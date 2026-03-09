«Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»:  Καμπανάκι από την διευθύντρια του ΔΝΤ για τον πληθωρισμό λόγω Μέσης Ανατολής

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Δραματική προειδοποίηση απηύθυνε η Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα για τους κινδύνους πληθωρισμού από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
Συγκεκριμένα, τόνισε ότι μια αύξηση 10% στις τιμές του πετρελαίου, εάν συνεχιστεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους, θα οδηγήσει σε αύξηση 40 μονάδων βάσης στον παγκόσμιο πληθωρισμό.
«Βλέπουμε την ανθεκτικότητα να δοκιμάζεται ξανά από τη νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε η διευθύντρια του ΔΝΤ, μιλώντας σε συμπόσιο που διοργάνωσε το υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας, όπως μεταφέρει το Reuters.
«Η συμβουλή μου προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε αυτό το νέο παγκόσμιο περιβάλλον είναι να σκεφτούν το αδιανόητο και να προετοιμαστούν γι’ αυτό», είπε.
Υπενθυμίζεται ότι το ιστορικό άλμα των τιμών του πετρελαίου σήμερα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι κατά τη δέκατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε βουτιά τις χρηματιστηριακές αγορές και αναβίωσε τους φόβους για παγκόσμιο πληθωριστικό σοκ.
Διαβάστε επίσης:
Οι ΑΠΕ σώζουν την…τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα, πού να προχωρούσε και η αποθήκευση!
Σοκ στις διεθνείς αγορές από το άλμα στο πετρέλαιο – Κόβει παραγωγή η Aramco, διακόπτει τις αποστολές το Μπαχρέιν, «τρέχει» η G7
Η Κομισιόν διαβεβαιώνει ότι υπάρχουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.