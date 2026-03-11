Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 12 Μαρτίου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Ενεργειακός κλοιός για την Ελλάδα» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τα τρία σενάρια για την χώρα μας σε σχέση με τον πόλεμο και τα καύσιμα, ανάλογα με την εξέλιξη της σύγκρουσης, αλλά και για το ρωσικό αέριο και τον εκβιασμό του Πούτιν για άμεση διακοπή της ευρωπαϊκής τροφοδοσίας, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Η Ελλάδα σε ενεργειακό κλοιό – Η μεγάλη αβεβαιότητα και το στοίχημα της ρευστότητας – Πακέτο μέτρων «εκτάκτου ανάγκης» ανακοίνωσε η κυβέρνηση – Η λεπτή ισορροπία: γρήγορα αντανακλαστικά και δημοσιονομική πειθαρχία

ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Η «ιδανική» τιμή του πετρελαίου – Στα πόσα δολάρια ισορροπούν τα συμφέροντα παραγωγών, καταναλωτών και πετρελαϊκών – Στην αγορά πετρελαίου δεν υπάρχει μια «ιδανική» τιμή που να ικανοποιεί όλους

ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΕΥΡΩΠΗ: Νέα «μάχη» μεταξύ Βρυξελλών και Μόσχας – Το ρωσικό αέριο και η δυσκολία της «απεξάρτησης» μετά τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή – Γιατί ο Πούτιν απειλεί με άμεση διακοπή της ευρωπαϊκής τροφοδοσίας

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Αμυντική ακινησία εν μέσω πολέμου – Κρίσιμος παράγοντας για την κυβέρνηση η διάρκεια της σύρραξης – «Πάγωμα» πρωτοβουλιών μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΠΟΛΕΜΟΣ: Μητσοτάκης σε εγρήγορση λόγω του πολέμου – Τον… ζαλίζουν με εισηγήσεις για πολύ πρόωρη προσφυγή στις κάλπες – Όλο το βάρος πέφτει στη συγκράτηση του νέου κύματος ακρίβειας

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Ηχηρά μηνύματα για πόλεμο, ενέργεια και… κόμμα – «Ούτε αργά, ούτε νωρίς» το νέο εγχείρημα – Κρατάει «ζεστούς» τους «ανυπόμονους»

ΣΥΡΙΖΑ: Υψηλοί αντιπολιτευτικοί τόνοι με φόντο τη στρατηγική αμηχανία και τις εσωκομματικές τριβές – Κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή στις 21 Μαρτίου, όπου είναι πολύ πιθανό να συζητηθούν τα στρατηγικά ζητήματα

ΚΚΕ: Καταγγέλλει ενεργή εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο – «Οι βάσεις αυτές αποτελούν παράγοντα ανασφάλειας και κινδύνου για τον ελληνικό λαό»

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σοβαρή επιδείνωση της ιρανικής κρίσης – Την πολεμική βιομηχανία και τις δυνάμεις καταστολής του Ιράν στοχεύουν ΗΠΑ και Ισραήλ – Έντονος πλέον ο περιφερειακός χαρακτήρας της σύγκρουσης – Πώς εμπλέκονται Ευρωπαίοι, Ρωσία, Κίνα και Ουκρανία

ΙΡΑΝ: Οι Κούρδοι στο επίκεντρο της ιρανικής κρίσης – Το στρατιωτικό ατού του Τραμπ που μπορεί να γίνει παράγοντας πίεσης στην Τεχεράνη – Μια στρατηγική πίεσης κατά του Ιράν με αβέβαιη πρακτική εφαρμογή – Έντονη ευαισθησία των Ιρανών σε εθνική ακεραιότητα και κυριαρχία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Γεωπολιτική σκακιέρα και επισιτιστική ασφάλεια – Αύξηση κόστους στα βασικά αγαθά, καθώς τα τρόφιμα εργαλειοποιούνται διεθνώς – Η Ελλάδα οφείλει να ενισχύσει την ενεργειακή αυτονομία του πρωτογενούς τομέα

ΕΥΡΩΠΗ – ΠΥΡΗΝΙΚΑ: Η νέα γαλλική στρατηγική και τα σοβαρά ερωτήματα που εγείρει – Η Γηραιά Ήπειρος σε δίλημμα: μεγάλος παίκτης ή παρατηρητής – Η Ελλάδα, η εγγύηση ασφάλειας και το αντικίνητρο

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Άμυνα – Η επιτάχυνση λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και η ελληνική συμβολή – Ό,τι δομείται σήμερα θα υπάρχει και μετά την τρέχουσα κρίση – Η Τουρκία εισβάλλει εκ νέου στην κυπριακή επικράτεια

ΜΜΕ: Πόλεμος Paramount – Warner: κερδισμένοι, χαμένοι και ο άνθρωπος του Τραμπ

ΙΣΤΟΡΙΑ: Ισλαμική Αποικιοκρατία, Θρησκεία και Θεσμοί – Μέρος Δεύτερο: Ανδαλουσία: τζιχάντ και ταυτότητα

