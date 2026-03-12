search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026
12.03.2026 17:16

Σχοινί κορδόνι η πρώτη θέση τηλεθέασης στον Alpha (11/3)

12.03.2026 17:16
tileorasi

Για τρίτη συνεχόμενη μέρα με επίδοση πάνω από 15,5% ο Alpha και συνολική 10η ημέρα παραμονής στην πρώτη θέση προτιμήσεων των τηλεθεατών. 

Κάτι-λίγο- «τσίμπησε» σε τηλεθέαση το Mega, αλλά η διαφορά με τον πρωτοπόρο Alpha παρέμεινε ίδια. Στο μεταξύ, άλμα τηλεθέασης από τη μία ημέρα στην επόμενη εμφάνισε στην επίδοση του ο ΑΝΤ1 και την Τετάρτη ελαχιστοποίησε την απόσταση που μεσολαβούσε από το Mega  σε μόλις 0,2%.

Στο +1 έκλεισε την ημέρα το Star, ενώ ο ΣΚΑΪ είδε το μερίδιο του να περνά στην περιοχή των μονοψήφιων μεριδίων και να ελαττώνεται κατά τα σχεδόν δυόμιση ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με εκείνο που είχε αποκομίσει την ακριβώς προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης της Nielsen για τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας.

Βαθμιαία υποχώρηση καταγράφηκε εξάλλου, στη δυναμική του OPEN αλλά και του ΕΡΤNews, από την αρχή της εβδομάδας. Και οι δύο σταθμοί από τη Δευτέρα και μέχρι χθες απώλεσαν μισή ποσοστιαία μονάδα ο καθένας.

