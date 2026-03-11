Φορολογικές δηλώσεις: Τι αλλάζει στο Ε1, ποιοι γλιτώνουν τεκμήρια και πληρώνουν λιγότερο φόρο

Η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το 2026 ξεκινά στις 16 Μαρτίου, με το νέο έντυπο Ε1 να περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν εκατομμύρια φορολογούμενους. Οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως τα τεκμήρια διαβίωσης, τις δηλώσεις ελεύθερων επαγγελματιών και τις περιπτώσεις οικογενειών με ενήλικα εξαρτώμενα παιδιά που αποκτούν δικό τους εισόδημα.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ θα παραμείνει ανοικτή έως τις 15 Ιουλίου και στο διάστημα αυτό περίπου 9 εκατομμύρια πολίτες θα κληθούν να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση. Παράλληλα, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι – κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι – θα βρουν στο σύστημα τη δήλωσή τους ήδη προσυμπληρωμένη και προεκκαθαρισμένη, γεγονός που απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία.

Οι φετινές αλλαγές στο έντυπο Ε1 στοχεύουν κυρίως στη μείωση των τεκμαρτών επιβαρύνσεων και στην αντιμετώπιση περιπτώσεων όπου το τεκμαρτό εισόδημα οδηγούσε σε υψηλότερο φόρο από τον πραγματικό. Σε αρκετές περιπτώσεις περιορίζεται η επίδραση των τεκμηρίων που συνδέονται με κατοικίες, αυτοκίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, ενώ θεσπίζονται και νέες εξαιρέσεις.

Οι βασικές αλλαγές που πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

Το νέο έντυπο περιλαμβάνει επιπλέον κωδικούς αλλά και τροποποιήσεις σε ήδη υπάρχοντες, με στόχο να αποτυπώνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι πραγματικές συνθήκες κάθε φορολογούμενου.

1. Απαλλαγή από τεκμήρια για νέες μητέρες επαγγελματίες

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τις γυναίκες που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και αποκτούν παιδί. Στο έντυπο Ε1 ενεργοποιούνται οι κωδικοί 045-046, οι οποίοι επιτρέπουν την εξαίρεση από το τεκμαρτό εισόδημα για το έτος γέννησης του παιδιού και για τα δύο επόμενα χρόνια.

Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται κυρίως για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενες μητέρες, περιορίζοντας τον κίνδυνο να φορολογηθούν για εισόδημα που δεν απέκτησαν πραγματικά.

2. Κατάργηση ελάχιστου τεκμηρίου για ενήλικα εξαρτώμενα παιδιά

Με το νέο έντυπο εισάγεται επίσης ο κωδικός 079, ο οποίος καταργεί το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ για συγκεκριμένες κατηγορίες νέων.

Η εξαίρεση αφορά άγαμα ενήλικα παιδιά έως 25 ετών που:

σπουδάζουν σε πανεπιστήμιο, σχολή ή ΙΕΚ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

είναι εγγεγραμμένα ως άνεργοι στη ΔΥΠΑ

υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία

Ακόμη κι αν αποκτούν κάποιο μικρό εισόδημα, δεν θα εφαρμόζεται πλέον το συγκεκριμένο τεκμήριο, κάτι που μειώνει σημαντικά την πιθανότητα επιπλέον φορολογικής επιβάρυνσης.

3. Αλλαγές στους κωδικούς για ενοίκια

Τροποποιήσεις έχουν γίνει και στους κωδικούς που αφορούν τη μίσθωση ακινήτων, εκτός από την κύρια κατοικία εξαρτώμενων παιδιών που σπουδάζουν.

Πλέον απαιτείται η αναγραφή:

του ΑΦΜ του ιδιοκτήτη του ακινήτου

της επιφάνειας του ακινήτου σε τετραγωνικά μέτρα

του αριθμού της δήλωσης μίσθωσης

Η αλλαγή αυτή επιτρέπει στην ΑΑΔΕ να πραγματοποιεί ευκολότερα ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων.

Πώς πληρώνεται ο φόρος

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι φορολογούμενοι που θα λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο εισοδήματος σε έως οκτώ μηνιαίες δόσεις.

Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Ιουλίου και οι υπόλοιπες θα ακολουθήσουν κάθε μήνα μέχρι την ολοκλήρωση της εξόφλησης.

Υπάρχει όμως και η δυνατότητα εφάπαξ πληρωμής με έκπτωση. Το ποσοστό της έκπτωσης εξαρτάται από το πότε υποβάλλεται η φορολογική δήλωση.

Συγκεκριμένα:

4% έκπτωση για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 30 Απριλίου

για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 30 Απριλίου 3% έκπτωση για δηλώσεις που θα κατατεθούν έως τις 15 Ιουνίου

για δηλώσεις που θα κατατεθούν έως τις 15 Ιουνίου 2% έκπτωση για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Ιουλίου

Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Παρότι πολλές δηλώσεις θα είναι προσυμπληρωμένες, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία πριν προχωρήσουν στην οριστική υποβολή.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε:

στοιχεία κατοικίας

μισθώματα ακινήτων

στοιχεία εξαρτώμενων μελών

εισοδήματα που ενδέχεται να μην έχουν καταχωρηθεί σωστά

Οι αλλαγές στο έντυπο Ε1 επιχειρούν να περιορίσουν τις στρεβλώσεις που προκαλούσε το σύστημα των τεκμηρίων και να αποτυπώσουν πιο ρεαλιστικά την οικονομική κατάσταση των φορολογουμένων.

Για αρκετές κατηγορίες πολιτών – κυρίως νέες οικογένειες, επαγγελματίες και φοιτητές – οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε μικρότερη φορολογική επιβάρυνση και πιο δίκαιη φορολόγηση.

