στο διαγωνισμό (151.502 ευρώ). Έξοδα μετακίνησης, διαμονής, φιλοξενίας των μελών της 5μελούς διεθνούς επιτροπής που ήρθε στην Αθήνα για την διαδικασία του Εθνικού τελικού(6.750 ευρώ). Κόστος κυκλωμάτων (σε ελβετικό φράγκο) στο διάστημα 12-16 Μαΐου (21.771,75 ελβετικά φράγκα). Κόστος για τον θάλαμο (booth) των σχολιαστών για την παρουσίαση του διαγωνισμού από τη Βιέννη (10.670 ευρώ, πλέον ΦΠΑ στην ORF). Κόστος παραμονής και διαβίωσης προσωπικού της ΕΡΤ στο πλαίσιο του Promo Tour αλλά και στην τελική φάση της Eurovision(52.190 ευρώ για 15 άτομα).

Σε ώρα… απεριτίφ ο τελικός Champions League

Το Σάββατο (30/5) θα πραγματοποιηθεί ο τελικός του UEFA Champions League, ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Παρί Σεν Ζερμέν, στην Βουδαπέστη, στο Puskas Arena.

Εν αντιθέσει με προηγούμενους τελικούς του CHL ο φετινός θα διεξαχθεί απογευματιάτικα. Στις 19:00.

H UEFA αποφάσισε την αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής του αγώνα θεωρώντας ότι θα βοηθήσει στην ευκολότερη πρόσβαση στα Μέσα Μεταφοράς, κυρίως μετά το τέλος της αναμέτρησης, συνυπολογίζοντας επίσης την παράμετρο των μεθεόρτιων καθώς υποστηρίζεται πως οι φίλαθλοι θα έχουν μεγαλύτερη άνεση να συνεχίσουν τους πανηγυρισμούς τους σε επιχειρήσεις εστίασης της εκάστοτε πόλης. Το επιχείρημα έχει λογική, δεδομένου ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης η νυχτερινή ζωή… πατά φρένο μετά τις 21.00- 22.00, αλλά και διότι ανοίγει ευκαιρίες για ευρύτερη τηλεοπτική κάλυψη και προσέλκυση νεότερου κοινού.

«Με αυτή την αλλαγή, θέτουμε την εμπειρία των φιλάθλων στο επίκεντρο. Ο τελικός του Champions League αποτελεί κορωνίδα κάθε ποδοσφαιρικής σεζόν, και η νέα ώρα έναρξης θα τον καταστήσει ακόμη πιο προσιτό, ανοιχτό σε όλους και με μεγαλύτερο αντίκτυπο για όλους τους εμπλεκόμενους», δήλωσε ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

«Με τη σέντρα του τελικού σε απογευματινή ώρα, τα μονοήμερα ταξίδια γίνονται πιο εύκολα, μειώνεται το άγχος των εκδρομέων και επιτρέπει στους ποδοσφαιρικούς ταξιδιώτες να απολαύσουν την εμπειρία χωρίς να έχουν στο νου τους πώς θα προγραμματίσουν την επιστροφή τους μέσα στη νύχτα», εξήγησε ο Ρονάν Εβέν, επικεφαλής του δικτύου «Football Supporters Europe».

Απευθείας μεταδόσεις και ειδικές εκπομπές θα πραγματοποιήσουν Mega και Cosmote (Cosmote Sport1, Cosmote Sport 4K και Cosmote Sport Start).

Το πέταγμα της πεταλούδας και η συμπόρευση ΣΚΑΪ- Acun Medya

Η πόλη Χάλ (Hull), στο ανατολικό Γιορκσάιρ του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει την ποδοσφαιρική ομάδα Hull City Association Football Club με την χρυσοπορτολομαύρη εμφάνιση και έμβλημα το κεφάλι τίγρης- εξού και το προσωνύμιο της ομάδα «TheTigers» η οποία έχει έτος ίδρυσης το 1904.

Την σεζόν 2007-2008 ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην κορυφαία αγγλική κατηγορία ποδοσφαίρου, την Πρέμιερ Λιγκ. Χαρές και πανηγύρια τότε. Αλλά και τώρα. Έπειτα από εννέα χρόνια στην Championship η Χάλι Σίτι από του χρόνου επιστρέφει στα μεγάλα «σαλόνια» ποδοσφαίρου του Η.Β.. Στα ταμεία του αγγλικού ποδοσφαιρικού συλλόγου χάρη στον προβιβασμό θα κατευθυνθούν κατά εκτιμήσεις 205 εκατ. λίρες και εφόσον παραμείνει και την επόμενη σεζόν το ποσό θα διαμορφωθεί στα 365 εκατ. λίρες. Η άνοδος, ξανά, στην περίβλεπτη κατηγορία εκτιμάται ότι έχει την σημασία της για την διατήρηση της σχέσης συνεργασίας ΣΚΑΪ- Acun Medya. Ιδιοκτήτης της ομάδας εμφανίζεται η Acun Medya και πρόεδρος ο Ατζούν Ιλίτζαλι. Ο εν δυνάμει πακτωλός μέσω Hull city έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την εταιρεία ΜΜΕ του αεικίνητου και ακαταπόνητου Ιλίτζαλι η οποία φέρεται ότι αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο οικονομικές προκλήσεις. Ενδεικτικό είναι των προκλήσεων του προηγούμενου καιρού, μεταφέρουν παρατηρητές της εγχώριας μιντιακής πιάτσας και με γνώση στην σύμπραξη των δύο μερών, πως ο ΣΚΑΪ- πέρσι- είχε αναλάβει την εκτέλεση παραγωγής του «Big Brother» και- φέτος- του τηλεπαιχνιδιού «The Floor». Ανέφεραν προσφάτως πως δείκτης για όποια δρομολόγηση εξελίξεων θα ήταν το επόμενο «The Voice». Να όμως που έγινε γνωστό ότι την εκτέλεση παραγωγής του μουσικού σόου για πρόγραμμα του σταθμού της επόμενης σεζόν ανέλαβε η Acun Medya. «Τυχαίο; Δε νομίζω» ανέφερε «πηγή» με προσλαμβάνουσες…

Σημαντική επιτυχία για τον ελληνικό Τύπο η παραμονή στα κορυφαία ευρωπαϊκά όργανα εκπροσώπησης

Επανεξελέγη ομοφώνως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ENPA (European Newspaper Publishers’ Association – Ευρωπαϊκή Ένωση Εκδοτών Εφημερίδων), ο πρόεδρος της ΕΙΗΕΑ- εκδότης της Real News, Νίκος Χατζηνικολάου, στη γενική συνέλευση του φορέα που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

«Η επανεκλογή αυτή συνιστά σημαντική επιτυχία για τη χώρα μας και αναγνώριση του ενεργού ρόλου που διαδραματίζει η ελληνική εκδοτική κοινότητα στις ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν την ελευθερία του Τύπου, τη βιωσιμότητα των εκδοτικών οργανισμών και την προάσπιση των συμφερόντων των εκδοτών εφημερίδων», αναφέρει η ΕΙΗΕΑ μεταξύ άλλων στη σχετική ανακοίνωση της.

