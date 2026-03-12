Σχοινί κορδόνι η πρώτη θέση τηλεθέασης στον Alpha (11/3)

Για τρίτη συνεχόμενη μέρα με επίδοση πάνω από 15,5% ο Alpha και συνολική 10η ημέρα παραμονής στην πρώτη θέση προτιμήσεων των τηλεθεατών.

Κάτι-λίγο- «τσίμπησε» σε τηλεθέαση το Mega, αλλά η διαφορά με τον πρωτοπόρο Alpha παρέμεινε ίδια. Στο μεταξύ, άλμα τηλεθέασης από τη μία ημέρα στην επόμενη εμφάνισε στην επίδοση του ο ΑΝΤ1 και την Τετάρτη ελαχιστοποίησε την απόσταση που μεσολαβούσε από το Mega σε μόλις 0,2%.

Στο +1 έκλεισε την ημέρα το Star, ενώ ο ΣΚΑΪ είδε το μερίδιο του να περνά στην περιοχή των μονοψήφιων μεριδίων και να ελαττώνεται κατά τα σχεδόν δυόμιση ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με εκείνο που είχε αποκομίσει την ακριβώς προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης της Nielsen για τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας.

Βαθμιαία υποχώρηση καταγράφηκε εξάλλου, στη δυναμική του OPEN αλλά και του ΕΡΤNews, από την αρχή της εβδομάδας. Και οι δύο σταθμοί από τη Δευτέρα και μέχρι χθες απώλεσαν μισή ποσοστιαία μονάδα ο καθένας.

