Πλαφόν στα καύσιμα προ των θυρών και fuel pass με ερωτηματικό – Πετρέλαιο από τα 120 στα 85 δολάρια

Ένα βήμα πριν από την ανακοίνωση των πρώτων παρεμβάσεων στην αγορά καυσίμων, βρίσκεται η κυβέρνηση καθώς η ενεργειακή αναταραχή που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί να πυροδοτήσει νέο κύμα ακρίβειας. Στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου βρίσκονται η επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην εμπορία και λιανική καυσίμων, αλλά και το ενδεχόμενο ενεργοποίησης νέου fuel pass εφόσον η κρίση παραταθεί.

Ο συναγερμός στην κυβέρνηση επιβεβαιώθηκε από τη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου αμέσως μετά την επιστροφή του από την Πάφο. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Σταύρος Παπασταύρου και Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχε και ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο οποίος βρισκόταν στις Βρυξέλλες για τη συνεδρίαση του Eurogroup.

Οριστικές αποφάσεις δεν ελήφθησαν, καθώς ο πρωθυπουργός ταξίδεψε στη συνέχεια στο Παρίσι για τη Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια. Ωστόσο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε συγκεκριμένες εισηγήσεις από τους αρμόδιους υπουργούς και με την επιστροφή του αναμένεται να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την οριστικοποίηση του σχεδίου και του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής των μέτρων.

Το πρώτο μέτρο που εξετάζεται είναι η επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην εμπορία και τη λιανική πώληση καυσίμων. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας, ιδιαίτερα σε περιόδους όπου οι διεθνείς τιμές πετρελαίου κινούνται με ακραία μεταβλητότητα.

«Τρενάκι του τρόμου» οι διεθνείς αγορές

Και πράγματι, οι αγορές τις τελευταίες ώρες θυμίζουν έντονα «τρενάκι του τρόμου». Το πετρέλαιο εκτοξεύθηκε αρχικά έως και τα 120 δολάρια το βαρέλι, για να υποχωρήσει αργά χθες το βράδυ ακόμη και κάτω από τα 90 δολάρια, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που κάποιοι αναλυτές εξέλαβαν ως θετικό σήμα για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

Μέσα σε λίγες ώρες καταγράφηκε μια ακραία διακύμανση περίπου 30 και πλέον δολαρίων, γεγονός που αποτυπώνει το κλίμα έντονης νευρικότητας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Παράλληλα, τα αμερικανικά χρηματιστήρια γύρισαν προς το τέλος της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, μετά τις αρχικές ισχυρές πιέσεις.

Παρά τη χθεσινή αποκλιμάκωση, η ανησυχία παραμένει έντονη. Τα βλέμματα όλων στρέφονται στο σημερινό άνοιγμα των αγορών και στο κατά πόσο θα μπορέσει να εδραιωθεί η τάση υποχώρησης των τιμών. Οι περισσότεροι αναλυτές, ωστόσο, προειδοποιούν ότι τα δεδομένα μπορούν να ανατραπούν ανά πάσα στιγμή, εάν υπάρξει νέα ένταση στο γεωπολιτικό μέτωπο.

Σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, η κυβέρνηση κρατά ανοιχτό και το ενδεχόμενο ενεργοποίησης νέας επιδότησης καυσίμων μέσω fuel pass. Για να συμβεί αυτό, έχουν τεθεί δύο βασικές προϋποθέσεις: η τιμή του πετρελαίου να ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι και να παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα για τουλάχιστον έναν μήνα.

Την ίδια ώρα, η ενεργειακή κρίση και οι γεωπολιτικές εξελίξεις κυριάρχησαν και στη συνεδρίαση του Eurogroup. Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι η άνοδος των τιμών ενέργειας αποτελεί τον σημαντικότερο κίνδυνο για την ευρωπαϊκή οικονομία το επόμενο διάστημα.

Όπως επισημάνθηκε στις συζητήσεις, η κλιμάκωση της έντασης έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων αλλά και επιβράδυνσης της ανάπτυξης.

Οι υπουργοί προειδοποίησαν ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για ένα ενδεχόμενο παρατεταμένης περιόδου γεωπολιτικής αστάθειας, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις ενεργειακές προμήθειες, τη ναυτιλία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Στο παρασκήνιο, κυβερνήσεις και θεσμοί γνωρίζουν ότι ένα νέο ενεργειακό σοκ θα μπορούσε να ανατρέψει τους εύθραυστους οικονομικούς συσχετισμούς που διαμορφώθηκαν μετά την προηγούμενη κρίση. Και γι’ αυτό, σε Αθήνα και Βρυξέλλες, οι επόμενες ημέρες αντιμετωπίζονται ως κρίσιμες για το κατά πόσο η ενεργειακή αναταραχή θα περιοριστεί ή θα εξελιχθεί σε έναν νέο κύκλο οικονομικής πίεσης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

