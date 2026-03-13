«Νέος βασιλιάς όλων των Μέσων Ενημέρωσης» είναι ο τίτλος που αποδόθηκε στην ιντερνετική, ελεύθερης πρόσβασης, πλατφόρμα οπτικοακουστικού περιεχομένου πλέον με έντονα χαρακτηριστικά τηλεοπτικού οργανισμού και παραγωγού έπειτα από έρευνα της MoffettNathanson, μιας επιδραστικής εταιρείας χρηματοοικονομικών ερευνών και αναλύσεων του τομέα της Τεχνολογίας των ΜΜΕ και των Τηλεπικοινωνιών.

Τον προηγούμενο μήνα το YouTube ανακοίνωσε έσοδα άνω των 60 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τη μαμά εταιρεία, Alphabet. Τώρα η MoffettNathnson καταλήγει ότι τα έσοδα του ανέρχονται στα 62 δισ. δολάρια εντός του 2025, ξεπερνώντας έτσι την Walt Disney Co., η οποία είχε έσοδα 60.9 δισ. δολάρια πέρσι και σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται ο κερδοφόρος τομέας Εμπειριών της εταιρείας- τα θεματικά πάρκα της, δηλαδή.

Τα έσοδα από διαφημίσεις του YouTube έφτασαν τα 11,4 δισ. δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2025, με συνολικά έσοδα άνω των 40 δισ. δολαρίων για το έτος. Ωστόσο, διαθέτει επίσης μια τεράστια επιχείρηση συνδρομών, που περιλαμβάνει το YouTube Premium, το YouTube Music, τοNFL Sunday Ticket και την υπηρεσία πολυκαναλικών βίντεο YouTube TV.

Οι ανταγωνιστές του (Disney, Paramount, NBC, WBD) κατέγραψαν συνδυαστικά διαφημιστικά έσοδα 37,8 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με την ίδια έκθεση.

Τα διαφημιστικά έσοδα του YouTube για το 2025 ενισχύθηκαν κατά σχεδόν τέσσερα δισ. δολάρια σε σύγκριση με το 2024, ενώ τα μεγάλα στούντιο

σημείωσαν αντίστοιχα μείωση κατά 3 δισ.

Οι πληρωμένες συνδρομές αποτέλεσαν μεγάλο μέρος των συνολικών εσόδων της πλατφόρμας και, όσο πληθαίνουν οι συνδρομητές, τόσο προσελκύονται διαφημιζόμενοι στα πακέτα του YouTube, με διαδραστικές διαφημίσεις και shoppable περιεχόμενο.

«Τα επόμενα χρόνια, σε αντίθεση με σχεδόν όλα τα άλλα περιουσιακά στοιχεία που καλύπτουμε, πιστεύουμε ακράδαντα ότι το YouTube θα είναι ο κύριος παράγοντας/τροφοδοτης τόσο των θετικών όσο και των αρνητικών διαρθρωτικών παραγόντων που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες τεχνολογίας και μέσων ενημέρωσης.

Σε έναν κόσμο γεμάτο ανησυχίες σχετικά με τα επιχειρηματικά μοντέλα, η παγκόσμια εμβέλεια και οι καινοτόμες υπηρεσίες του YouTube δημιουργούν ένα ασυνήθιστα υψηλό τείχος», αναφέρει η ανάλυση της MoffettNathanson.

Διαβάστε επίσης:

Σχοινί κορδόνι η πρώτη θέση τηλεθέασης στον Alpha (11/3)

ANT1: Πρόωρο φινάλε για το στεγαστικό ριάλιτι «Flat Hunters»

ΕΡΤ3: Κόμβος για την ιστορία και εξέλιξη ελληνικών πόλεων χάρη στο ντοκιμαντέρ «Πόλεις»