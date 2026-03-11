Αυτά είναι τα 61 προϊόντα στα οποία μπαίνει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους: Από ρύζι και ψωμί του τοστ μέχρι πάνες και ζωοτροφές – Αναλυτικά η λίστα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
61 βασικά είδη διαβίωσης, όχι μόνο τρόφιμα, περιλαμβάνει η λίστα αγαθών επί των οποίων εφαρμόζεται άμεσα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, στο πλαίσιο των μέτρων που ανακοινώθηκαν νωρίτερα από τους Κ. Χατζηδάκη, Στ. Παπασταύρου, Τ. Θεοδωρικάκο.
Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, η κυβέρνηση θέτει πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα.
Τα 61 προϊόντα τα οποία εντάχθηκαν στη λίστα, αφορούν τρόφιμα όπως ψωμί, ζυμαρικά, όσπρια, αλλαντικά, κρέας, γαλακτοκομικά, καθώς και βρεφικά προϊόντα (μωρομάντηλα, βρεφικό γάλα, πάνες), χαρτικά, αλλά και τροφές για ζώα.
Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν νωρίτερα από τα αρμόδια υπουργεία, θα ισχύσουν έως τις 30 Ιουνίου και αφορούν συνολικά τη βιομηχανία, τα σούπερ μάρκετ, τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και τα πρατήρια, με πλαφόν στα περιθώρια κέρδους και εντατικοποίηση των ελέγχων.
Τα πρόστιμα για παραβάσεις, μπορεί να φτάσουν ως και τα 5 εκατ. ευρώ.
Ο Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε, ότι από την έναρξη ισχύος της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, δηλαδή αμέσως, δεν θα μπορεί κανείς να πωλεί ένα προϊόν από αυτά που ανέφερε με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο ποσοστό κέρδους ανά κωδικό από αυτό που είχε αυτός ο κωδικός κατά μέσο όρο το 2025.
Διαβάστε επίσης:
Πλαφόν στα καύσιμα και στα περιθώρια κέρδους προϊόντων σούπερ μάρκετ – Κέρδη για βενζίνη και diesel κίνησης
Η κρίση στη Μέση Ανατολή απογειώνει το κόστος καυσίμων και φέρνει αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια
Φορολογικές δηλώσεις: Τι αλλάζει στο Ε1, ποιοι γλιτώνουν τεκμήρια και πληρώνουν λιγότερο φόρο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.