ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 17:40
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.03.2026 16:27

Αυτά είναι τα 61 προϊόντα στα οποία μπαίνει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους: Από ρύζι και ψωμί του τοστ μέχρι πάνες και ζωοτροφές – Αναλυτικά η λίστα

11.03.2026 16:27
super market 66- new

61 βασικά είδη διαβίωσης, όχι μόνο τρόφιμα, περιλαμβάνει η λίστα αγαθών επί των οποίων εφαρμόζεται άμεσα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, στο πλαίσιο των μέτρων που ανακοινώθηκαν νωρίτερα από τους Κ. Χατζηδάκη, Στ. Παπασταύρου, Τ. Θεοδωρικάκο.

Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, η κυβέρνηση θέτει πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα.

Τα 61 προϊόντα τα οποία εντάχθηκαν στη λίστα, αφορούν τρόφιμα όπως ψωμί, ζυμαρικά, όσπρια, αλλαντικά, κρέας, γαλακτοκομικά, καθώς και βρεφικά προϊόντα (μωρομάντηλα, βρεφικό γάλα, πάνες), χαρτικά, αλλά και τροφές για ζώα.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν νωρίτερα από τα αρμόδια υπουργεία, θα ισχύσουν έως τις 30 Ιουνίου και αφορούν συνολικά τη βιομηχανία, τα σούπερ μάρκετ, τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και τα πρατήρια, με πλαφόν στα περιθώρια κέρδους και εντατικοποίηση των ελέγχων.

Τα πρόστιμα για παραβάσεις, μπορεί να φτάσουν ως και τα 5 εκατ. ευρώ.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε, ότι από την έναρξη ισχύος της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, δηλαδή αμέσως, δεν θα μπορεί κανείς να πωλεί ένα προϊόν από αυτά που ανέφερε με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο ποσοστό κέρδους ανά κωδικό από αυτό που είχε αυτός ο κωδικός κατά μέσο όρο το 2025.

Αναλυτικά ο κατάλογος των προϊόντων:

  1. Ρύζι
  2. Ψωμί για τοστ
  3. Ψωμί φρατζόλα
  4. Φρυγανιές
  5. Μακαρόνια τύπου σπαγγέτι
  6. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  7. Όσπρια (φακές)
  8. Όσπρια (φασόλια)
  9. Όσπρια (ρεβύθια)
  10. Πάριζα
  11. Γαλοπούλα (αλλαντικά)
  12. Κατεψυγμένα ψάρια
  13. Φρέσκα ψάρια
  14. Νωπό χοιρινό
  15. Νωπό κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου
  16. Νωπό μοσχάρι
  17. Νωπό κρέας από αρνί, κατσίκι ή πρόβατο
  18. Έτοιμα γεύματα (υπεραγορές)
  19. Γάλα φρέσκο πλήρες
  20. Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά
  21. Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες
  22. Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά
  23. Γάλα εβαπορέ
  24. Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις
  25. Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά
  26. Τυρί φέτα
  27. Λευκό τυρί
  28. Τυρί γκούντα
  29. Τυρί με χαμηλά λιπαρά
  30. Χυμός τομάτας διατηρημένος
  31. Αυγά
  32. Μαργαρίνες
  33. Βούτυρο αγελάδος
  34. Ελαιόλαδο
  35. Ηλιέλαιο
  36. Κατεψυγμένα λαχανικά
  37. Λευκή ζάχαρη
  38. Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς (π.χ. στέβια)
  39. Δημητριακά
  40. Κρέμα βρεφικής ηλικίας
  41. Γάλα βρεφικής ηλικίας
  42. Κάθε τύπου καφές (π.χ. ελληνικός, τύπου espresso σε κάψουλα, στιγμιαίος, γαλλικός)
  43. Σοκολάτες και σοκολατοειδή
  44. Μπισκότα
  45. Χυμός πορτοκάλι
  46. Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες)
  47. Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες
  48. Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι
  49. Χαρτί κουζίνας
  50. Χαρτί υγείας
  51. Οδοντόκρεμες
  52. Ξυριστικές μηχανές και ανταλλακτικά ξυριστικών μηχανών
  53. Σαμπουάν
  54. Σαπούνια σε στερεή και σε υγρή μορφή
  55. Αφρόλουτρα
  56. Πάνες ακράτειας
  57. Πάνες για μωρά
  58. Μωρομάντηλα
  59. Σαμπουάν για μωρά
  60. Τροφές για σκύλους
  61. Τροφές για γάτες

