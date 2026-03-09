search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 16:35
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

09.03.2026 16:27

«Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»:  Καμπανάκι από την διευθύντρια του ΔΝΤ για τον πληθωρισμό λόγω Μέσης Ανατολής

09.03.2026 16:27
Δραματική προειδοποίηση απηύθυνε η Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα για τους κινδύνους πληθωρισμού από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι μια αύξηση 10% στις τιμές του πετρελαίου, εάν συνεχιστεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους, θα οδηγήσει σε αύξηση 40 μονάδων βάσης στον παγκόσμιο πληθωρισμό.

«Βλέπουμε την ανθεκτικότητα να δοκιμάζεται ξανά από τη νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε η διευθύντρια του ΔΝΤ, μιλώντας σε συμπόσιο που διοργάνωσε το υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας, όπως μεταφέρει το Reuters. 

«Η συμβουλή μου προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε αυτό το νέο παγκόσμιο περιβάλλον είναι να σκεφτούν το αδιανόητο και να προετοιμαστούν γι’ αυτό», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι το ιστορικό άλμα των τιμών του πετρελαίου σήμερα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι κατά τη δέκατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε βουτιά τις χρηματιστηριακές αγορές και αναβίωσε τους φόβους για παγκόσμιο πληθωριστικό σοκ.

